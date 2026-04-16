Dal 2025, i capelli lunghi dominano le tendenze in fatto di acconciature, amatissimi da modelle, content creator e influencer dei social media. Dalle trecce alle onde, dagli chignon alle code di cavallo, le opzioni si moltiplicano.

Volume, movimento e un look naturale e sicuro di sé sono fondamentali. Le acconciature per capelli lunghi sono ormai considerate veri e propri accessori di moda, capaci di trasformare qualsiasi outfit.

Acconciature di tendenza per valorizzare i capelli lunghi ogni giorno

Tra i look più in voga del momento, l'effetto bagnato è irresistibile per la sua semplicità. L'effetto bagnato si ottiene applicando gel o olio per capelli sui capelli umidi.

Per i capelli lunghi, consigliamo di pettinare le lunghezze all'indietro per evitare un aspetto trasandato.

Le treccine corte stanno tornando prepotentemente di moda, portate solo sulle ciocche che incorniciano il viso, lasciando il resto dei capelli sciolti. Tendenza chiave degli anni 2000, donano immediatamente un tocco chic e bohémien. La treccia a bolle , invece, offre un effetto spettacolare. Basta posizionare diversi elastici a intervalli regolari su una coda di cavallo, quindi allentare ogni sezione per creare volume in bolle ben definite.

L'aggiunta di nastri decorati o elastici rende l'effetto ancora più elegante.

Le acconciature semi-raccolte rimangono un'opzione versatile per eccellenza. Esaltano la lunghezza donando volume.

Abbinate a una treccia o a una treccia a bolle, sono adatte sia per l'uso quotidiano che per le occasioni eleganti, senza bisogno di strumenti particolari.

Treccine, chignon e code di cavallo: i classici reinventati

Le acconciature strutturate trascendono le epoche e si reinventano a ogni stagione. Le treccine XXL , viste sulle passerelle della Settimana della Moda di Parigi e Milano, si realizzano su capelli lisciati con un olio multiuso e fissati con una lacca invisibile.

Si adattano dalle trecce a corona bohémien alle versioni urbane con gioielli per capelli.

Lo chignon spettinato , un look romantico e disinvolto , si può realizzare in cinque minuti grazie a uno spray texturizzante applicato con la testa in avanti.

Bastano poche ciocche di capelli legate all'elastico e qualche molletta per ottenere questo look naturale tanto ricercato.

Lo chignon liscio , o chignon basso e liscio, si sta affermando come l'acconciatura sofisticata del momento.

Avvistato sulle passerelle, e adottato in particolare da Bella Hadid, si ottiene applicando generosamente del gel per capelli alle radici e alle tempie, per poi pettinare le lunghezze senza creare nodi.

La coda di cavallo alta viene reinventata con due ciocche intrecciate che incorniciano il viso, fissate dopo l'applicazione di uno spray al sale marino.

La coda di cavallo bassa con un foulard annodato intorno all'elastico all'uncinetto crea un look chic e bohémien che si può realizzare tutti i giorni.

Acconciature per capelli lunghi da donna: trova lo stile che fa per te

La scelta del taglio di capelli dipende principalmente dal tipo di capelli. Ecco i profili più adatti a ciascuno stile:

Capelli folti: il taglio a farfalla, con le sue scalature fluide e le ciocche corte indirizzate verso il viso, crea un effetto dinamico di grande impatto.

il taglio a farfalla, con le sue scalature fluide e le ciocche corte indirizzate verso il viso, crea un effetto dinamico di grande impatto. Capelli fini: il taglio netto, eseguito in linea retta, dona peso alle punte e fa apparire i capelli più folti.

il taglio netto, eseguito in linea retta, dona peso alle punte e fa apparire i capelli più folti. Capelli mossi o lisci: il taglio a V lungo e leggermente scalato, versatile e di facile manutenzione, è perfetto.

il taglio a V lungo e leggermente scalato, versatile e di facile manutenzione, è perfetto. Cerchi qualcosa di intramontabile? Il taglio classico con frangia a tendina rimane elegante per un'ampia varietà di tipi di capelli.

Il taglio classico con frangia a tendina rimane elegante per un'ampia varietà di tipi di capelli. Alla ricerca di un look di carattere: la frangia Birkin, affusolata e più lunga sui lati, resa popolare da Suki Waterhouse e Dakota Johnson, richiama lo stile iconico degli anni '70.

Il tempo a disposizione per la cura quotidiana dei capelli e la frequenza delle visite dal parrucchiere rimangono fattori cruciali. Alcuni tagli di capelli richiedono ritocchi regolari ogni due mesi.

Onde da spiaggia, pieghe e acconciature texturizzate: il volume è fondamentale

Le acconciature che giocano su texture e movimento incarnano lo spirito delle tendenze del 2025 .

Le onde da spiaggia si ottengono avvolgendo ogni ciocca di capelli attorno alla piastra, per poi rilasciare i ricci con le mani e lasciarli raffreddare nel palmo. Una leggera spruzzata di lacca, applicata con la testa in avanti, completa il look naturale e luminoso.

La piega ispirata agli anni '90 , l'iconico look di Rachel Green in Friends , è tornata con un tocco moderno. Hailey Bieber e Selena Gomez l'hanno riportata alla ribalta. Una spazzola riscaldata crea volume alle radici e una polvere texturizzante ne amplifica l'effetto.

Si ottiene un effetto mosso naturale senza calore: bastano due trecce fatte prima di andare a letto con uno spray al sale marino. Questi metodi, che non prevedono l'uso della piastra, preservano la fibra capillare a lungo termine.

Cura e mantenimento dei capelli lunghi: i passi giusti da compiere

Capelli impeccabili iniziano con una routine rigorosa. Spazzolare i capelli prima dello shampoo previene la rottura e rimuove i residui accumulati. Secondo i dermatologi, spuntare le punte ogni due o quattro mesi previene le doppie punte, anche quando si cerca di far crescere i capelli.

Ecco i passaggi essenziali per una manutenzione ottimale:

Prima del lavaggio, districare delicatamente le lunghezze con una spazzola a setole morbide. Applicare sempre uno spray termoprotettore prima di utilizzare la piastra per capelli. Sui capelli colorati, utilizzare oli per capelli e balsami senza risciacquo. Proteggete i capi dal sale marino in estate, sciacquateli dopo essere stati al mare e poi lavateli con uno shampoo adatto. Combatti l'elettricità statica invernale con trattamenti idratanti e una crema modellante.

La morbidezza rimane fondamentale per l'uso quotidiano. Un asciugamano morbido riduce al minimo l'effetto crespo. Le acconciature senza calore, come trecce e chignon realizzati la sera, preservano la lucentezza e la definizione.

Utilizzare prodotti per capelli adatti al proprio tipo di capello può fare la differenza tra capelli danneggiati e una chioma degna dei look più belli delle settimane della moda internazionali.

Dagli anni precedenti al 1920, quando tutte le donne portavano i capelli lunghi, fino agli anni 2020, segnati dal ritorno alla naturalezza e al volume, i capelli lunghi non hanno mai perso il loro potere seduttivo .

Continua ad evolversi, stagione dopo stagione, con orgoglio e creatività.