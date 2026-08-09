Piscina: la ricetta casalinga anti-cloro da usare tutta l'estate

D'estate passiamo più tempo in acqua che sulla terraferma. Ci lasciamo trasportare dalle correnti salmastre del Mediterraneo o ci tuffiamo nelle piscine clorate. Mentre noi ci sentiamo completamente a nostro agio durante le nostre escursioni acquatiche, la nostra pelle non è altrettanto contenta. Per proteggerla dal cloro e godervi le nuotate senza preoccuparvi di danneggiarla, ecco un elisir da mettere nel vostro beauty case.

Il cloro, un alleato per l'acqua ma non per la pelle.

Nel pieno dell'estate, nuotare è un'attività quotidiana. Tuttavia, prima di tuffarsi in acqua, tuffarsi o inventare una nuova tecnica di nuoto, non bisogna dimenticare il primo soccorso di base. Anche se probabilmente vi ricordate di spalmarvi la crema solare per proteggervi dai raggi UV ed evitare di trasformarvi in un'aragosta, il sole non è l'unico nemico invisibile dell'estate.

Il cloro, che migliora la qualità dell'acqua della piscina e provoca bruciore al naso ogni volta che ci si sdraia su un lettino, vanifica tutti gli sforzi profusi nella cura della pelle. È spietato con i batteri ed è altrettanto aggressivo sulla pelle. Questa sostanza, che nel secolo scorso è stata persino utilizzata come arma di guerra, è altamente irritante, soprattutto se presente in concentrazioni eccessive, in particolare nelle piscine private.

"Il cloro è in realtà piuttosto protettivo contro infezioni e batteri", ha dichiarato il dottor Jimmy Mohammed a RTL . Tuttavia, sebbene disinfetti l'acqua delle piscine, che senza di esso può inacidire rapidamente, indebolisce la barriera cutanea e compromette l'efficacia del film idrolipidico che protegge la pelle. Ha anche lo svantaggio di accelerare la disidratazione cutanea. Questo spiega perché le zone più sottili del corpo hanno la consistenza della carta vetrata alla fine di agosto, nonostante un'abbondante applicazione di crema idratante.

Uno spray anti-cloro per una pelle protetta in ogni condizione.

Conoscete il detto: "prevenire è meglio che curare". Quindi, invece di cercare di rimediare ai danni causati da quell'acqua leggermente trattata chimicamente, che fa sembrare di aver bevuto una tazza di candeggina a ogni immersione andata male, proteggetela in modo intelligente. In un video in stile fai-da-te, la content creator @margolistique, che si concentra su uno stile di vita a basso contenuto di tossine e sul benessere olistico, condivide la sua ricetta per uno spray repellente al cloro.

Non si tratta di un prodotto miracoloso che vi renderà completamente immuni al cloro. Tuttavia, è un utile rimedio naturale per aiutare a rigenerare la pelle dopo aver nuotato in acque trattate. È disponibile in diverse formulazioni.

Il primo passo consiste nell'utilizzare 250 ml di acqua filtrata e 1 cucchiaino di vitamina C in polvere per contrastare l'effetto ossidante del cloro.

Una seconda versione arricchita con 250 ml di infuso freddo di camomilla o calendula, due piante note per le loro proprietà calmanti. Questa versione è stata inoltre integrata con 1 cucchiaino di vitamina C.

Una terza variante che utilizza la stessa base della ricetta precedente, con l'aggiunta di un cucchiaio di gel di aloe vera. Questo aiuta a mantenere la barriera cutanea grazie alle sue proprietà idratanti e lenitive.

Questo spray non pretende di contrastare gli effetti dannosi del cloro sulla pelle, ma semplicemente di preservarne il microbioma e quindi il suo equilibrio, oltre alla sua abbronzatura estiva. Sarebbe un peccato avere una bella abbronzatura ma una pelle secca come pergamena.

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Altre buone pratiche per limitare gli effetti del cloro

La content creator, che trova soluzioni a tutti i suoi malanni nell'immensa generosità di Madre Natura, consiglia di applicare questo spray prima e dopo il bagno per massimizzarne l'efficacia. "Lo agito, lo spruzzo su pelle e capelli prima e dopo il bagno, poi lo risciacquo quando torno a casa", spiega, incoraggiando il pubblico a usarlo correttamente. Per rimuovere il cloro prima che possa danneggiare la pelle, non dimenticate la doccia a temperatura corporea dopo essere usciti dalla piscina.

Successivamente, optate per un trattamento ricco di ingredienti idratanti, come il gel di aloe vera o una crema nutriente, per restituire elasticità alla pelle. E per i capelli? Vale lo stesso approccio: uno shampoo delicato seguito da un balsamo idratante. Bastano pochi minuti per dire addio ai residui di cloro… e dare il benvenuto a una pelle morbida e capelli luminosi.

Sebbene il cloro possa rassicurare le persone e disinfettare le grandi piscine dove tutti si tuffano, non è certo delicato sulla pelle. Tuttavia, con alcuni validi alleati nella tua trousse e alcune misure preventive, dovresti riuscire a mantenere la pelle radiosa fino all'inizio dell'anno scolastico.