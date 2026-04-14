Il taglio di capelli "da ricchi" sta tornando di moda grazie a una modella famosa.

Parrucchiere
Fabienne Ba.
@arrogant_tae123 / Instagram

Il taglio "old money" sta tornando prepotentemente di moda tra le tendenze beauty. Ispirato a uno stile classico e raffinato, conquista per il suo aspetto naturale, chic e apparentemente senza sforzo.

Un taglio che enfatizza una naturalezza controllata

La tendenza "old money" incarna un'estetica ben precisa: quella di un'eleganza sobria, dove ogni dettaglio appare semplice... eppure perfettamente studiato. In ambito acconciatura, questo si traduce in tagli strutturati dalle linee pulite che valorizzano il viso senza alterarlo. Spesso si mantiene la lunghezza, con un sapiente lavoro di movimento e texture.

L'obiettivo non è stravolgere il look, ma valorizzare la texture naturale dei capelli. Lisci, mossi, spessi o sottili: ogni tipo di capello trova il suo posto in questa tendenza. Qui, i capelli vengono celebrati così come sono, senza forzature. Lo styling segue lo stesso principio: capelli morbidi, lucenti, leggermente modellati e con un volume naturale. Niente rigidità, niente eccessi.

Eleganza senza sforzo… almeno in apparenza.

Il fascino del taglio "old money" risiede nel suo aspetto disinvolto. Eppure, dietro questo look naturale si cela una vera e propria prodezza di precisione. Il taglio si basa innanzitutto su una base impeccabile: punte definite, scalature delicate e volume bilanciato. Il risultato è un'acconciatura armoniosa che cade alla perfezione senza richiedere ore di styling.

Questa estetica valorizza la cura, la coerenza e la qualità piuttosto che l'accumulo di effetti. Non c'è bisogno di esagerare per ottenere un look sofisticato. E soprattutto, questo approccio è pienamente in linea con una visione body-positive: i capelli non sono qualcosa da "correggere", ma piuttosto qualcosa da valorizzare. La loro texture, densità e movimento diventano punti di forza.

Un taglio che si adatta a tutti i desideri

Uno dei grandi vantaggi del taglio "old money" è la sua versatilità. Si adatta a diversi stili di vita, forme del viso e desideri. Si può portare tutti i giorni senza particolari sforzi, ma si può anche facilmente impreziosire per un'occasione speciale. Una piega morbida, uno chignon basso o qualche onda sono tutto ciò che serve per cambiare look.

Funziona altrettanto bene sia sui capelli lunghi che su quelli di media lunghezza, con possibili variazioni a seconda della personalità. L'importante non è seguire una regola rigida, ma trovare la versione che più si addice a te.

Perché è così attraente oggi?

Se questo taglio sta tornando di moda, non è un caso. Risponde al desiderio di semplicità, autenticità e coerenza nelle scelte estetiche. Offre una tregua in un mondo in cui le tendenze cambiano rapidamente. Con questo taglio, si opta per un look senza tempo, senza essere vincolate a uno stile rigido. La tua bellezza naturale, la texture dei tuoi capelli e il tuo stile personale sono più che sufficienti.

Adottando il taglio "old money", si sceglie un'eleganza delicata, accessibile e profondamente rassicurante. È un modo per riappropriarsi della propria immagine, senza pressioni e con grande stile.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
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