Tolosa vanta una scena di parrucchieri femminili tanto ricca quanto sorprendente. Dalle coloriste artigiane ai saloni eco-responsabili, senza dimenticare gli specialisti di capelli afro o gli esperti di acconciature per occasioni speciali, la Città Rosa offre una moltitudine di indirizzi per ogni esigenza.

Che tu stia cercando un cambio di look completo, un taglio di capelli personalizzato o semplicemente trattamenti di qualità, qui troverai un salone adatto a ogni donna e a ogni budget.

Abbiamo selezionato i migliori indirizzi consigliati per guidarvi alla scoperta dei migliori saloni di parrucchieri di Tolosa.

I migliori saloni per tagli e colorazioni di capelli da donna a Tolosa

Il laboratorio di Maud è tra i cinque saloni più belli di Tolosa, con un punteggio di 4,8 ottenuto dopo un'accurata ispezione.

Fondato nel 2009, il locale vanta un'atmosfera autenticamente tolosa , con un mix di mattoni rossi e parquet antico.

Il team è sempre aggiornato sulle ultime tendenze e offre una diagnostica completa prima di ogni intervento.

Le specialità includono spazzolatura, colorazione, stiratura, decolorazione, asciugatura e lucidatura.

Ogni trattamento è personalizzato in base alle esigenze individuali, con una gamma di prodotti a base di oli vegetali e vitamine. Il salone è aperto su appuntamento dal lunedì al sabato.

Art de l'Âme , fondato nel 2007 con una valutazione di 4,7, presenta un sistema di prezzi originale: ogni prezzo riflette le competenze tecniche e la specializzazione del parrucchiere scelto.

Guidato da Morgan, direttore creativo, questo salone forma regolarmente il suo team per padroneggiare tutti gli stili.

L'Appart des Coiffeurs, con una valutazione di 4,8 dal 2014, offre consulenze personalizzate e preziosi consigli per la cura dei capelli a casa, per tagli di capelli da donna, uomo e bambino.

A Tolosa, indirizzi specializzati in parrucchieri ecologici e a base vegetale.

Alcuni saloni di Tolosa hanno trasformato il loro impegno ecologico in una vera e propria identità. Madame Sans Gêne , un salone storico a conduzione familiare nel quartiere di Saint-Cyprien, si è affermato come pioniere della colorazione per capelli 100% biologica, bio e vegana a base vegetale .

L'atmosfera accogliente e il team attento garantiscono una valutazione personalizzata per ogni cliente.

Le Démêloir adotta un approccio decisamente egualitario con prezzi neutri, uguali per tutti e senza distinzione di genere.

La sua filosofia ecologica è illustrata concretamente: raccolta differenziata, riciclo dei capelli, risparmio idrico e prodotti etici di alta gamma.

Più in generale, diversi saloni di Tolosa, in particolare a Saint-Cyprien, raccolgono i capelli tagliati per produrre filtri anti-inquinamento.

Questi saloni vietano la plastica e i profumi aggressivi, prediligendo oli e infusi naturali. Questa scelta è sempre più apprezzata dai clienti attenti alla salute dei propri capelli e all'ambiente.

I migliori saloni di Tolosa per un'acconciatura formale o per un evento speciale.

Esperti per ogni momento importante

Authentic Nomade ha due boutique, una a Les Carmes e l'altra a Saint-Cyprien, aperte dal martedì al sabato. Specializzato in acconciature raccolte, trecce e pettinature per eventi, questo salone offre anche un servizio a domicilio in tutta l'Occitania.

Matrimonio, addio al nubilato o evento professionale: il team si adatta a ogni occasione con raffinatezza.

Nella zona di Côte Pavée, diversi saloni offrono acconciature raccolte morbide, trecce annodate e pettinature pensate per il clima di Tolosa. Qui, la conoscenza del territorio è importante quanto la competenza tecnica.

Noleggia una sala privata per un'esperienza intima.

Saloni come Tia Gigi o Valentin offrono la possibilità di riservare il proprio spazio per un'esperienza intima e personalizzata.

Scegliere un salone specializzato in acconciature da cerimonia garantisce un supporto completo nel giorno del matrimonio, dalla prima consulenza all'ultimo ritocco.

Coloristi e artigiani del colore da non perdere a Tolosa

Valentin incarna la figura del colorista artigiano in tutte le sue sfaccettature: il suo raffinato e riservato salone, situato nei pressi di Place des Carmes, accoglie ogni cliente dopo una diagnosi personalizzata.

Aperto dal lunedì al sabato , infonde serenità e fiducia ad ogni appuntamento.

By Mélanie, anch'esso situato a Carmes, si rivolge esclusivamente a una clientela femminile. Balayage, ombré, stiratura brasiliana, tonalizzazione, colpi di sole o trattamenti per capelli ricci: il servizio è personalizzabile al 100%.

Un'area dedicata alla boutique permette persino ai clienti di portare a casa i trattamenti per prolungarne gli effetti.

Emilie at Home , ex colorista formatasi presso Jacques Dessange, si reca direttamente a casa delle clienti. Utilizza una rinomata linea di prodotti naturali per tagli, colorazioni e trattamenti.

A Tolosa, i coloristi attivi dal 1991 praticano anche l'aromaterapia per capelli, utilizzando prodotti a base vegetale e oli essenziali per risultati armoniosi e duraturi.

Saloni a Tolosa specializzati in capelli afro e ricci.

Tolosa offre una notevole varietà di saloni specializzati in capelli afro e ricci. Ecco alcuni indirizzi sparsi per la città:

Eleganza esotica a Saint-Aubin, specializzata in trecce e extension per tutta la famiglia.

a Saint-Aubin, specializzata in trecce e extension per tutta la famiglia. Salone di parrucchieri afro-europeo Jollof a Saint-Cyprien, specializzato in treccine e cura dei capelli afro.

a Saint-Cyprien, specializzato in treccine e cura dei capelli afro. Absamy Hair Beauty a Saint-Cyprien e Kams Beauty a Sept Deniers, offrono servizi completi per tutti i tipi di capelli.

A Bagatelle, un parrucchiere specializzato in capelli ricci naturali si distingue per i suoi tagli scalati, arrotondati e voluminosi.

Scegliere un salone specializzato nella cura dei capelli afro garantisce un trattamento che rispetti la fibra capillare e le tendenze naturali del momento.

Soluzioni di parrucchiere disponibili a Tolosa per tutte le tasche.

A Tolosa, farsi un buon taglio di capelli non richiede necessariamente un budget elevato. Due saloni si distinguono per i loro prezzi accessibili:

ABC d'Hair , riconosciuto come uno dei migliori saloni professionali privati in Francia, offre servizi a prezzi competitivi. L' Accademia di Parrucchieri è un salone-scuola dove gli studenti, sotto la supervisione di parrucchieri esperti, eseguono tagli e colorazioni a prezzi ridotti.

Tia Gigi, nel quartiere Chalet, offre prezzi accessibili e neutri dal punto di vista del genere, con la possibilità di prenotare il salone in esclusiva.

In alcune zone, come ad esempio a Compans o nei pressi del Giardino Giapponese, la prenotazione online tramite applicazione permette di scegliere una fascia oraria e un parrucchiere in pochi clic.

Alcuni parrucchieri di Tolosa consigliano anche trattamenti efficaci da fare a casa.

Utilizzare shampoo delicati senza solfati per capelli tinti, o trattamenti al tè nero per prolungare la brillantezza del colore, è una routine semplice ed economica.

La qualità dei capelli si coltiva ben oltre la poltrona del parrucchiere.