Il trucco per un'acconciatura semplicissima che ti regala un look chic in 2 minuti

Bastano una molletta a farfalla e due minuti per trasformare i capelli spettinati in uno chignon elegante e strutturato. Questo trucco virale, che spopola su TikTok e Instagram, sta benissimo su tutti i tipi di capelli ed è perfetto per ogni occasione.

Attrezzatura essenziale

Prendi una molletta a farfalla (modello classico da 10-12 cm, idealmente in acetato lucido o opaco). Spazzola i capelli per districarli e spruzza un po' di lacca se sono sottili. Facoltativo: un elastico sottile per una tenuta sicura sui capelli lunghi.

Fase 1: preparare la base

Raccogli tutti i capelli in una coda di cavallo alta o media sulla nuca per un effetto più chic. Fissali con un elastico (o con le dita se usi solo una molletta). Tira delicatamente le radici per un volume naturale. Attorciglia la coda di cavallo strettamente su se stessa.

Fase 2: arrotolare e fissare

Attorciglia la coda di cavallo in uno chignon rotondo, arrotolandola verso l'interno come una chiocciola. Posiziona la clip a farfalla orizzontalmente al centro: passa un perno sotto lo chignon, l'altro sopra, agganciando le ciocche per fissarle. Ruota la clip verticalmente per bloccarla.

Fase 3: Regolare e perfezionare

Tira delicatamente fuori ciocche di capelli dallo chignon per un effetto spettinato e chic. Infila i capelli superflui sotto la clip con uno stuzzicadenti o con le dita. Spruzza un po' di lacca e, se lo desideri, aggiungi dei riccioli morbidi ai lati. Il risultato: uno chignon sofisticato e voluminoso che dura tutto il giorno.

Varianti per tutti i look

Capelli corti? Raccoglili in uno stile semi-raccolto e attorciglia le punte. Per la sera, completa con fermagli di strass. Capelli lisci: attorcigliali più stretti; capelli ricci: lasciali voluminosi. Vantaggio: si smonta in pochi secondi, senza bisogno di calore o strumenti complicati.

Veloce, elegante e senza sforzo, questo trucco con la clip a farfalla dimostra che a volte bastano due minuti e l'accessorio giusto per impreziosire qualsiasi look. Che sia per un appuntamento improvvisato, una giornata di lavoro o una serata chic, questo chignon si adatta ai tuoi desideri e al tuo stile senza rovinare i capelli. Un'ulteriore prova che la semplicità, se padroneggiata, rimane la chiave per essere chic.