Search here...

Il trucco per un'acconciatura semplicissima che ti regala un look chic in 2 minuti

Parrucchiere
Tatiana Richard
Miriam Alonso/Pexels

Bastano una molletta a farfalla e due minuti per trasformare i capelli spettinati in uno chignon elegante e strutturato. Questo trucco virale, che spopola su TikTok e Instagram, sta benissimo su tutti i tipi di capelli ed è perfetto per ogni occasione.

Attrezzatura essenziale

Prendi una molletta a farfalla (modello classico da 10-12 cm, idealmente in acetato lucido o opaco). Spazzola i capelli per districarli e spruzza un po' di lacca se sono sottili. Facoltativo: un elastico sottile per una tenuta sicura sui capelli lunghi.

Fase 1: preparare la base

Raccogli tutti i capelli in una coda di cavallo alta o media sulla nuca per un effetto più chic. Fissali con un elastico (o con le dita se usi solo una molletta). Tira delicatamente le radici per un volume naturale. Attorciglia la coda di cavallo strettamente su se stessa.

Fase 2: arrotolare e fissare

Attorciglia la coda di cavallo in uno chignon rotondo, arrotolandola verso l'interno come una chiocciola. Posiziona la clip a farfalla orizzontalmente al centro: passa un perno sotto lo chignon, l'altro sopra, agganciando le ciocche per fissarle. Ruota la clip verticalmente per bloccarla.

Fase 3: Regolare e perfezionare

Tira delicatamente fuori ciocche di capelli dallo chignon per un effetto spettinato e chic. Infila i capelli superflui sotto la clip con uno stuzzicadenti o con le dita. Spruzza un po' di lacca e, se lo desideri, aggiungi dei riccioli morbidi ai lati. Il risultato: uno chignon sofisticato e voluminoso che dura tutto il giorno.

Varianti per tutti i look

Capelli corti? Raccoglili in uno stile semi-raccolto e attorciglia le punte. Per la sera, completa con fermagli di strass. Capelli lisci: attorcigliali più stretti; capelli ricci: lasciali voluminosi. Vantaggio: si smonta in pochi secondi, senza bisogno di calore o strumenti complicati.

Veloce, elegante e senza sforzo, questo trucco con la clip a farfalla dimostra che a volte bastano due minuti e l'accessorio giusto per impreziosire qualsiasi look. Che sia per un appuntamento improvvisato, una giornata di lavoro o una serata chic, questo chignon si adatta ai tuoi desideri e al tuo stile senza rovinare i capelli. Un'ulteriore prova che la semplicità, se padroneggiata, rimane la chiave per essere chic.

Tatiana Richard
Tatiana Richard
Come scrittrice, esploro la bellezza, la moda e la psicologia con sensibilità e curiosità. Mi piace comprendere le emozioni che proviamo e dare voce a chi ci aiuta a comprendere meglio noi stessi. Nei miei articoli, mi sforzo di colmare il divario tra la conoscenza scientifica e le nostre esperienze quotidiane.
Article précédent
Secondo questo famoso parrucchiere, questi 5 colori di capelli domineranno nel 2026

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Secondo questo famoso parrucchiere, questi 5 colori di capelli domineranno nel 2026

Nel 2026, il colore dei capelli non è più una questione di trasformazione, ma di rivelazione. Sono finiti...

Sogni un'asciugatura in due minuti? Questo trucco veloce fa la differenza.

Mattinate frenetiche, capelli stanchi per il caldo o semplicemente un desiderio di semplicità sono tutti motivi per ripensare...

"Biondo scandinavo": il taglio che illumina, anche senza sole

A lungo associato ai paesi nordici e alle loro estati luminose, il biondo scandinavo si è ormai affermato...

Non hai tempo per la piega? Questo trucco aggiunge volume in 5 minuti.

Non hai tempo per una messa in piega completa? Questo trucco, scovato in un Reel dalla truccatrice @makeupbymelissam...

Come mettere in mostra le radici grigie: la tendenza capelli che non ci aspettavamo

Dopo decenni passati a nascondere sistematicamente i capelli grigi, le radici grigie vengono ora accolte come una scelta...

Le acconciature di Stranger Things non sono più un segreto: il loro creatore finalmente svela tutto.

Mentre "Stranger Things" si prepara a chiudere il suo capitolo finale, i fan sono troppo impegnati a seguire...

© 2025 The Body Optimist