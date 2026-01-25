Search here...

Tämän 81-vuotiaan isoäidin ele pojanpoikaansa kohtaan liikuttaa internetin käyttäjiä

Yhteiskunta
Fabienne Ba.
@GrammaCrackers/Youtube

Sue Jacquot, 81-vuotias amerikkalainen isoäiti Arizonasta, aloitti pelaamisen Minecraft-pelillä tukeakseen taloudellisesti pojanpoikaansa Jackia, joka kärsii harvinaisesta sarkooman muodosta. Hänen YouTube-kanavansa "GrammaCrackers" räjähti suosioon ja sai 400 000 tilaajaa kahdessa kuukaudessa. Kanavan tuotot ja lahjoitukset auttavat lieventämään hänen pojanpoikansa sairaanhoitokuluja.

Pelaamisen löytäminen perheen rakkauden kautta

Sue Jacquot, jonka lastenlapset esittelivät lajin pariin eräänä kesänä, perusti GrammaCrackers-kanavansa kaksi kuukautta sitten kerätäkseen varoja Jackin lihas- ja kudossyövän hoitoon. Hänen mukaansatempaava persoonallisuutensa ja aito innostuksensa kiehtoivat yleisönsä välittömästi: kumppanuuksia, huimia katselukertoja ja valtava yhteisö syntyivät viikoissa.

Ketju, joka räjähtää ja pelastaa ihmishenkiä

Alle 60 päivässä GrammaCrackers tavoitti 400 000 tilaajaa ja tuotti mainostuloja, jotka menivät suoraan Jackin hoitoon. GoFundMe-kampanja, johon linkitettiin jokaisen videon kuvauksessa, keräsi lähes 49 000 dollaria (42 000 euroa). Tämä viraaliksi levinnyt menestys muutti tavallisen isoäidin todelliseksi peli-ikoniksi, joka kosketti miljoonia internetin käyttäjiä päättäväisyydellään.

Perheen reaktiot muuttoon

Jackin vanhempi veli Austin todistaa vaikutuksesta: "Sanat eivät riitä ilmaisemaan kiitollisuuttamme. Anteliaisuutenne helpottaa lääketieteellisten kulujen taakkaa tänä epävarmana aikana." Hämmästynyt Sue julistaa kameraan: "Apunne on yksinkertaisesti uskomatonta. En ymmärrä, mitä teette." Äskettäinen live-striimi, jossa Jack vierailee Minecraft-luomuksensa luona, muuttuu koskettavaksi yhteyden hetkeksi.

Sukupolvien välinen rakkaus voittaa internetissä

Tämä tarina menee pidemmälle kuin pelkkä pelimenestys: 81-vuotias isoäiti hallitsee YouTuben, yhdistää maailmanlaajuisen yhteisön ja pelastaa pojanpoikansa uuden intohimonsa avulla. Tämä tarina muistuttaa meitä sosiaalisen median poikkeuksellisesta voimasta, kun se palvelee aitoja ja liikuttavia inhimillisiä asioita.

Yhteenvetona voidaan todeta, että Sue Jacquotin tarina havainnollistaa voimakkaasti, kuinka solidaarisuus ja perheenrakkaus voivat ylittää sukupolvet ja teknologian rajat. Muuttamalla yksinkertaisen intohimon valtavaksi tuen osoitukseksi tämä isoäiti todistaa, että sydän, paljon enemmän kuin ikä, on todellinen liikkeellepaneva voima suurimpien inhimillisten vallankumousten takana.

Olen Fabienne, kirjoittaja The Body Optimist -verkkosivustolla. Olen intohimoinen naisten voimasta maailmassa ja heidän kyvystään muuttaa sitä. Uskon, että naisilla on ainutlaatuinen ja tärkeä ääni tarjottavanaan, ja tunnen motivaatiota tehdä oman osani tasa-arvon edistämiseksi. Teen parhaani tukeakseni aloitteita, jotka kannustavat naisia nousemaan esiin ja tulemaan kuulluiksi.
