Il taglio scalato di media lunghezza si sta affermando come uno dei tagli di capelli più richiesti nei saloni nel 2025-2026. La sua versatilità, modernità e facilità di styling quotidiano attraggono un numero crescente di donne.

Arrivando sulle spalle o appena sotto, si adatta a tutte le forme del corpo senza eccezioni.

Secondo l'esperta parrucchiera Delphine Courteille , i tagli di media lunghezza stanno diventando una vera e propria tendenza, né sobri né radicale, che permette alle donne di sperimentare con la propria acconciatura pur mantenendo la possibilità di raccogliere i capelli .

Unisce abilmente i vantaggi dei capelli lunghi – la possibilità di raccoglierli, arricciarli e lisciarli – e la praticità dei capelli corti , consentendo uno styling rapido e senza nodi.

Dona movimento, volume e freschezza al viso , attirando lo sguardo verso l'alto e allungando la mascella per addolcire i lineamenti. Le tendenze di Pinterest per il 2025 confermano che i tagli scalati e la frangia a tendina rimangono i tagli di capelli più desiderati.

A lungo relegato al ruolo di taglio di transizione dopo un caschetto, si sta ora affermando come stile a sé stante .

I tagli di capelli scalati di media lunghezza più trendy del momento

Il panorama di tagli di capelli scalati di media lunghezza di questa stagione rivela una ricca e stimolante varietà di stili. Delphine Courteille identifica il Soft Shag contemporaneo come la star indiscussa del momento.

Di media lunghezza, scalato intorno al viso con sottili tagli a strati, si ispira al taglio shag degli anni '70 pur rimanendo molto più leggero.

Dona volume naturale e un look femminile senza bisogno di un'eccessiva asciugatura con il phon, ideale per capelli fini o leggermente mossi . Sophie Marceau è una delle sue ambasciatrici più iconiche.

Il taglio Butterfly Cut sovrappone ciocche corte intorno al viso a lunghezze non trattate, creando una straordinaria illusione ottica che imita lo spiegarsi delle ali di una farfalla.

Kim Kardashian lo ha sfoggiato al Super Bowl del 2026 , portando questo taglio alla ribalta. Il Wolf Cut , una fusione tra il mullet e lo shag, concentra il volume sulla sommità del capo e mantiene le lunghezze sfumate sulle spalle.

Il taglio di media lunghezza in stile anni '70 incarna il grande ritorno del volume a strati incorniciato da una frangia a tendina , adottato da Miley Cyrus e Cara Delevingne.

Tutti questi tagli hanno un punto in comune: il taglio scalato come strumento di personalizzazione e modernità , in cui ogni stile si adatta a una personalità e a una texture di capelli ben precise.

La scalatura strutturata: Clavicut, Midi Bob e il long bob di nuova generazione

Tra le opzioni più strutturate e minimaliste , il Clavicut sfiora delicatamente le clavicole. La sua linea retta richiede una tecnica impeccabile e dona immediatamente densità ai capelli .

Allunga visivamente il collo e permette di legare i capelli con facilità. Particolarmente adatta ai capelli sottili, il suo look chic e minimalista trascende le stagioni senza mai passare di moda.

Il Midi Bob è una versione allungata del caschetto, che arriva tra il mento e le spalle. La sua praticità e il suo look sofisticato lo rendono la soluzione ideale durante una transizione di look, senza rinunciare allo stile.

Il long bob di nuova generazione , scolpito con micro-strati impercettibili , si muove in modo naturale mantenendo un aspetto voluminoso. Hailey Bieber e Natalie Portman sono due esempi iconici di questo stile.

Questi tre tagli si basano su una tecnica precisa per un risultato naturale ed elegante , particolarmente adatto alle donne che cercano un taglio pulito e versatile per tutti i giorni.

Sfumature leggere e ariose: strati ariosi, bob parigino sfumato e lob testurizzato

Alcuni tagli di capelli privilegiano la leggerezza e il movimento naturale . La sfumatura Airy Layers offre gradazioni quasi invisibili a occhio nudo, alleggerendo l'aspetto generale senza creare antiestetici spazi vuoti.

Secondo Delphine Courteille , dona leggerezza, morbidezza ed elasticità ai capelli senza creare un effetto eccessivamente scalato. Basato su un taglio a secco focalizzato sulle punte, è particolarmente consigliato per capelli spessi per evitare un effetto "casco".

L'asciugatura all'aria con un po' di schiuma è spesso sufficiente per attivare i suoi strati leggeri.

Il bob morbido parigino si distingue per i suoi contorni irregolari e la nuca leggermente allungata, offrendo un effetto mosso naturale e arioso senza bisogno di asciugatura quotidiana con il phon.

Arizona Muse l'ha già adottata, confermandone la dimensione contemporanea e femminile.

Il lob testurizzato , una versione più lunga del bob, crea molto movimento e carattere grazie al suo taglio scalato. Ideale per capelli lisci o mossi, bilancia con delicatezza nitidezza e morbidezza.

Per valorizzare questi tre tagli, pensati per le donne che desiderano uno stile rilassato ma sofisticato , bastano degli spray texturizzanti.

