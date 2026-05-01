A New York, una nuova norma nelle scuole per parrucchieri potrebbe cambiare radicalmente la vita di milioni di donne.

A partire da settembre 2026, lo Stato di New York compirà un passo senza precedenti: la formazione sulla cura dei capelli ricci, mossi e crespi diventerà obbligatoria in tutte le scuole per parrucchieri. Una misura apparentemente semplice, ma che pone fine a decenni di tacita discriminazione basata sull'acconciatura.

Un problema che tutti conoscono, ma che nessuno risolve.

Quante volte abbiamo sentito questa frase in un salone: "Non so come trattare i capelli ricci" ? L'esclusione dei capelli mossi o ricci dai programmi di formazione per parrucchieri è una diretta conseguenza della storia di segregazione dei saloni americani: manuali di formazione incentrati quasi esclusivamente su capelli lisci o leggermente mossi, escludendo un'intera fetta di popolazione. Il risultato? Generazioni di parrucchieri qualificati, esperti in certi tipi di capelli, ma completamente impreparati ad altri.

Il 60% della popolazione, 8 stati formati

Il paradosso è sconcertante. Oltre il 60% della popolazione americana ha i capelli ricci o mossi. Eppure, fino ad ora, solo 8 dei 50 stati avevano reso obbligatoria la formazione su queste tipologie di capelli nelle scuole per parrucchieri. Il 75% dei parrucchieri afferma di desiderare una maggiore formazione sui diversi tipi di capelli, ma poiché questa formazione non era obbligatoria, non acquisivano queste competenze prima di iniziare a lavorare. Questa lacuna formativa ha conseguenze concrete per milioni di clienti.

Con la firma della legge, New York cambia le regole

La governatrice Kathy Hochul ha firmato il disegno di legge, presentato dalla deputata Michaelle Solages e dal senatore Jamaal Bailey. Il senatore Bailey ha riassunto efficacemente la questione: "Gli standard attuali spesso non preparano adeguatamente i professionisti a lavorare con diverse tipologie di capelli. Questa lacuna colpisce in modo sproporzionato le donne e le ragazze di colore, che incontrano difficoltà nell'accesso a servizi pensati per le loro esigenze". La legge entrerà pienamente in vigore a settembre 2026.

Nello specifico, cosa sta cambiando nelle scuole?

Non c'è nulla di rivoluzionario nel volume di formazione: il numero totale di ore rimane lo stesso. Ciò che cambia è ciò che viene insegnato. Le scuole dovranno ora dedicare del tempo all'analisi di tutti i tipi di capelli, alla cura dei capelli naturali, alla padronanza delle tecniche di trecce ed extension e allo styling dei capelli ricci e mossi, come la modellatura, l'asciugatura e lo styling naturale. Si tratta di competenze che sembrano ovvie, ma fino ad ora non facevano parte del programma di studi.

"Un quadro giuridico contro la discriminazione"

Michaelle Solages, a sua volta donna nera con capelli ricci o mossi, ha chiarito la portata della riforma : "È diventato evidente che erano necessarie misure più concrete. Questa legge risponde alla continua esigenza di diversità e inclusione nel settore cosmetico, per garantire che tutti, indipendentemente dal tipo di capelli, ricevano l'attenzione e la competenza che meritano nei saloni". Al di là della questione della formazione, il vero problema è la discriminazione: rifiutarsi di acconciare i capelli di qualcuno perché non si sa come farlo è anch'esso una forma di esclusione.

E dopo New York?

Secondo la New York State Beauty School Association , le scuole dovrebbero essere in grado di integrare questi nuovi requisiti senza grandi difficoltà. La Professional Beauty Association, che ha sostenuto la riforma fin dall'inizio, ha espresso la speranza che altri stati adottino rapidamente una legislazione simile e che New York diventi un modello nazionale. La domanda non è più se sia possibile. New York ha appena dimostrato che lo è.

In breve, formare tutti i parrucchieri a trattare ogni tipo di capello è una verità ovvia che ha impiegato decenni per diventare obbligatoria. New York ha appena compiuto questo passo. E per milioni di donne che si sono sentite dire per troppo tempo "mi dispiace, non so come fare", è molto più di una riforma amministrativa. È un riconoscimento.