Le acconciature di Stranger Things non sono più un segreto: il loro creatore finalmente svela tutto.

Mentre "Stranger Things" si prepara a chiudere il suo capitolo finale, i fan sono troppo impegnati a seguire la storia del Sottosopra per concentrarsi sulle acconciature dei personaggi. Tuttavia, molti elogiano le acconciature degli attori. E, naturalmente, Steve Harrington incarna perfettamente l'estetica anni '80, con il suo taglio phonato e qualche ciocca spettinata.

Incredibili trasformazioni dei capelli

Se siete fan sfegatati di "Stranger Things", probabilmente conoscete i profili di tutti i personaggi, le debolezze dei Demogorgoni, il cibo preferito di Undici e le regole di "Dungeons & Dragons". Ma avete notato le incredibili acconciature dei personaggi, inquietantemente realistiche? Lungi dall'essere semplici dettagli, le acconciature dei Wheeler, dei Byer e dell'incorreggibile Steve definiscono la serie e la ancorano saldamente al suo tempo.

La storia è ambientata negli anni '80, l'epoca dei walkman, dei jeans a vita alta e degli abiti dai colori vivaci. Naturalmente, la coerenza dalla testa ai piedi era fondamentale. Così, l'hair stylist Sarah Hindsgaul ha messo a disposizione degli attori la sua esperienza per una trasformazione che ha dato l'impressione di un salto indietro nel tempo.

Probabilmente hai rabbrividito di fronte al taglio a scodella di Will, visivamente sconcertante, e forse hai persino rabbrividito di fronte al mullet dorato di Billy. Probabilmente hai anche voluto dare un'occhiata al caschetto ondulato e frangiato di Millie Bobby Brown durante il suo soggiorno in California. Eppure, questi tagli sono opere d'arte, il risultato di innumerevoli ore di lavoro. Bigodini sottili e tanta lacca sono essenziali nel backstage. Infatti, la stessa hairstylist condivide sguardi esclusivi dietro le quinte con i suoi milioni di follower.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Hindsgaul | Hair Designer (@sarahhindsgaul)

250 permanenti fatte sul set

Le acconciature iconiche degli anni '80, meticolosamente ricreate nella serie, sono tutt'altro che universalmente amate. Rievocando brutti ricordi per alcuni, simboli di nostalgia per altri, suscitano reazioni contrastanti. Gli utenti di Internet non hanno esitato a paragonare il taglio di capelli di Eddie a una scopa a frangetta o quello di Billy a code di topo. Naturalmente, ognuno può fare ciò che vuole con i propri capelli.

La vera impresa sta nella tenuta e nella resistenza di ogni acconciatura, soprattutto nel vivo dell'azione. Per ottenere quel look ondulato tipico di quel decennio, l'hairstylist si è abbandonata a un'antica pratica un tempo ritenuta riservata alle anziane dei quartieri più eleganti: la permanente. Ne ha eseguite ben 250 durante lo shooting. Questo spiega perché questi ricci morbidi resistono nonostante le intense battaglie con i demogorgoni e l'umidità palpabile del Sottosopra.

Ma anche parrucche che creano l'illusione perfetta

Anche l'hair stylist ufficiale di Stranger Things, responsabile dei look spettinati e dei tagli di capelli più realistici rispetto agli originali, si è presa qualche libertà. Nell'ultima stagione, che attendete con ansia, Nancy sfoggia una parrucca, più morbida e morbida rispetto alle precedenti. Anche Millie Bobby Brown, che interpreta Undici, la star della serie, non è estranea alle parrucche. Sebbene abbia accettato di rasarsi la testa per la prima stagione, per le stagioni successive opta per parrucche incredibilmente realistiche.

Eddie, un rocker nell'anima, sfoggia anche dei capelli finti che riflettono il suo stile: focoso, ribelle e provocatorio. Ed è proprio questo il punto. Le acconciature si evolvono insieme ai personaggi per enfatizzare ulteriormente il messaggio.

Nonostante tutte queste rivelazioni setose, l'hairstylist mantiene la suspense sui prodotti utilizzati, ma sono sicuramente più sofisticati dello spray "Farrah Fawcette" menzionato dal caro Steve Harrington.