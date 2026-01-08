Nämä asenteet aikuisuudessa voivat johtua lapsuudesta, jossa äidin tukea ei ole ollut.

Lapsuutesi ei ollut täynnä ajatuksia "sinä pystyt siihen" tai "minä uskon sinuun". Äitisi, jonka piti olla tärkein tukijasi ja tukea sinua silloinkin, kun halusit tulla taikuriksi, oli harvoin samaa mieltä kanssasi. Sen sijaan, että hän olisi nostanut sinua ylös, hän latisti sinua. Ja jos sinulla on tällaisia asenteita tänään, se johtuu varmasti siitä, ettei äitisi tukenut sinua silloin.

Epäilet itseäsi jatkuvasti, vaikka kaikki menisikin hyvin.

Me kaikki kasvamme ajatuksessa, että "täydellinen äiti" on olemassa jossain: se, joka kannustaa, rauhoittelee, kuuntelee ja sanoo epäröimättä "minä uskon sinuun" . Todellisuus on paljon monimutkaisempi. Äiti on usein olkapää, johon nojata, mutta joskus hän ei ole se, joka nostaa meidät ylös, vaan se, joka työntää meidät alas. Hän ei ole se, joka poistaa esteitä, hän on se, joka luo ne. Jotkut äidit tukevat lastensa unelmia matkustaa maailmalla, heidän laulajanuraansa ja heidän romanttisia valintojaan, kun taas toiset pysyvät varautuneina.

Aikuiset, joita ei lapsena kannustettu, sisäistävät usein ajatuksen, että heidän valintansa, ajatuksensa ja halunsa eivät ole paljoa arvoisia. Jos äitisi ei tukenut sinua lapsena, sinulla on todennäköisesti taipumus kyseenalaistaa itseäsi. Ja se menee kohtuuttoman pitkälle. Et koskaan juhli onnistumisiasi, kysyt muiden mielipidettä kaikesta, ja sinulla on tämä jatkuva "riittämättömyyden" tunne. Tämä jatkuva epävarmuus ei ole luonteenpiirre. Se on seurausta vuosista, jotka olet kasvanut äitisi kylmässä välinpitämättömyydessä.

Sinulla on vaikeuksia ilmaista tarpeitasi

Sen sijaan, että äitisi olisi ollut mukana kasvatuksessasi, hän pysyi vain sivustakatsojana kasvussasi. Hän ei koskaan nostanut sormeakaan auttaakseen sinua tai helpottaakseen arkea. Kun kasvat ympäristössä, jossa emotionaalisia tarpeitasi ei tyydytetä, päädyt usein... ettet enää tunne niitä. Tämän seurauksena sanot nykyään "kyllä" kaikille, jopa silloin, kun se ylittää sinun rajasi. Kieltäydyt pyytämästä apua ajatellen, että edessäsi olevalla henkilöllä on parempaa tekemistä. Vielä pahempaa, sinusta tuntuu, että olet liian vaativa, kun ilmaiset jotakin.

Haet pakonomaisesti ulkoista vahvistusta

Ilman äidin tukea lapsi tekee kaikkensa rauhoittaakseen itseään: hän oppii viehättämään, miellyttämään ja sopeutumaan. Jos äitisi ei tukenut sinua lapsuudessasi, olet todennäköisesti kehittynyt muiden mielipiteiden perusteella. Nykyään pelkkä ajatus pettymyksen tuottamisesta panikoi ja esittelet aina parhaan version itsestäsi, vaikka se merkitsisikin todellisen itsesi pettämistä. Teet kaikkesi ansaitaksesi paikan muiden sydämissä ja saavuttaaksesi heidän arvostuksensa huipun. Tämä tarve ei ole oikku: se on selviytymisstrategia, joka opitaan hyvin varhain.

Olet todella ankara itsellesi

Äiti, joka ei tue, on usein äiti, joka kritisoi, vähättelee tai vertailee. Jos olet kasvanut Tuhkimon äitipuolen psykologisen taustatarinan kanssa, olet vieläkin ankarampi itseäsi kohtaan. Et ylistä itseäsi, vaan ainoastaan näpräät piikkejä. Sisäinen äänesi kuiskaa jatkuvasti alentavia lauseita: "Olisit voinut tehdä paremmin." "Kaikki muutkin pystyvät siihen paitsi sinä." "Älä innostu liikaa." Nämä ovat vain kaukaisia kaikuja äidistäsi. Tämä ankaruus ei ole luonnollista; se voidaan voittaa, koska se ei ole sinun. Se on periytynyt sinulle.

Vedät usein puoleesi epätasapainoisia ihmissuhteita.

Kun et ole saanut tukea, tunteiden hallintasi hämärtyy. Tämän seurauksena aikuisena saatat hyväksyä suhteita, joissa annat paljon... ja saat hyvin vähän. Jos äitisi ei tukenut sinua lapsuudessa, luultavasti uskoit tämän olevan normi. Nykyään hyväksyt sen, mitä monet pitävät varoitusmerkkeinä. Työssä ja rakkauselämässä ihmissuhteet ovat horjuvia, ja sinä olet se, joka on jäänyt odottamaan, toivomaan, epäilemään ja tuntemaan syyllisyyttä.

Hyviä uutisia: ei ole koskaan liian myöhäistä tukea itseään

Näiden merkkien tunnistaminen ei tarkoita äitisi syyttämistä , vaan sen ymmärtämistä, miten historiasi on muokannut sinua. Myös äidiltäsi on saattanut puuttua tunnustus lapsuudessaan, ja hän on yksinkertaisesti toistanut sitä, minkä hän kerran ajatteli olevan "oikein". Jos äitisi ei tukenut sinua lapsuudessasi, kannat siitä arpia, ja tämä voi vaikuttaa negatiivisesti jokapäiväiseen elämääsi. Voit kuitenkin katkaista tämän kierteen:

oppimalla puhumaan sinulle lempeästi,

valitsemalla vastavuoroisia suhteita,

asettamalla rajoja,

arvostamalla ponnistelujasi "tulosten" sijaan.

Et ehkä ole kasvanut tukevan äidin kanssa, mutta sinusta voi tulla nainen, joka elättää itseään, ja se on äärettömän voimakasta.