Entä jos "liian monien ystävien" omistaminen ei aina tarkoittaisi onnellisuutta? Mitä tiede sanoo

Osaatko laskea ystäväsi yhden käden sormilla? Se on hyvä merkki! On parempi olla muutama läheinen ja sitoutunut ystävä kuin kaksikymmentä kaveria, jotka kääntävät selkänsä useammin kuin tarjoavat auttavaa kättä. Tiede vahvistaa tämän "vähemmän on enemmän" -teorian ystävyyssuhteissa. Joten jos ryhmäsi on kutistunut rajusti yläasteelta, älä tunne syyllisyyttä.

"Liian monien ystävien" omistaminen ei ole terveydelle hyväksi.

Murrosiässä paljon ystäviä on lähes merkki kuuluisuudesta, suosion kriteeri. Haluat löytää paikkasi ryhmässä, nauttia täyden lounaspöydän, osallistua yhteisiin retkiin ja tyydyttää syvän halun kuulua johonkin. Tämän seurauksena sinulla on niin paljon ystäviä, että heidän nimensä sekoittuvat. Ystävyyssuhteita syntyy ja hajoaa . Mitä enemmän vuodet kuluvat, sitä vähemmän ystäviä sinulla on osoitekirjassasi. Ne vanhat kaverit, joiden kanssa jaoit naurua ja lukemattomia ensimmäisiä kokemuksia, muuttuvat pelkiksi vieraiksi toisillesi.

Voit olla varma, että jos olet menettänyt kaikki vanhat ystäväsi matkan varrella ja säilyttänyt vain muutaman, se ei tarkoita, että olisit entinen ystävä tai että sinua ei rakasteta. Päinvastoin, ystävyyssuhteiden laatu on arvokkaampaa kuin niiden määrä. Jos sinulla on valinnanvaraa, haluat varmasti mieluummin kaksi tai kolme ystävää, joille voit soittaa mihin aikaan yöstä tahansa, kuin joukon ystäviä, jotka katkaisevat yhteydenpidon heti, kun tarvitset apua.

Monet ystävät saattavat tuntua ylellisyydeltä murrosiässä, jopa siirtymäriitiltä, mutta mielenterveytesi kärsii hiljaa. Tämän osoittaa amerikkalaisten tutkijoiden 169:lle 15–25-vuotiaalle nuorelle tekemä tutkimus. Nämä ystävyyssuhteet ovat pinnallisia ja hauraita, ja ne painavat sinua enemmän alas kuin rikastuttavat sinua.

Taustalla ovat stressi, eristäytyminen ja itseluottamuksen puute.

Tämän tutkimuksen tulokset eivät ole yllättäviä. Ihmiset, joilla on vähän ystäviä, ovat tyytyväisempiä ja onnellisempia, kun taas ne, joilla on paljon ystäviä, ovat alttiimpia stressille, ahdistukselle ja itsetunto-ongelmille. Paradoksaalisesti, mitä enemmän ihmisiä ympärilläsi on, sitä vähemmän tunnet olosi tuetuksi. Olet ehkä jo kokenut tämän epämiellyttävän tunteen aiemmin: vaikutelman siitä, että olet kuin naurettava vesipisara meressä.

Ympärilläsi on ihmisiä ja useita hartioita, joihin nojata, mutta tunnet yksinäisyyden voimistuvan. Ja yleensä ei ole emotionaalista läheisyyttä, vain pinnallisia yhteyksiä. Toisaalta, kun sinulla on vain kolme tai neljä ystävää, kemia on vahvempaa ja käsin kosketeltavampaa. Nämä ovat ystäviä, jotka nostavat sinut ylös, kun olet pohjalla, jotka ymmärtävät sinua hiljaisuudessa ja jotka pitävät hiuksesi pystyssä raskaan juomisen illan jälkeen. Amerikkalaisen psykologin Robin Dunharin tekemän tutkimuksen mukaan numeroa 5 pidetään onnentuojana ystävyyssuhteissa. Asiaa kannattaa miettiä.

Tiedä milloin sanoa "lopeta", kun ystävyydestä tulee taakka

Joskus ystävyyssuhteet, jotka aikoinaan olivat ilon ja tuen lähde, muuttuvat vähitellen taakaksi. Kun vuorovaikutus on epätasapainossa, kun annat enemmän kuin saat, tai kun suhde tuottaa enemmän stressiä kuin lohtua, sinulla on oikeus (ja jopa tarve) luoda jonkin verran etäisyyttä. Tämän epämukavuuden tunnustaminen ei ole itsekästä eikä julmaa: se on usein ensimmäinen askel kohti terveellisempää suhdetta, sekä muiden että itsensä kanssa.

Se, että tietää milloin sanoa "lopeta", ei välttämättä tarkoita äkillistä eroa. Voit aloittaa asettamalla selkeät rajat, lähettämällä vähemmän viestejä tai suunnittelemalla rehellisen keskustelun tunteistasi. Tunnetasapainon säilyttäminen on olennaista: ystävyyden ei pitäisi koskaan olla taakka, vaan kunnioituksen, vapauden ja molemminpuolisen ystävällisyyden tila.

Ympäröi itsesi ystävillä, jotka lataavat akkujasi sen sijaan, että kuluttaisivat niitä loppuun. Todellisten ystävyyssuhteiden ei ole tarkoitus kuluttaa energiaa, vaan pikemminkin olla stimuloivia ja iloisia. Uudenvuodenlupauksesi? Karsi hieman ystävyyssuhteitasi .