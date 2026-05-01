Vain 14-vuotiaalla Adhara Pérez Sánchezilla on korkeampi älykkyysosamäärä kuin Albert Einsteinilla.

@adhara_perez11 / Instagram

Hänellä diagnosoitiin autismi 3-vuotiaana, ja valitettavasti häntä kiusattiin koulussa, eivätkä opettajat välittäneet hänestä. Nyt 14-vuotiaalla Adhara Pérez Sánchezilla on 162:n älykkyysosamäärä – korkeampi kuin Albert Einsteinilla – ja kaksi insinöörin tutkintoa. Hänen tarinansa on kaikkea muuta kuin tavallinen.

ÄO 162, korkeampi kuin Einsteinilla ja Hawkingilla

Adhara Maite Pérez Sánchez on nuori meksikolainen ihmelapsi, jonka älykkyysosamääräksi arvioidaan 162, mikä ylittää saksalaissyntyisen sveitsiläis-amerikkalaisen teoreettisen fyysikon Albert Einsteinin ja brittiläisen teoreettisen fyysikon ja kosmologin Stephen Hawkingin arvioidun pistemäärän.

Keskimääräinen älykkyysosamäärä on noin 100 – 162 pistettä sijoittaa Adharan "maailman harvinaisimpien mielien" joukkoon. Tämä luku on sitäkin merkittävämpi, kun otetaan huomioon, että tämä nuori nainen kasvoi erityisen vaikeissa olosuhteissa.

Kiusaamisen ja autismin leimaama lapsuus

Alun perin köyhältä Tláhuacin kaupunginosasta Méxicosta kotoisin olevalle Adharalle diagnosoitiin autismi vain kolmevuotiaana. Koulussa luokkatoverit kiusasivat häntä, eivätkä hänen opettajansa olleet valmiita vastaamaan hänen tarpeisiinsa. Hän vaihtoi koulua kolme kertaa. Hänen äitinsä kertoi Marie Claire Mexicon haastattelussa: "Hän ei halunnut enää tehdä mitään, hän oli masentunut, kukaan ei tuntenut empatiaa häntä kohtaan, he pilkkasivat häntä." Tämä tilanne olisi voinut pidätellä häntä... mutta se ei pidätellyt.

Kaksi ennen murrosikää suoritettua insinööritutkintoa

Adhara kävi peruskoulun loppuun 5-vuotiaana ja lukion 9-vuotiaana. 11-vuotiaana hän aloitti opinnot Meksikon kansallisessa polyteknisessä instituutissa, jossa hän suoritti ensin järjestelmätekniikan tutkinnon ja sen jälkeen toisen tutkinnon teollisuustekniikassa Meksikon teknillisessä yliopistossa. Samaan aikaan hän opiskeli tähtitieteen kursseja ja haaveili ensimmäiseksi meksikolaiseksi naisastronautiksi tulemisesta.

Stephen Hawking kutsumuksen katalysaattorina

Seitsemänvuotiaana, epileptisen kohtauksen jälkeen, joka jätti hänet koomaan kolmeksi päiväksi, Adhara näki Stephen Hawkingin valokuvia lääkärin vastaanotolla. Tuo hetki muutti kaiken: se sytytti hänen intohimonsa tekniikkaan ja avaruustutkimukseen. Sen jälkeen hän ei ole koskaan katsonut tähtiä samalla tavalla.

STEM-lähettiläs ja tuleva NASA-insinööri

Adhara Pérez Sánchez työskentelee tällä hetkellä Meksikon avaruusjärjestön STEM-lähettiläänä, jossa hän opettaa matematiikkaa ja avaruustiedettä nuorille oppijoille. Hänen perimmäisenä tavoitteenaan on työskennellä NASA:lla insinöörinä ennen astronautiksi ryhtymistä. Arizonan yliopiston (USA) rehtori jopa kutsui hänet opiskelemaan sinne, mutta hän päätti jäädä Meksikoon. Tämä päätös kertoo paljon hänen vakaumuksestaan.

Lyhyesti sanottuna Adhara Pérez Sánchez todistaa 14-vuotiaana, ettei nerous pysähdy vaikeuden porteilla. Hän tähtää vain Marsiin, ja ottaen huomioon hänen aiemmat saavutuksensa, olisi epäviisasta lyödä vetoa häntä vastaan.

Soraya
Soraya
Tutkijat ovat havainneet yllättävän "vian" erittäin älykkäissä ihmisissä.

Tutkijat ovat havainneet yllättävän "vian" erittäin älykkäissä ihmisissä.

Yksinäisyys esitetään usein "korjattavana virheenä". Äskettäin julkaistu tutkimus ehdottaa, että meidän pitäisi harkita tätä näkemystä uudelleen. Tutkimuksen mukaan...

