Passare ai capelli corti è spesso una rivoluzione. Liberatorio, deciso, sorprendentemente femminile: questo taglio offre una gamma di stili molto più ampia di quanto si possa immaginare.

I tagli di capelli corti per le donne donano una vera personalità al look, con una modernità che i tagli di capelli più lunghi a volte faticano a eguagliare.

Niente più interminabili asciugature mattutine con il phon: la messa in piega richiede solo pochi minuti.

Insieme analizzeremo i tagli di tendenza, le tecniche di styling, gli accessori più ingegnosi e le colorazioni che valorizzano i capelli corti.

I tagli di capelli corti più belli per le donne: la nostra selezione di moda

Al momento dominano quattro stili, ognuno con le proprie caratteristiche distintive.

Il taglio sbarazzino , corto e audace, con una possibile frangia, assume un aspetto androgino e facile da gestire: basta un tocco di cera per domarlo. Michelle Williams e Miley Cyrus ne hanno fatto il loro segno distintivo.

Il pixie cut rivisitato conquista con il suo effetto naturale, ondulato e spettinato , particolarmente valorizzante per i capelli sottili, donando loro maggiore volume. Testurizzato e leggermente destrutturato, incarna uno stile moderno e disinvolto.

Jennifer Lawrence e Anne Hathaway hanno incarnato questo stile con grande personalità.

Il taglio shag corto , invece, è pieno di dinamismo. Non c'è bisogno di asciugarlo con il phon tutti i giorni: bastano una mousse volumizzante e uno spray fissante.

Infine, il bob asimmetrico gioca sul contrasto tra il volume sulla sommità della testa, la nuca rialzata e le lunghezze visibili sulla parte anteriore. Una spazzola rotonda e un asciugacapelli fanno la differenza nella messa in piega.

Tagli corti asimmetrici, bob arrotondati, undercut: gli stili che tornano di moda

Il taglio asimmetrico si basa sul contrasto: un lato più lungo, l'altro più corto, giocando con le texture tra liscio e riccio.

Scarlett Johansson e Úrsula Corberó, nota per il suo ruolo di Rio ne La Casa de Papel , hanno entrambe sfoggiato questo taglio audace con una disinvoltura sconcertante.

Il caschetto arrotondato rimane un classico intramontabile. Sofisticato ed elegante, si adatta a diverse forme del viso grazie alla nuca scalata e alla parte frontale angolata. Le mèches naturali aggiungono profondità.

Victoria Beckham ha reso popolare questo taglio di capelli negli anni 2000, e continua ad essere apprezzato dalle donne di tutte le età.

Il taglio undercut è ideale per capelli molto folti. Nuca rasata fino a sopra le orecchie, lunghezza generosa sulla parte superiore: questo taglio grafico e deciso dona un'immediata sensazione di leggerezza.

Inoltre, permette numerose varianti di acconciature sulla parte superiore della testa, risultando un'opzione sorprendentemente versatile.

Come acconciare i capelli corti quotidianamente?

L'asciugatura con il phon rimane la tecnica per eccellenza. Sui capelli leggermente umidi, avvolgete delle ciocche attorno a una spazzola riscaldata, tirandole verso l'alto per creare volume. L'effetto dura ancora più a lungo su un taglio scalato.

Charlene di Monaco incarna alla perfezione l'elegante acconciatura con riga laterale e movimento, mentre Sophie Davant preferisce una versione più folta con leggere onde.

Per un effetto mosso immediato , lo spray al sale marino è imbattibile. Dona spessore e texture in pochi secondi, ideale per i capelli naturalmente mossi.

Lo spray texturizzante e volumizzante Surf Mist di Cut by Fred è venduto a 25 €: un investimento ragionevole per un risultato straordinario.

Applicando la lacca direttamente alle radici con un rapido movimento del polso, si solleva il cuoio capelluto e si crea l'illusione di un maggiore volume. Semplice, veloce ed efficace.

Acconciature con accessori per valorizzare i capelli corti

Contrariamente a quanto si crede, gli accessori per capelli risaltano particolarmente bene sui capelli corti.

Le fasce per capelli si adattano a tutte le texture e a tutti i colori, che tu sia bruna, bionda o rossa, con capelli fini o spessi.

Fermagli e forcine per capelli aprono una gamma inaspettata di possibilità:

Indossare fermagli per capelli a strati su un solo lato della testa è molto di moda in questo momento.

Mollette a coccodrillo, che offrono una tenuta migliore sui capelli corti.

Spilli sottili ma visibili per tenere fermi i ricci o le onde dietro un orecchio

Un nastro di stoffa annodato sul retro, insieme a una riga leggermente decentrata , crea un look sofisticato senza sforzo. Rachel McAdams ha dimostrato sul red carpet che una semplice molletta ben posizionata può trasformare un'acconciatura bionda.

Cristina Cordula, presentatrice di Les Reines du Shopping , ci ricorda che anche i gioielli, in particolare gli orecchini, e il trucco sono validi alleati per femminilizzare un taglio di capelli androgino.

Acconciature semi-raccolte, effetto lucido, onde: i look spettinati e disordinati da adottare

L' acconciatura semi-raccolta alta, in stile anni '60 , con le punte leggermente rivolte verso l'esterno, offre un effetto piega vintage immediatamente chic.

Al contrario, il taglio squadrato ed elegante, tenuto in posizione da spilli visibili disposti simmetricamente, crea un look grafico e sofisticato.

L' effetto lucido o bagnato , ottenuto con un gel, una cera o una lacca satinata lucida, dona un look glamour e sofisticato.

Eve Gilles e Cara Delevingne hanno saputo sfruttare brillantemente questo stile. Tuttavia, bisogna tenere presente che sui capelli fini, questo look può rendere il cuoio capelluto più visibile.

Le onde naturali del viso simboleggiano la naturalezza della vita quotidiana: Isabelle Huppert ne è l'incarnazione.

Rihanna, d'altro canto, opta per ricci definiti, per un look ultra-glamour e sicuro di sé. Sharon Stone, invece, preferisce onde morbide e spettinate , più selvagge e sensuali.

Tintura e colpi di sole per capelli corti da donna

I capelli corti offrono una superficie ideale per sperimentare con il colore.

Le mèches pastello in rosa, viola o blu rappresentano un'opzione divertente e non permanente: svaniscono gradualmente a ogni shampoo e permettono di sperimentare senza impegno.

Un vero vantaggio per chi ama cambiare ambiente regolarmente.

Per i capelli che iniziano a ingrigire, schiarire gradualmente il colore è una strategia straordinariamente efficace: i capelli bianchi risultano molto meno visibili su una base chiara.

La scelta tra tonalità calde e fredde dipende principalmente dal tono della pelle di ogni individuo.

Le naturali onde rimangono la soluzione più versatile per aggiungere profondità e dimensione, soprattutto su un caschetto arrotondato.

E ricordiamoci: con tagli molto corti, tra 1 e 3 centimetri, è possibile gestire la ricrescita del colore con una precisione che i tagli più lunghi non sempre consentono.