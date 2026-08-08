"Grughi di mascara": questo semplice metodo potrebbe aiutare a evitarli

Le ciglia appiccicose e grumose non sono generalmente l'effetto desiderato quando si punta a uno sguardo lungo e definito. Tuttavia, è bene ricordare che nel trucco non esistono regole fisse o "errori di stile" da evitare. Se amate le ciglia drammatiche, osate pure. Per un look più definito, invece, bastano pochi semplici accorgimenti per fare la differenza.

Tutto inizia prima ancora che tu tocchi le ciglia

Anche se hai trovato il mascara perfetto, un dettaglio può cambiare completamente il risultato: la quantità di prodotto sullo scovolino. Ogni volta che lo estrai dal tubetto, spesso è troppo carico. La soluzione? Elimina delicatamente l'eccesso con un fazzoletto pulito o con l'interno del tubetto prima dell'applicazione. In questo modo, manterrai la giusta quantità di mascara tra le setole, evitando l'eccesso che può facilmente formare grumi sulle ciglia.

Quel piccolo zigzag che fa tutta la differenza

Una volta che lo scovolino si è schiarito, è il momento di applicare il mascara. Posizionatelo alla base delle ciglia, il più vicino possibile all'attaccatura, quindi muovetelo delicatamente verso l'alto con piccoli movimenti da sinistra a destra. Questa tecnica a zig-zag aiuta a distribuire meglio il prodotto e a separare le ciglia. Il mascara rimane più concentrato alla base, creando un bellissimo effetto di volume, mentre le punte rimangono più leggere e definite.

Due mani, sì… ma al momento giusto

Ti piace intensificare il tuo sguardo con più passate di mascara? Nessun problema. La tempistica può fare la differenza nel risultato finale. Per evitare la formazione di grumi, applica la seconda passata immediatamente, mentre la prima è ancora umida, oppure una volta che è completamente asciutta. Il tempo intermedio è meno indicato: quando il mascara inizia ad asciugarsi, una nuova passata può formare grumi e piccoli inestetismi.

Evitate di "pompare" la spazzola

Un'altra abitudine da evitare: spingere ripetutamente lo scovolino dentro e fuori dal tubetto per prelevare più prodotto. Questo movimento incorpora aria nel mascara e può contribuire al suo addensamento nel tempo. È meglio ruotare delicatamente lo scovolino mentre lo si estrae. Inoltre, se il mascara è aperto da più di tre mesi, la sua consistenza potrebbe essere cambiata e diventata più densa, il che non facilita certo l'applicazione.

E se i pacchi fossero già arrivati?

Non c'è bisogno di ricominciare tutto da capo. Se alcune ciglia si sono accidentalmente attaccate tra loro, basta prendere un piccolo scovolino pulito e pettinare delicatamente le ciglia ancora fresche dalla radice alla punta. Un tocco delicato è solitamente sufficiente per ridistribuire il prodotto e ottenere un effetto più leggero.

Pulire lo scovolino, applicare il mascara con un movimento a zigzag, padroneggiare i tempi tra una passata e l'altra... questi consigli sono particolarmente utili se si desidera ciglia separate e naturalmente allungate. Tuttavia, i famigerati "grumi di mascara" non sono necessariamente un errore di stile. Alcune persone apprezzano questo effetto intenso, grafico o volutamente pesante. Nel trucco non esistono regole fisse: il risultato migliore è quello che ti fa sentire bene.