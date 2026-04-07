Il "bob da nonna", il taglio di capelli star della stagione.

Il caschetto alla nonna sta tornando di moda come una delle tendenze capelli imperdibili. Ispirato al classico caschetto, questo taglio è apprezzato per la sua eleganza senza tempo e la facilità di manutenzione. Adottato da numerose celebrità e avvistato sulle passerelle, si sta affermando come un'alternativa moderna agli stili più strutturati.

Una versione più morbida del classico bob

Il "bob della nonna" riprende la forma base del bob, ma con un approccio più morbido e naturale. Generalmente tagliato all'altezza della mandibola o leggermente al di sotto, è caratterizzato da linee meno rigide e movimenti delicati.

A differenza del bob dalla forma netta, questo taglio opta per un look leggermente sfumato, a volte abbinato a un volume discreto o a una texture ondulata. L'obiettivo è ottenere un risultato elegante senza apparire troppo rigido. Questa tendenza si inserisce in un più ampio ritorno alle acconciature che richiedono poca manutenzione e una cura minima durante la giornata.

Perché il taglio "granny bob" è così popolare?

Il successo del "bob alla nonna" risiede in gran parte nella sua versatilità. Questo taglio si adatta a diverse tipologie di capelli, che siano lisci, mossi o leggermente ricci. Inoltre, incornicia il viso mantenendo un aspetto naturale. Alcuni parrucchieri sottolineano come questo tipo di bob possa donare movimento ai capelli fini e domare le lunghezze più spesse. Il taglio può essere portato con la riga centrale per un look minimalista o con la riga laterale per un maggiore volume.

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Una tendenza osservata tra diverse celebrità

Negli ultimi mesi, diverse celebrità hanno contribuito a rendere popolare questo taglio di capelli, aiutandolo a tornare di moda. Il "granny bob" si inserisce in una tendenza che predilige versioni rivisitate di tagli intramontabili, come il long bob o il bob testurizzato. Questo tipo di acconciatura è spesso apprezzato per il suo equilibrio tra raffinatezza e semplicità, che permette di creare diversi stili adatti a varie occasioni.

Come adottare questo taglio di capelli

Per ottenere un "bob alla nonna", gli esperti consigliano di optare per un taglio leggermente scalato per mantenere il movimento. La manutenzione è relativamente semplice, con ritocchi da effettuare a intervalli regolari in base alla velocità di crescita dei capelli. Uno styling naturale, ottenuto con una leggera asciugatura a phon o all'aria, esalta l'aspetto di questo taglio. Come per qualsiasi acconciatura, il risultato può variare a seconda del tipo di capelli, della densità e della forma del viso.

Il "granny bob" conferma il ritorno di acconciature intramontabili e attuali. Facile da portare e adattabile a molteplici stili, è diventato una scelta popolare per chi cerca un'acconciatura elegante senza troppe complicazioni. Questa tendenza dimostra il crescente interesse per look moderni e di facile manutenzione.