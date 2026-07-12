Nämä naiset sanovat tuntevansa olonsa turvallisemmaksi koiransa ansiosta: videot jakavat sosiaalista mediaa

Jotkut naiset pitävät koiriaan adoptiolapsikseen, kun taas toiset näkevät heidät enemmän henkilökohtaisina henkivartijoinaan. Sosiaalisessa mediassa nämä naiset, jotka pelkäävät häirintää tai sanomalehtien rikososastolle päätymistä, voivat luottaa koiriinsa raivaamaan heille tietä vihamielisillä kaduilla. Olipa heillä sitten nuoren aikuisen kokoisia koiria tai taskukokoinen sylikoira, he tuntevat olonsa turvallisemmaksi hihna kädessään.

Koirat, naisten suojelusenkelit julkisilla paikoilla

Koira, ihmisen paras ystävä Homo sapiensin ajoista lähtien, pitää erityistä paikkaansa kodeissa ja sydämissä. Ja kävelyillä se herättää laajaa kiintymystä. Rakkauden kimpun lisäksi koira on myös erittäin tehokas suojelus. Vaikka koirat usein herättävät ei-toivottua huomiota ohikulkijoilta, ne voivat murinallaan, haukkuessaan tai käyttäytyessään aggressiivisesti karkottaa epäilyttävät yksilöt useita metrejä.

Koiran ollessa eturintamassa naiset eivät enää ylitä katua tai käänny ympäri pimeässä. Tämän koiran läsnäolo riittää pelottelemaan saalistajia, sinnikkäitä kosijoita ja ammattimaisia kissanhuijareita. Sosiaalisessa mediassa naiset, jotka ovat kyllästyneet lähtemään ulos pää painuksissa ja kasvot peitettyinä, kouluttavat koiriaan hyökkäämään käskystä.

Sisällöntuottaja @celinetails jakoi pätkiä tästä selkäänpurentaa käsittelevästä itsepuolustusharjoituksesta. Hänen jo melko suurikokoinen koiransa paljasti raivonsa täyden laajuuden. Se tarttui ohjaajan pehmustettuun käsivarteen ja hyppäsi hänen kimppuunsa niin voimakkaasti, että tämä melkein kaatui taaksepäin. TikTokissa on satoja tällaisia kiusaamisvideoita, ja @sydmckae tarjosi hieman selvennystä. "Hän on henkilökohtainen suojelukoira! Se ei pure tai hyökkää ketään kimppuun, ellei sitä käsketä", hän selitti belgianpaimenkoiransa jalkojensa juuressa. Hän ilmaisi kiitollisuutensa koiralleen, joka oli koulutettu käsittelemään vaaraa ja torjumaan pelkoa. "Koirani ansiosta tunnen oloni varmaksi lähtiessäni taas kotoa", hän lisäsi.

Esimerkki kollektiivisesta naisten ahdistuksesta

Vaikka ironian osaajat saattaisivatkin pilkata tätä "trendiä" miniatyyriroduilla, jotka näyttävät vaarattomilta ja joiden huuto on tuskin kuultavissa, he kaikki jakavat saman ajatuksen. Yhteiskunnassa, jossa naiset pysyvät omissa oloissaan, pitävät hajuvettään kyynelkaasun korvikkeena, teeskentelevät soittavansa pienimmästäkin epäilyttävästä äänestä ja muodostavat avaimillaan rystyspuikon, koira muistuttaa kävelevää tutkaa, koiran kilpeä.

Aivan alusta asti heidän kiiltävässä haarniskassaan oleva ritarinsa ei ole koskaan ollut ihminen, vaan hänellä on tassut, turkki ja roikkuva kieli. Ifopin 20 maata kattavan kyselyn mukaan 75 % naisista on kokenut seksuaalista häirintää julkisilla paikoilla ainakin kerran elämässään. Ja sen sijaan, että puuttuisimme ongelman ytimeen, suunnittelemme tyttömäisiä itsepuolustustarvikkeita , hätäsovelluksia ja kannustamme naisia kamppailulajeihin. Koira, joka tunnetaan uskollisuudestaan ja omistautumisestaan, edustaa puolestaan etuoikeutta: etuoikeutta lähteä ulos pelkäämättä henkensä edestä.

Nämä toimintaelokuvien tapaan lavastetut tai valvontakameroilla tallennetut videot tukevat kaikki samaa ajatusta: koirat voivat estää monia seksistisiä tragedioita. Koiran käyttö henkilökohtaiseen hyötyyn, kuten etälamauttimen, ei kuitenkaan ole yleisesti hyväksyttyä eläinten ystävien keskuudessa.

#belgianmalinoisofiktok #SA #runlikeagirl ♬ alkuperäinen ääni - •Lynoverlays• @sydmckae Hän on henkilökohtainen suojelukoira! Hän ei pure tai hyökkää ihmisten kimppuun, ellei häntä opeteta tekemään niin. Toivon, että jokaisella tytöllä, joka on ollut siinä tilanteessa, olisi sama mahdollisuus kuin minulla. Koirani on selvinnyt siitä, joten voin lähteä taas kotoa mukavasti. Olen ikuisesti kiitollinen tästä koirasta. (Ammattilainen koulutti hänet, enkä itse kouluttanut häntä) #suojelukoira

Koiran adoptioriskien vaarat vain "suojelun" vuoksi

Näiden videoiden alla, joissa rottweilereita, pitbulleja ja belgianpaimenkoiria toiminnassa pulleine vartaloineen ja teroitetut hampaansa, kommentit ylistävät tätä suojataktiikkaa. ”Vakavasti, tämän pitäisi kuulua sairausvakuutuksen piiriin, kun otetaan huomioon, kuinka vaarallista ulkona on”, ehdottaa yksi käyttäjä. Toiset vertaavat sitä omiin koiriinsa, jotka kohdistavat iskunsa vain tohveleihin ja tyynyihin tai nostavat häntäänsä ja vinkuvat heti, kun ne aistivat epämukavuutemme.

Koiran adoptointi vain komentojen antamista ja erikoisjoukkojen koiran kouluttamista varten on sama kuin kohtelisimme sitä "hyvinvointimme orjana". Emme kohtele sitä tasavertaisena, vaan alaisena. Ja kehitämme sille korkeita odotuksia. Jos se ei reagoi käskyihimme kriittisessä tilanteessa, saatamme paheksua sitä tai, mikä pahempaa, hankkiutua siitä eroon. Sen supistaminen pysyvän henkivartijan rooliin voi asettaa sen tehtävän etusijalle sen hyvinvoinnin kustannuksella. Ja niin kauan kuin julkiset tilat eivät ole turvallisia, naiset jatkavat koiriensa kanssa kävelyä partiolaisina.

Nämä videot eivät viime kädessä osoita vain, että koirat voivat toimia petoeläinten pelotteina. Ne paljastavat ensisijaisesti huolestuttavamman todellisuuden: jos niin monet naiset tuntevat olonsa turvalliseksi eläimen ollessa rinnallaan, se johtuu siitä, etteivät he tunne oloaan tarpeeksi turvalliseksi yksin. Koirasta tulee tällöin suojelun symboli pelkän seuralaisen sijaan. Mutta vaikka koira olisi kuinka uskollinen tahansa, sen ei pitäisi koskaan joutua korvaamaan sitä, mitä julkisilla paikoilla on edelleen vaikeuksia taata: oikeutta kävellä ilman pelkoa.