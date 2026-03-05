I nostri animali domestici passano troppo tempo davanti agli schermi?

Televisione accesa in sottofondo, video di uccelli su YouTube o un tablet lasciato sul pavimento... gli schermi sono ormai parte integrante dell'arredamento di molte case. Ma che dire dei nostri cani e gatti? Sono davvero affascinati da queste immagini luminose e, soprattutto, fanno bene al loro benessere?

Gli animali vedono davvero cosa succede sullo schermo?

Contrariamente a quanto si pensa, cani e gatti riescono effettivamente a percepire le immagini visualizzate sugli schermi moderni. I vecchi televisori, con le loro frequenze di aggiornamento più basse, producevano un effetto sfarfallio che i cani riuscivano a percepire facilmente grazie alla loro vista estremamente sensibile. Con gli schermi ad alta definizione di oggi, l'immagine appare loro molto più fluida.

Secondo l'American Kennel Club , i cani ora riescono a seguire più facilmente i movimenti sullo schermo, il che spiega perché alcuni sembrano guardare la televisione con tanta attenzione. I gatti, d'altra parte, sono particolarmente attratti dai movimenti rapidi. La sagoma di un uccello o di un pesce che attraversa lo schermo può scatenare il loro naturale istinto di caccia. I loro corpi vigili, gli occhi luminosi e le piccole zampe pronte a balzare sono tutti segni di questa curiosità tipicamente felina.

Una semplice forma di intrattenimento… o un vero stimolo?

In risposta a questo interesse, alcune piattaforme ora offrono programmi specificamente pensati per gli animali: uccelli che beccano, scoiattoli che saltano o pesci che nuotano pacificamente. Uno studio pubblicato nel 2022 su Applied Animal Behaviour Science ha osservato le reazioni dei cani a diversi tipi di immagini televisive.

I ricercatori hanno osservato che i cani reagivano più intensamente alle scene che raffiguravano altri cani, accompagnate da suoni familiari come l'abbaiare. I paesaggi statici, d'altra parte, suscitavano molto meno interesse. Tuttavia, la reazione variava notevolmente a seconda del temperamento. Alcuni cani seguivano lo schermo con entusiasmo, con la testa inclinata e le orecchie dritte, mentre altri preferivano ignorare completamente lo spettacolo visivo.

Gli schermi rappresentano un pericolo?

Ad oggi, nessuno studio ha dimostrato che un tempo moderato trascorso davanti a uno schermo sia dannoso per gli animali. Tuttavia , la RSPCA ci ricorda che un ambiente ricco e vario rimane essenziale per il benessere di un animale. In altre parole, guardare qualche immagine animata non è di per sé problematico. D'altra parte, lasciare un cane da solo per diverse ore con la televisione accesa non sostituisce le attività che contribuiscono realmente alla sua salute e al suo benessere.

I nostri compagni hanno bisogno di muoversi, annusare, esplorare e interagire. Un corpo attivo, zampe in movimento e una mente stimolata sono i veri ingredienti di una vita animale appagante. In alcuni animali altamente sensibili, immagini rapide o rumori improvvisi possono persino scatenare un'eccitazione eccessiva o una forma di frustrazione.

Una questione di personalità

Come per gli esseri umani, le preferenze variano enormemente. Alcuni cani diventano veri e propri spettatori, a volte abbaiando a un animale sullo schermo. Altri passano oltre senza nemmeno accorgersene. Diversi fattori possono spiegare queste differenze: età, livello di energia, razza o esperienza di vita. Per i gatti, uno schermo può offrire una breve stimolazione visiva, ma raramente è soddisfacente quanto il gioco interattivo con una piuma o una palla.

Quindi, dovremmo limitare il loro "tempo davanti allo schermo"?

Non esistono regole ufficiali per quanto riguarda gli animali. Tuttavia, gli esperti concordano su un principio semplice: il tempo trascorso davanti allo schermo dovrebbe rimanere un bonus, non l'attività principale. Per un cane o un gatto felice e ben adattato, le priorità rimangono le passeggiate, i giochi interattivi, le interazioni con i propri umani e l'esplorazione del mondo reale.

In breve, se il tuo cane si rilassa per qualche minuto guardando un uccellino in televisione, puoi sorridere senza preoccupazioni. Il vero segreto del benessere animale non sta in uno schermo... ma in una vita ricca, attiva e piena di scoperte.