Secondo questo famoso parrucchiere, questi 5 colori di capelli domineranno nel 2026

Nel 2026, il colore dei capelli non è più una questione di trasformazione, ma di rivelazione. Sono finiti i giorni degli effetti rigidi o eccessivamente drammatici: al loro posto ci sono tecniche che rispettano la texture naturale, il tono della pelle e la personalità. Ogni chioma è considerata unica, bella così com'è, e la colorazione diventa uno strumento di autoespressione e benessere.

1. Il contouring dei capelli, l'alleato del "lumino sano"

Di grande tendenza quest'anno , il contouring dei capelli ha di gran lunga superato le tradizionali mèches. Questa tecnica prevede il posizionamento strategico di tocchi di luce intorno al viso, proprio come un trucco su misura per i capelli. L'obiettivo? Valorizzare i lineamenti, ammorbidire gli angoli e illuminare l'incarnato senza mai renderlo troppo duro. Adatto a ogni forma del viso e tono della pelle, il contouring dei capelli celebra la diversità dei volti e ne esalta l'armonia naturale. Il risultato è discreto, lusinghiero e profondamente elegante.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da MAISONKAKU. (@kakuhair__)

2. Marrone scuro con effetto specchio

Nel 2026, il castano sarà un colore potente e luminoso. Dimenticate i castani spenti: questa versione gioca con riflessi intensi e una lucentezza quasi liquida. L'effetto specchio dona l'illusione di capelli sani, morbidi e folti. Disponibile in tonalità che vanno dal cioccolato caldo al quasi nero, questo colore si adatta a tutte le carnagioni. Esalta la naturale ricchezza dei capelli e proietta un'immagine sicura e chic.

3. La bionda vaniglia fusa, l'epitome della dolcezza

Il biondo del 2026 è tutto morbidezza e calore. Questo biondo vaniglia sfumato abbandona i contrasti netti per una transizione fluida tra le tonalità. Cattura la luce come un raggio di sole, donando luminosità e freschezza al viso. Questo colore evoca delicatezza, vitalità e semplicità chic. È perfetto per chi desidera illuminare i capelli mantenendo un look naturale e confortevole per tutti i giorni.

4. Rame pastello caldo

Più delicato del rame tradizionale, il rame pastello del 2026 flirta con i toni biondi per un look luminoso e accessibile. Questa tonalità diffonde un calore delicato che valorizza tutte le carnagioni, dalle più chiare alle più dorate. Celebra il volume, la consistenza e il fascino naturale dei capelli. È un colore che emana gentilezza e sicurezza, senza mai sopraffare il viso.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Thibault & Valentine (@lelocal.35)

5. Colori minerali: un ritorno alle origini

Ispirate alla natura, le tonalità minerali sono qui per restare: biondo sabbia, castagna ocra, delicate tonalità terrose. Questi colori offrono una profondità organica e riflessi delicati, quasi vibranti. Si muovono con le curve naturali dei capelli e trascendono le stagioni senza mai stancare. Autentiche, rilassanti ed eleganti, incarnano una bellezza duratura, in linea con il rispetto di sé e l'apprezzamento della propria unicità.

La morale della storia è che nel 2026 il colore dei capelli non nasconde, ma mette in risalto. Celebra tutte le texture, tutte le forme e tutte le identità. È un invito ad amare i propri capelli, a metterli in mostra e a sentirsi completamente se stessi.