Nämä pienet merkit voivat paljastaa, että sinut jätetään ystäväporukan ulkopuolelle.

Joskus meillä on outo tunne, että olemme ystäväporukkamme musta lammas, viimeinen, joka saa tietää kahvilan kokoontumisista, puuttuva palanen WhatsApp-keskusteluissa, ei-toivottu jäsen ryhmässä. Eristäytyneinä olemme yhteisen ymmärryksen sivustakatsojia, johon osallistumme vain etäältä. Saamme tiedon tapahtumista viime hetkellä tai kuulemme niistä vasta niiden jo tapahtumisen jälkeen. Psykologeilla on tälle nimi: se on tyypillinen "marginaalisen ystävän" profiili.

Yhdistelmäluonnos syrjäytyneestä ystävästä

Ystäväryhmän sisällä on näkymätön mutta hyvin organisoitu hierarkia: johtaja, seuraajat ja musta lammas, joka kamppailee kollektiivisen tunnustuksen puolesta ja jonka on jatkuvasti pyrittävä tuntemaan itsensä osaksi joukkoa. Tämä ystävä, jota kukaan ei odota ravintolan ulkopuolella ja jonka poissaoloa tuskin huomattaisiin, on lähes statisti. Etäisyydestä he muistuttavat sitä hieman rakastamatonta luokkatoveria, joka yrittää liittyä jo vakiintuneisiin ryhmiin. Psykologit ovat kutsuneet heitä "marginaaliystäväksi", voimakkaaksi adjektiiviksi, joka kuvaa tiedostamatonta torjuntaa.

He ovat viides pyörä, henkilö joka pysyy taustalla, se jolla ei ole koskaan sananvaltaa ja jota kukaan ei konsultoi etukäteen suurissa kokouksissa. He ovat osa ryhmää, mutta joskus he tuntevat itsensä ulkopuolisiksi. Heihin otetaan yhteyttä myös varakystävänä, jotta he voivat varata paikan pakohuoneeseen tai hyödyntää ryhmähintaa, mutta heidät unohdetaan pienissä kokoontumisissa tai ultrasalaisissa pyjamajuhlissa, kuten Jennyn juhlissa Gossip Girlissä.

Hän on hieman ulkopuolinen itsestään huolimatta. Hänet jätetään ulkopuolelle, hänelle ei koskaan anneta sisäpiirivitsien merkitystä ja, mikä tärkeintä, hänet asetetaan automaattisesti hyllylle. Self -lehden sivuilla psykologi Christina Ferrari listaa merkkejä, jotka todistavat, että saatat olla tämä marginaalinen ystävä, se, joka tunnetaan paremmin "sijaiskumppanina".

Viimeinen, jolle ilmoitetaan retkistä

Omalaatuinen ystävä saa tietää retkistä suusanallisesti tai valtavan mokan jälkeen. Pikselivälien välissä syntyy Tupperware-juhlia muistuttavia keskusteluja, joihin tämä ystävä ei osallistu lainkaan. Hänelle esitetään aina tapahtunut tosiasia, hieman tekopyhien lauseiden, kuten "voit tulla jos haluat", tai tavanomaisten tekosyiden, kuten "baari oli jo täynnä", kera.

Asiantuntija asettaa asiat perspektiiviin: "Joskus se ei ole huolenaihe." Kyseessä voi olla yksinkertaisesti organisointiongelma tai kommunikaation puute. Jos siitä kuitenkin tulee tapa, se tarkoittaa, että sinua ei pidetä tasavertaisena ystäviesi kanssa.

Koskaan konsultoitu tapahtumien järjestämiseksi

Olipa kyseessä sitten ostosreissu, ulkoilma-ateria paikallisessa puistossa tai päivä uima-altaalla, ulkopuolinen ystävä jää aina taka-alalle. Hän on ikuisesti unohdettu. Hän saa tietää pukukoodin vasta ravintolan ovella yllättäen niin kutsutut ystävänsä samanlaisilla glittertatuoinneilla, koska hän ei ollut koskaan nähnyt yhtäkään inspiroivaa Pinterest-kuvaa alkuperäisessä ryhmäkeskustelussa.

Ehkä ystäväsi käyvät rinnakkaiskeskustelua, eliitille varattu "toinen" ryhmä. Kuten psykologi muistuttaa, "kyse ei ole siitä, että ollaan mukana kaikessa", mutta on merkkejä, jotka puhuvat siitä, mistä eniten mukana olevat vaikenevat.

Pyyntö tulee aina sinulta.

Epätavanomaisen ystävän on aina taisteltava nähdäkseen ystäväporukkansa, joka kilpailee keksiäkseen tekosyitä kieltäytyä jokaisesta kutsusta. "Nyt ei ole hyvä aika." "Olen liian kiireinen." "Puhutaan taas ensi kuussa, okei?" Silti he törmäävät yhden heistä Instagram-tarinaan, jossa hän hymyilee ja kohottaa maljaa kavereidensa kanssa. Se on yksipuolinen ystävyys. Ystävät, jotka välittävät, huomaavat poissaolomme; he eivät iloitse.

Psykologin ehdotuksia tästä tilasta irtautumiseksi

Pahinta ulkopuoliseksi jäämisen tunteessa on se, että päädyt analysoimaan kaikkea. Kutsua, joka ei koskaan saavu perille. Vitsiä, jonka kaikki muut paitsi sinä saavat. Ryhmäkuvaa, jossa saat tietää, että juhlat järjestettiin... ilman sinua. Voit puhua siitä silläkin riskillä, että vaikutat yliherkältä. Tai voit pysyä hiljaa ja miettiä, mitä teit väärin. Kumpikaan skenaario ei ole erityisen houkutteleva.

Jos päätät ottaa asian puheeksi, ei ole syytä nostaa numeroa. Yksinkertainen "Rakastan viettää aikaa kanssasi. Muista minut ensi kerralla!" riittää usein. Se on suoraa, kevytmielistä ja syyttelemätöntä. Mutta ehkä todellinen ongelma onkin jossain muualla. Sen sijaan, että yrität epätoivoisesti ansaita paikkasi ryhmässä, kysy itseltäsi: miksi investoida niin paljon energiaa paikkaan, jossa sinun on jatkuvasti todistettava, että ansaitset olla siellä?

Joten sen sijaan, että jahtaisit hyväksyntää, jota ei koskaan tule, avaa muita ovia. Kutsu mukaan se kollega , jonka kanssa keskustelut ovat aina helppoja. Ota uudelleen yhteyttä siihen ystävään, johon olet menettänyt yhteyden. Hyväksy se kutsu, josta normaalisti olisit kieltäytynyt. Joskus paras vastaus ulkopuolisuuden tunteeseen ei ole löytää omaa paikkaa hinnalla millä hyvänsä. Se on mennä sinne, missä paikka jo odottaa sinua.