Adatta il taglio scalato di media lunghezza alla forma del tuo viso

Nella scelta di un taglio scalato di media lunghezza, è fondamentale tenere conto della struttura del viso per un risultato armonioso. Ecco i principali consigli in base alla forma del viso:

Viso rotondo: privilegiare la verticalità e le ciocche più lunghe sul davanti, evitando un volume eccessivo sui lati.

privilegiare la verticalità e le ciocche più lunghe sul davanti, evitando un volume eccessivo sui lati. Viso quadrato: optate per capi morbidi e ariosi con frange laterali o a tendina per addolcire la linea della mascella.

optate per capi morbidi e ariosi con frange laterali o a tendina per addolcire la linea della mascella. Viso ovale: la morfologia più versatile, quasi tutti i tagli di media lunghezza si adattano senza problemi.

la morfologia più versatile, quasi tutti i tagli di media lunghezza si adattano senza problemi. Viso a forma di cuore: le sfumature che aggiungono volume alla parte inferiore del viso contribuiscono a bilanciare le proporzioni.

le sfumature che aggiungono volume alla parte inferiore del viso contribuiscono a bilanciare le proporzioni. Viso allungato: crea volume sui lati per riequilibrare ed evitare lunghezze troppo dritte che allungano ulteriormente il viso.

Il Curve Cut , una versione modernizzata del celebre taglio Rachel di Jennifer Aniston, si rivela particolarmente adatto a chi ha lineamenti marcati.

Le sue curve strategiche a forma di C avvolgono la linea della mascella creando un effetto levigante immediato .

Comunicare chiaramente la propria conformazione fisica al parrucchiere è fondamentale per indirizzare il taglio verso la soluzione migliore.

Scegli il tuo taglio scalato di media lunghezza in base alla consistenza dei tuoi capelli.

Tipo di capelli Tecnica consigliata Taglio ideale Fine Gradiente volumizzante, strati morbidi Clavicut, Midi Bob Spesso Diradamento mirato, strati progressivamente più lunghi Strati ariosi, struttura smussata Ricci/Ondulati Taglio asciutto, scalato per preservare i ricci. Taglio morbido e vaporoso, taglio da lupo

Per i capelli fini , è essenziale un taglio scalato volumizzante con ciocche corte ma morbide. Un eccessivo sfoltimento delle punte potrebbe creare degli spazi vuoti indesiderati.

Una mousse leggera e un asciugacapelli con beccuccio rotondo sostengono efficacemente le radici.

Per i capelli spessi , la schiaritura prevede un diradamento mirato e ciocche progressivamente più lunghe, evitando tagli uniformi che creino un effetto casco.

Per i capelli ricci o mossi , tagliare i capelli asciutti permette di apprezzarne la naturale elasticità. Un taglio scalato che preservi la forma dei ricci, abbinato a un trattamento idratante e all'asciugatura con diffusore, definisce perfettamente il movimento.

I tagli scalati sollevano e strutturano i ricci con un'estetica straordinariamente naturale . La consistenza dei capelli è un fattore importante quanto la forma del viso nella scelta di un taglio.

Preparativi per l'appuntamento dal parrucchiere per un taglio scalato di media lunghezza di successo

Un appuntamento ben preparato garantisce un risultato all'altezza delle aspettative. Portare due o tre foto scattate frontalmente e di profilo rimane il modo migliore per illustrare il risultato desiderato.

È inoltre importante specificare eventuali limitazioni relative al tempo da dedicare quotidianamente alla messa in piega e alle abitudini di colorazione. Una comunicazione aperta tra cliente e professionista è alla base di qualsiasi routine di cura dei capelli di successo.

Ecco alcune parole chiave utili da usare quando si parla con il parrucchiere:

Gradazione e attenuazione per definire l'intensità desiderata Texturizzazione per un aspetto naturale e vibrante Frange per tende che incorniciano delicatamente il viso Strati e punte affusolate per il movimento Piano di taglio e stima delle modifiche necessarie

Indicare se si desidera un taglio facile da riprodurre a casa o se si è disposti a dedicare più tempo alla messa in piega quotidiana, è un altro elemento che aiuta il professionista nella scelta.

Indicare la frequenza prevista per le visite in salone permette di calibrare l'intensità della sfumatura in base alle esigenze reali.

Mantenere e acconciare quotidianamente un taglio di capelli scalato di media lunghezza.

Un taglio ogni sei-dieci settimane è essenziale per mantenere un aspetto pulito e definito. Affidarsi a un professionista per la spuntatura delle punte evita le spiacevoli sorprese che si possono incontrare con un taglio fai-da-te.

La routine quotidiana consiste in uno shampoo leggero, un balsamo districante e una mousse volumizzante da applicare alle radici .

Asciugare i capelli a testa in giù dona naturalmente volume, mentre il diffusore rimane il miglior alleato per i capelli ricci.

Risciacquare con acqua tiepida ed evitare il calore eccessivo preserva la salute della fibra capillare.

Un olio applicato sulle punte, abbinato a un termoprotettore prima di utilizzare qualsiasi strumento a caldo , completa efficacemente il rituale di bellezza.

Massaggi regolari al cuoio capelluto stimolano la crescita e mantengono la vitalità dei capelli. I trattamenti sigillanti prevengono le doppie punte causate dall'attrito con le spalle, un problema comune con questa lunghezza di capelli .

Gli spray texturizzanti aiutano a ravvivare il movimento naturale tra le ciocche. I prodotti di finitura, come i gloss che esaltano la brillantezza, completano il look senza appesantire i capelli.

Grazie a questi semplici e regolari passaggi , il taglio scalato di media lunghezza rimane impeccabile giorno dopo giorno, fresco come il giorno in cui è stato realizzato in salone.