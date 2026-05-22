Protezione della pelle: un riflesso che alcuni dermatologi considerano prioritario

Sebbene il sole sia essenziale per la vita e offra numerosi benefici – sintesi di vitamina D, effetto antidepressivo e azione terapeutica su alcune patologie cutanee come la psoriasi – rappresenta anche una minaccia significativa per la nostra pelle se non gestito correttamente. Con l'avvicinarsi della stagione calda, l' Unione Nazionale Francese dei Dermatologi e Venereologi (SNDV) sottolinea l'importanza di utilizzare una protezione solare adeguata in ogni circostanza. Secondo i professionisti della SNDV, il primo passo è valutare con precisione il proprio tipo di pelle, il fototipo e l'intensità dell'esposizione solare a cui si sarà esposti.

I rischi di un'eccessiva esposizione al sole

A breve termine, le conseguenze di un'esposizione solare eccessiva o prolungata sono visibili: la famigerata scottatura, una bruciatura superficiale causata dai raggi UVB, riflette un danno diretto alle cellule dell'epidermide. Ma sono gli effetti a lungo termine a preoccupare maggiormente i dermatologi. L'esposizione ripetuta al sole porta ad alterazioni molecolari nel genoma cellulare, che vengono riparate solo parzialmente dall'organismo. Questo accumulo si traduce, nel corso degli anni, in un invecchiamento cutaneo accelerato, nella comparsa di macchie senili e, soprattutto, in un aumento del rischio di tumori della pelle, siano essi carcinomi o melanomi, questi ultimi i più aggressivi.

Il concetto di "capitale solare"

Per comprendere meglio le precauzioni necessarie, i dermatologi utilizzano un'immagine eloquente: quella del "capitale solare", paragonabile a una "patente di guida a punti". Ogni individuo nasce con una quantità limitata di questo capitale, che non può essere reintegrata. Ogni esposizione non protetta lo esaurisce. Da qui l'importanza di preservare questo capitale per tutta la vita e di essere particolarmente vigili in caso di pelle chiara o di esposizione a raggi solari intensi. Questa logica suggerisce che dovremmo considerare la protezione solare non solo durante le vacanze, ma anche nella vita di tutti i giorni.

La prima cosa da fare è conoscere il proprio fototipo.

Per scegliere la protezione più adatta, è fondamentale identificare il proprio fototipo, ovvero la naturale sensibilità della propria pelle al sole.

Il fototipo I corrisponde a una carnagione molto chiara, talvolta ricoperta di lentiggini, accompagnata da capelli rossi: queste persone si scottano sistematicamente al sole.

Il fototipo II si riferisce a una carnagione chiara con capelli biondo veneziano o ramati, che spesso si arrossano ma possono abbronzarsi.

Il fototipo III comprende la pelle chiara che si arrossa solo in caso di esposizione intensa.

Il fototipo IV si riferisce alla pelle scura, raramente soggetta a scottature. Più basso è il fototipo, maggiore è la necessità di protezione.

Buone pratiche per la fotoprotezione

Conoscere la propria pelle è un buon punto di partenza, ma è l'adozione delle giuste abitudini quotidiane a fare la differenza.

I dermatologi raccomandano vivamente di evitare qualsiasi esposizione al sole tra mezzogiorno e le 16:00, il periodo in cui la luce solare è più intensa e più dannosa.

Quando si è all'aperto, è meglio rimanere all'ombra, sia essa naturale (sotto un albero) o artificiale (sotto un ombrellone).

Anche l'abbigliamento protettivo gioca un ruolo fondamentale: un cappello a tesa larga, occhiali da sole e indumenti con protezione UV costituiscono la prima linea di difesa.

Inoltre, sulle zone esposte, è necessario applicare regolarmente un prodotto di protezione solare adeguato.

Scegliere il prodotto giusto in base all'esposizione

Dal 2006, le creme solari sono classificate in quattro categorie in base al loro SPF: basso (SPF da 6 a 14), medio (da 15 a 29), alto (da 30 a 50) e molto alto (50+). La scelta dipende dal tipo di pelle e dall'intensità dell'esposizione al sole. Per esposizioni estreme – ghiacciai, zone tropicali, lunghe giornate in spiaggia – si raccomanda una protezione molto alta, soprattutto per le pelli chiare. Ricorda che il livello di protezione diminuisce significativamente se non si applica una quantità sufficiente di crema: pertanto, applicala generosamente e riapplicala ogni due ore, nonché dopo il bagno o in caso di forte sudorazione.

Particolare attenzione ai bambini

La protezione solare dei bambini richiede particolare attenzione. La loro pelle più fragile è più suscettibile a danni permanenti. È fondamentale rispettare rigorosamente i tempi di esposizione al sole, così come indossare indumenti protettivi adeguati. I dermatologi raccomandano l'uso di creme solari a base minerale, meglio tollerate e che offrono una maggiore protezione per la pelle delicata. È inoltre importante ricordare che l'uso di una crema solare, anche ad alta protezione, non deve mai incoraggiare un'esposizione prolungata al sole.

Preservare le naturali difese della pelle contro il sole significa innanzitutto adottare un approccio consapevole e sostenibile all'esposizione solare. Combinando la conoscenza della propria pelle, le corrette pratiche di protezione solare e l'utilizzo di prodotti adeguati, tutti possono godersi il sole in sicurezza. Secondo i dermatologi, l'obiettivo principale dovrebbe essere una protezione completa e ponderata, da applicare durante tutto l'anno.