Nobel-palkitun fyysikon ennuste sytyttää uudelleen keskustelun ihmiskunnan lopusta.

Fyysikko ja Nobel-palkittu David Gross on herättänyt uudelleen arkaluontoisen keskustelun ihmiskuntaa kohtaavista globaaleista riskeistä. Live Sciencen haastattelussa hän käsittelee tilastollista arviota ydinvaarasta ja sen pitkän aikavälin vaikutuksista. Hänen analyysinsä ei perustu profetioihin, vaan todennäköisyyslaskelmiin, joita sovelletaan nykyisiin kansainvälisiin jännitteisiin.

Arvioitu 2 prosentin vuosittainen ydinonnettomuuden riski

David Gross tarjoaa huomattavan arvion: ydinsodan todennäköisyys on noin 2 % vuodessa eli "yksi 50:stä vuosittain". Hän selittää yksityiskohtaisesti:

”Arvioitiin, että ydinsodan todennäköisyys on 1 % vuodessa... Mielestäni ei ole täysin luotettava arvio, että todennäköisyys olisi pikemminkin 2 %. Joten se on 1/50 mahdollisuus joka vuosi. Odotettu elinikä, jos todennäköisyys on 2 % vuodessa, on noin 35 vuotta.”

Toisin sanoen, jos tämä riskitaso pysyisi vakiona, siitä tulisi merkittävä muutaman vuosikymmenen aikana.

Tilastollinen johtopäätös: tässä skenaariossa noin 35 vuotta

Tästä mallista fyysikko päättelee ihmiskunnan elinajanodotteeksi noin 35 vuotta tässä teoreettisessa skenaariossa. Tämä ei ole ennustettu päättymispäivämäärä, vaan matemaattinen tulos, joka perustuu vuosittaisten todennäköisyyksien kertymiseen. Tämän ennusteen tarkoituksena on havainnollistaa ajan myötä toistuvan, pienen riskin vakavuutta.

Useita uhkia ydinvoiman ulkopuolella

David Gross ei rajoitu perusteluissaan ydinvoimaan. Hän mainitsee myös:

  • kansainvälisten asevalvontasopimusten heikkeneminen
  • geopoliittisten jännitteiden kasvu
  • ja kehittyneisiin teknologioihin, kuten tekoälyyn, liittyvät riskit

Hänen mukaansa nämä tekijät yhdessä lisäisivät yleistä epävakautta.

Kiistanalainen malli tiedeyhteisössä

Vaikka tämäntyyppinen laskenta herättää huomiota, se on edelleen keskustelunaihe. Monet tiedemiehet huomauttavat, että se on teoreettinen riskimalli, joka perustuu oletuksiin, joita on vaikea mitata tarkasti. Nämä arviot palvelevat enemmänkin suuruusluokkien havainnollistamista kuin todellisen aikataulun ennustamista.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ehdottamalla tässä skenaariossa 2 prosentin vuosittaista riskiä ja noin 35 vuoden ennustetta David Gross ei anna ihmiskunnan lopun päivämäärää, vaan pikemminkin varoittaa globaalien riskien kasautumisesta. Hänen analyysinsä korostaa ensisijaisesti keskeistä ajatusta: vaikka tietyt vaarat olisivatkin pieniä erikseen, niistä tulee merkittäviä, kun ne jatkuvat ajan myötä.

