Nukeen verrattuna tämä norjalainen pelaaja puolustaa ylpeänä pitkiä hiuksia miesten keskuudessa

Yhteiskunta
Julia P.
@erling / Instagram

Erling Haaland nousee yleensä otsikoihin näyttävistä maaleistaan. Tällä kertaa kaikkien huomion ei kiinnittänyt hänen vasen jalkansa, vaan hänen hiuksensa. Viraaliksi levinnyt video näytti hänen päästävän pitkät vaaleat hiuksensa liehumaan vapaasti, mikä herätti monenlaisia reaktioita. Se varmasti sytyttää uudelleen keskustelun miesten pitkistä hiuksista.

Kampaus, joka levisi viraaliksi

Kaikki alkoi lyhyestä videopätkästä, joka kuvattiin Manchester Cityn pelin laidalla. Siinä Erling Haaland heittelee vaaleita hiuksiaan lähes teatraalisella helppoudella. Muutamassa tunnissa video levisi kulovalkean tavoin, muuttaen yksinkertaisen eleen viraaliksi ilmiöksi.

Internetin käyttäjät eivät epäröineet antaa mielikuvituksensa laukata, ja valitettavasti myös vihansa. Jotkut vertasivat pelaajaa Barbieen, toiset muistuttivat hahmoja elokuvasta "White Chicks". Vielä toiset näkivät siinä yhtäläisyyksiä Daemon Targaryeniin, hahmoon elokuvasta "Lohikäärmeen talo". Puhumattakaan väistämättömästä "viikinki-aurasta", jota käytettiin laajalti korostamaan hänen pohjoismaista ja karismaattista ulkonäköään.

@soghomonyanedits barbietyttö x Haaland ☺️ #haalandedit #barbie ♬ alkuperäinen soundi - 𝙏𝙏𝙀

Todella aitoa ihailua

Monet fanit sanovat olevansa vaikuttuneita hänen hiustensa kauneudesta ja terveydestä. Jotkut jopa kysyvät hänen hiustenhoitorutiineistaan toivoen paljastavansa hänen kiiltävien ja paksujen hiustensa salaisuuden. Eräs internetin käyttäjä tiivisti yleisen tunteen ylistämällä "shampoomainokseen sopivia hiuksia". Vaikutus on selvä: Erling Haaland herättää yhtä paljon huomiota tyylillään kuin kentällä esittämillään suorituksillaan.

Pelaaja, joka omaksuu täysin hiustyylinsä

Kentällä Erling Haaland käyttää usein hiuksiaan nutturalla, poninhännällä tai leteillä, jotka joskus pysyvät paikoillaan pantalla. Erityisen mieleenpainuva hetki oli hänen ottelunsa Arsenalia vastaan vuonna 2023, kun hän poisti pantansa ennen maalintekoa hiustensa liehuessa vapaasti murskaavassa voitossa. Kun internetin käyttäjä ehdotti hänen leikkaavan sen, hänen vastauksensa oli yksinkertainen ja suora: ei. Symbolinen osoitus hänen suhteestaan omaan imagoonsa.

Hiukset vapaana stereotypioista

On syytä muistaa joskus unohdettu totuus: pitkät hiukset eivät määritä sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista. Miehillä voi olla pitkät hiukset, lyhyet hiukset, sidotut hiukset tai löysät hiukset, aivan kuten he voivat valita erilaisia vaatteita, kuten hameita, pukuja tai mitä tahansa muita haluamiaan vaatteita. Nämä valinnat ovat henkilökohtaisen ilmaisun, tyylin ja mukavuuden kysymyksiä, eivät jäykkiä sääntöjä.

Kampauksen automaattinen yhdistäminen sukupuoli-identiteettiin tai seksuaaliseen suuntautumiseen perustuu patriarkaalisista normeista perittyihin stereotypioihin, jotka pyrkivät lokeroimaan yksilöitä. Näiden refleksien kyseenalaistaminen mahdollistaa yksinkertaisemman ja rauhallisemman näkemyksen: jokaisen tulisi voida vapaasti päättää ulkonäöstään ilman, että häntä kritisoidaan tai tuomitaan vanhentuneiden sosiaalisten koodien perusteella. Hiukset, kuten vaatteetkin, ovat ennen kaikkea yksilön ilmaisun muoto, eivätkä arvon tai pakotetun identiteetin osoitus.

Huumorilla, ihailulla ja vahvalla tyylitajulla Erling Haaland todistaa, että hänen vaikutuksensa ulottuu paljon kentän ulkopuolelle. Hänen hiuksistaan on tullut todellinen nimikko, lähes yhtä tunnistettava kuin maalien juhlinta.

Julia P.
Julia P.
Olen Julia, journalisti, joka on intohimoinen löytämään ja jakamaan kiehtovia tarinoita. Luovalla kirjoitustyylillä ja tarkkasilmällä pyrin herättämään henkiin laajan kirjon aiheita ajankohtaisista trendeistä ja yhteiskunnallisista kysymyksistä kulinaarisiin herkkuihin ja kauneussalaisuuksiin.
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