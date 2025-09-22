Kylie Jenner adopte la manucure la plus désirable de l’automne !

Maquillage
Fabienne Ba.
Photo d'illustration : Julia Filirovska/Pexels

En ce premier jour d’automne, Kylie Jenner frappe encore fort. L’influenceuse la plus scrutée de la planète beauté vient de dévoiler une manucure sombre, intense et sophistiquée qui redéfinit déjà les tendances de la saison. Exit les couleurs sages de l’été, place à un manifeste glamour et audacieux.

Le noir, l’élégance qui traverse les saisons

Sur Instagram, Kylie Jenner a partagé un cliché devant son miroir, laissant apparaître des ongles longs habillés d’un vernis noir profond. Ce noir ultra-brillant capte la lumière, crée un contraste saisissant avec son look minimaliste, et souligne une allure mystérieuse et affirmée. Le message est clair : l’automne sera tout sauf fade.

Le noir a toujours été synonyme de sophistication. Sur une robe, une paire de bottes ou un trench, il incarne l’élégance intemporelle. Sur des ongles, il devient un accessoire puissant, capable d’élever la tenue la plus simple.

Une rupture avec les douceurs estivales

Tout l’été, nous avons vu défiler les vernis pastel, les nude rosés ou encore les dégradés vitaminés. L’automne marque un tournant. Kylie ose, comme souvent, briser la routine avec une manucure qui clame haut et fort : « Je suis là, et je m’affirme ».

Le noir n’est pas morose, il est pluriel. Selon la lumière, il se fait intense, velouté ou brillant miroir. Selon la tenue, il devient rock, chic ou encore romantique. Contrairement à l’idée reçue, il ne durcit pas : il sublime la forme des mains et renforce la confiance. Vous portez du noir sur vos ongles ? Attendez-vous à recevoir des compliments.

Un effet miroir sur les réseaux et dans les salons

Impossible de passer à côté : TikTok, Instagram et Pinterest regorgent déjà de tutos pour recréer « les ongles de Kylie ». Les vidéos se multiplient, détaillant la pose du vernis, l’astuce pour obtenir ce fini brillant, ou encore la façon de porter cette teinte avec des bijoux dorés ou argentés. Les instituts de beauté confirment également la tendance : de plus en plus de clientes demandent « le noir Kylie ».

Pourquoi le noir séduit autant cet automne

L’attrait pour cette manucure s’explique facilement. Le noir a un pouvoir universel : il va avec tout. Que vous soyez adepte du jean brut et du t-shirt blanc ou que vous sortiez en robe longue pour un dîner, il s’adapte et se fond tout en ajoutant ce petit supplément de caractère.

C’est aussi une couleur inclusive, qui célèbre toutes les carnations et toutes les formes d’ongles. Courts ou longs, carrés ou en amande, le noir fonctionne toujours. Il n’est pas réservé à une élite : il appartient à toutes les personnes.

En ce début d’automne, Kylie Jenner redéfinit ainsi les codes de la manucure en propulsant le noir au sommet du glamour. Déjà viral, déjà copié, ce choix n’est pas qu’une tendance passagère : il s’impose comme un symbole d’audace, de confiance et de modernité.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Je suis Fabienne, rédactrice pour le site The Body Optimist. Je suis passionnée par le pouvoir des femmes dans le monde et leur capacité à le changer. Je crois que les femmes ont une voix unique et importante à offrir, et je me sens motivée à faire ma part pour promouvoir l'égalité des sexes. Je fais de mon mieux pour soutenir les initiatives qui encouragent les femmes à se lever et à être entendues. J'essaie également de participer aux débats sur des sujets tels que le harcèlement sexuel, la discrimination fondée sur le genre et l'accès aux opportunités économiques. Je pense que ces conversations sont essentielles pour créer un monde plus juste et plus inclusif pour tous.
Article précédent
Votre maquillage fond à la moindre goutte ? Cette astuce change tout

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Vous aimerez aussi

Votre maquillage fond à la moindre goutte ? Cette astuce change tout

Entre la chaleur, la pluie, la transpiration et parfois l’humidité ambiante, garder un maquillage frais peut sembler mission...

Le secret le mieux gardé des makeup artists et il ne coûte que 15€

La mallette des makeup artists recèle de trésors cosmétiques méconnus du grand public. Ces professionnels du maquillage, qui...

Ces couleurs de vernis vont détrôner le rose cet automne (et on ne s’y attendait pas)

Des collections automnales audacieuses osent le brun, le vert forêt ou encore l’orange épicé, tandis que des teintes...

Le succès des tutos maquillage d’Emma Ellingsen, née en 2001

Figure montante de la génération Z, Emma Ellingsen s’est imposée comme une référence incontournable dans l’univers du maquillage...

Le « doux gothique » s’impose : la tendance la plus inattendue de 2025 ?

Sur TikTok, Instagram et Pinterest, un hashtag intrigue et fascine de plus en plus : #SoftGoth ou, en...

Exit l’autobronzant : le Blonzer va révolutionner votre routine beauté de rentrée

Vous pensiez avoir tout vu avec l’autobronzant, le bronzer et le blush ? Détrompez-vous. La rentrée beauté 2025-2026...