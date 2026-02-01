Minimekossa lavalla: pianisti, joka mullistaa klassisen musiikin maailmaa

Sen lisäksi, että pianisti Yuja Wang koskettaa sielujamme jokaisella pianon sormella ja hänen partituurinsa ylittävät hänen musiikkinsa, hän uhmaa ammatiltaan odotettua raittiutta. Kansainvälisillä areenoilla hän esiintyy asuissa, jotka kyseenalaistavat klassisen musiikin "siveän" pukukoodin. Halkiollisissa tai paljeteilla koristelluissa mekoissa hän hylkää helposti kynähameen ja siistin puseron yhdistelmän.

Lyhyet asut, jotka erottuvat klassisesta maailmasta

Useimmat pianistit, jotka istuvat valitsemansa soittimen ääreen, pukeutuvat moitteettomiin pukuihin tai hillityihin asuihin, jotka heijastavat tietynlaista vaatimattomuutta. He pidättäytyvät kaikesta visuaalisesta omalaatuisuudesta sulautuakseen tähän hyvin karuun ympäristöön. Naiset näyttävät olevan kohtalona pukeutua pieneen mustaan mekkoon, jossa on hillitty leikkaus ja yksinkertaiset yksityiskohdat, kun taas miesten on tyydyttävä tummaan poolopaitaan tai puhtautta huokuvaan paitaan.

Yuja Wangilla ei kuitenkaan ole sitä karua tyyliä, jota klassisille muusikoille usein annetaan ymmärtää. Ei siististi ylös vedettyä rusettipuseroa tai suoraa hametta, joka säädyllisyyden varjolla peittää reidet ja ulottuu polvien yli. Tämä 30-vuotias virtuoosi , joka aloitti opinnot Pekingin musiikkikonservatoriossa seitsemänvuotiaana, pitää paljon meteliä, eikä vain käsillään. Hän uhmaa oopperatalon läpitunkevaa monotoniaa asuilla, jotka ovat flirttailun ruumiillistuma. Sanotaanpa vain: kukaan ei pomota häntä!

Villien hiusten, luumunväristen tai violettien suortuvien ja Lady Gagan arvoisten kenkien ansiosta Yuja Wangilla on silmiinpistävä tyyli. Hänen siluettiaan määrittelevät painovoimaa uhmaavat asut ja kankaat, jotka paljastavat enemmän kuin antavat ymmärtää. Hänen musiikkinsa on täynnä värejä ja tekstuureja, täydellisessä sopusoinnussa hänen raikkaan ja tulisen tyylinsä kanssa. Olipa kyseessä sitten kirkkaan oranssi minimekko Hollywood Bowliin, hohtava fuksianpunainen mekko, joka on leikattu reisistä Kimmel Centerin konserttiin Yhdysvalloissa, tai mikromekko, jossa on avoin selkämys Sun Valley Pavilionissa, Yuja Wangilta ei koskaan puutu tyylikkyyttä.

Mekot, jotka ovat oodi pukeutumisen vapaudelle.

Usein oopperan Mugleriksi kutsuttu hän elää taidettaan harvinaisen intensiivisesti ja on aina ollut uppoutunut luovaan maailmaan. Maailmaan, jossa ilmaisunvapaus ei ole vaihtoehto, vaan mielentila, liikkeellepaneva voima. Tanssijaäidille ja lyömäsoittajaisälle syntynyt hän löysi lahjan pianonsoittoon. Se on intohimo, joka on kulkenut hänen mukanaan kuusivuotiaasta asti.

Hän aloitti Chopinin soittamisen iässä, jolloin lasten on vaikea muodostaa sanoja. Pieni saparopäinen ja pöyheä mekkoinen tyttö kasvoi vähitellen ilkikuriseksi, säteileväksi, melkein pelottavaksi taiteilijaksi. Tämä ihmelapsi, jonka lahjakkuus kaikuu kauas hänen omien rajojensa ulkopuolelle, puhuu täydellisesti musiikin teorian, mutta myös muodin kieltä. Hän on vakuuttunut siitä, että hänen asunsa luovat tunnelman ja antavat hänen melodioilleen resonanssia.

Jokainen asu heijastaa hänen hetkellistä energiaansa ja on sopusoinnussa hänen eleidensä kanssa, täynnä tunnetta. ”Jos musiikki on kaunista ja aistillista, miksi ei pukeutuisi sen mukaisesti?”, hän vastaa lähes filosofisesti The Guardianille, kun häneltä kysytään vaatetusvalinnoistaan. Samalla kun yhä useammat pianistit muuttavat lähestymistapaansa kehoonsa kapinasta tai väsymyksestä, Yuja Wang tarjoaa esityksen, jota on yhtä lailla kuunneltava kuin katsottavakin. Hän todistaa, että Brahmsin ja Beethovenin taiteellista neroutta voi kunnioittaa tiukalla mekolla, strasseilla ja ylisuurilla kengillä. Että klassinen musiikki voi elää rinnakkain modernin musiikin kanssa.

Hänen musiikkinsa rauhoittaa sielua, mutta ei hänen pukukoodinsa

Yuja Wangin tunnusomainen tyyli ja kiistaton omalaatuisuus ovat herättäneet kiitosta paitsi musiikkimaailmassa, myös oopperapuristien keskuudessa. Monet taantumukselliset ovat korottaneet ääntään ja reagoineet kiivaasti hänen tyylillisiin eleisiinsä .

Vuonna 2011 Hollywood Bowlissa esiintyessään musiikkikriitikko Mark Swed oli tinkimätön hänen korallinvärisestä mekostaan, melkein pitäen sitä pukeutumisvirheenä. "Jos se olisi ollut lyhyempi, Bowl olisi ehkä joutunut kieltämään alle 18-vuotiaiden ilman huoltajaa tulevien alaikäisten esiintymisen", hän kirjoitti Los Angeles Timesissa. Kaksi vuotta myöhemmin New Criterionin kriitikko Jay Nordlinger toisti tämän näkemyksen ja meni jopa niin pitkälle, että vertasi artistin punaista mekkoa "striptease-asuun".

Vaikka tällaiset asut ovat lähes normi popmaailmassa, klassisessa maailmassa ne kuulostavat lähes epäkohteliailta, jopa häpeällisiltä. Pianistien odotetaan noudattavan mitäänsanomatonta, mautonta ja uneliasta pukeutumiskoodia, kun heidän kätensä sanovat täysin päinvastaista. Vuoden 2006 Gilmore Young Artist -palkinnon voittaja, joka muuttaa kaiken, mihin hän koskee, kullaksi, osoittaa tarkkuutta ja kurinalaisuutta muillakin tavoilla kuin pukeutumisessaan. Ja se riittää.

Yuja Wangilla ei ole aikomustakaan hylätä paljetteja ja oikukkaita asusteita. Päinvastoin, ne määrittelevät hänen identiteettinsä, ja hänen asunsa eivät suinkaan tukahduta hänen lahjakkuuttaan, vaan pikemminkin vahvistavat sitä.