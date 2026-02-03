Search here...

Tätä nuorta naista, jota seurattiin ja ahdisteltiin hänen autossaan, kiitetään siitä, miten hän hoiti tilanteen.

Yhteiskunta
Léa Michel
@hytanie/Instagram

Monet naiset ajavat yksin, päivällä tai yöllä, ja kokevat tätä kiusallista ahdistusta: entä jos tuntematon päättää olla jättämättä heitä rauhaan? Laajasti jaetulla videolla Celia Dhn (@hytanie) kertoo, kuinka kuljettaja päätti seurata ja häiritä häntä sen jälkeen, kun hän kieltäytyi antamasta hänelle sosiaalisen median käyttäjätunnuksiaan. Hän onnistui rauhoittamaan tilanteen ilman paniikkia, mikä ansaitsi hänelle tuen ja ihailun aallon sosiaalisessa mediassa.

Häiritsevä kohtaaminen tien päällä

Kaikki alkoi, kun Celia Dhn (@hytanie) ajoi autollaan täysin tavallisella tiellä. Mies pysäytti hänet yhtäkkiä ja asettui sitten hänen eteensä odottamaan tietullimaksukopin jälkeen. Kun Celia Dhn lähestyi miehen autoa, miehen äänensävy vaikutti yrittävän olla kevytmielinen: hän sanoi, ettei tämä "näyttänyt hassummalta", ja kysyi tämän Instagram-käyttäjätunnusta. Celia Dhn (@hytanie) kieltäytyi rauhallisesti mutta päättäväisesti.

Kohtaus saa sitten dramaattisen käänteen: Celia selittää hänelle, että hän tekee ahdistelua, ja pyytää häntä lopettamaan, mutta hän jatkaa. Mies vaatii itsepintaisesti, toistaa pyyntönsä ja useiden ei-vastausten edessä hän lausuu kylmäävän lauseen: "Minua ei kiinnosta, aion seurata sinua."

Jatkuva häirintä… ja ratkaiseva päätös

Nuori nainen päätti sitten palata tielle. Kuljettaja ei antanut periksi, vaan ajoi takaisin hänen taakseen ja seurasi tätä. Hän vilkutti ajovalojaan, pysyi liimautuneena naisen autoon, ja takaa-ajo jatkui useita minuutteja. Sillä hetkellä Celia Dhn (@hytanie) teki ratkaisevan päätöksen: ei mennä kotiin.

Sen sijaan, että hän olisi mennyt kotiin, hän muutti GPS-reittiään ja päätti mennä poliisiasemalle. Matka kesti noin 30 minuuttia, jonka aikana mies jatkoi hänen seuraamistaan. Aseman lähelle päästyään tilanne lopulta kääntyi. Kuljettaja tajusi, minne hän oli menossa ja mitä häntä odotti, jos hän jatkaisi. Sitten hän ajoi pois, lopettaen ankaran takaa-ajon.

Vaikuttava tyyneys, jota internetin käyttäjät ylistävät

Videossa silmiinpistävintä on nuoren naisen tyyneys. Huolimatta ilmeisestä pelosta, jota tällainen häirintä voi herättää, Celia Dhn (@hytanie) pysyy rauhallisena, vastaa selkeästi, ei loukkaa miestä eikä panikoi. Sosiaalisessa mediassa monet käyttäjät ylistävät hänen tapaansa hoitaa tilannetta: kieltäytymistä mennä kotiin, malttia, sitä, miten hän kutsuu tilannetta oikeaksi ( "tämä on häirintää" ) ja turvallisen paikan valintaa määränpääkseen.

Monille hänen asenteensa kuvaa sekä naisten julkisilla paikoilla kohtaamaa päivittäistä pelkoa että vahvuutta, jota heidän on osoitettava oman turvallisuutensa varmistamiseksi. Useat kommentit korostavat myös yhtä asiaa: ei ole hänen tehtävänsä olla "rohkea", vaan miehen tehtävä on oppia kunnioittamaan "ei"-päätöstä.

Tarina, joka herättää uudelleen keskustelun häirinnästä

Tämä kohtaus muistuttaa siitä, että häirintä ei rajoitu kadulla lausuttuihin sanoihin: se voi ilmetä esimerkiksi autolla seuraamisena, aggressiivisena itsepintaisena käytöksenä tai pelkällä läsnäololla pelotteluna. Mies esittää käytöksensä "flirttailuyrityksenä", mutta hänen tekonsa selvästi muodostavat psykologisen ja mahdollisesti fyysisen väkivallan muodon. Tarina korostaa myös asianmukaisia toimia tällaisessa tilanteessa: älä mene kotiin, hae suojaa julkisilta tai turvallisilta paikoilta ja ota mahdollisimman pian yhteyttä poliisiin.

Yli puoli tuntia seurattu ja ahdisteltu Celia Dhn (@hytanie) onnistui pysymään rauhallisena ja muuttamaan pelkonsa strategiaksi suojella itseään. Hänen laajalti jaetun videonsa ei pitäisi ainoastaan ylistää hänen malttiaan, vaan myös muistuttaa kaikkia siitä, että yksinkertaisen "ei":n pitäisi riittää, eikä kenenkään naisen pitäisi joutua pakenemaan rajojensa puolustamiseksi.

Tyhjässä bussissa hän huutaa "epäilyttävälle" muukalaiselle, ja hänen reaktiotaan kiitetään.

