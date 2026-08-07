Glitter sui tatuaggi: questa sorprendente tendenza beauty sta conquistando i social media.

Un tempo relegato ad accessori per feste, occasioni speciali e look da festival, il glitter è ora il simbolo dell'estate. Si presenta sotto forma di un guscio di tartaruga sull'orlo di una gonna o di un fiore di monoi sulla clavicola. Ancora più insolitamente, chi ha tatuaggi permanenti cosparge di glitter il proprio inchiostro originale per amplificarne l'effetto fiabesco.

Aggiungere glitter ai tatuaggi è la nuova tendenza.

I glitter non sono più un accessorio eccezionale. Questi piccoli vasetti, quasi inutilizzati, con solo qualche pennellata e segni di scarso utilizzo, sono ormai un elemento essenziale della routine di bellezza quotidiana. Non c'è bisogno di aspettare una grande festa sotto le sfere da discoteca o un evento mondano per concedersi il piacere di questa polvere scintillante. Questo iconico prodotto cosmetico degli anni 2000, che sembra uscito direttamente dalla trousse di una bambola Winx, sta vivendo una seconda ondata di popolarità.

Mentre la leggendaria Zara Larsson, sacerdotessa dell'estetica retro-fantasy, li doma sul suo corpo usando stencil e li fissa sulla pelle come disegni effimeri, altri li usano per valorizzare i loro tatuaggi permanenti. Un'idea geniale suggerita dalla content creator @paytons.makeup. Con il passare degli anni, gli inchiostri perdono intensità e assomigliano più a schizzi che a opere d'arte ben definite. Naturalmente, anche questi sono soggetti ai danni del tempo.

Applicati sulla pelle, i glitter ravvivano la vivacità dei tatuaggi diventati illeggibili, come una polvere magica. L'influencer, che collabora anche con un noto marchio di bellezza, mostra il procedimento, descrivendo attentamente ogni passaggio e indicando ogni prodotto utilizzato. Per prima cosa, applica un fissante per far aderire meglio i glitter. Poi, si mette al lavoro con una tavolozza di glitter iridescenti. Utilizza una sorta di tecnica di colorazione manuale con le dita, cambiando tonalità per ogni parte del tatuaggio.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da payton (@paytons.makeup)

Un metodo originale per ridare vita ai tatuaggi sbiaditi.

Sebbene i glitter si trasformino in tatuaggi scintillanti e sostituiscano facilmente i gioielli tradizionali, possono anche essere utilizzati per riempire o valorizzare un tatuaggio già esistente. Gli esperti affermano che dopo uno o tre anni un tatuaggio può sbiadire o sbiancarsi. I glitter, applicati come pennarelli su un foglio da colorare monocromatico, agiscono quindi come una pozione rivitalizzante, ravvivando i tatuaggi sbiaditi.

Nel video di ispirazione, che funge da eccellente modello per replicare il tutto a casa, la protagonista riempie gli spazi "vuoti" dei suoi tatuaggi in bianco e nero con diverse tonalità per aggiungere dinamismo e profondità. Dopo questo sottile tocco di bellezza, i suoi tatuaggi minimalisti assumono immediatamente una dimensione più femminile e fantasiosa. In definitiva, i glitter sono per l'estetica ciò che il pepe è in cucina: una dose extra di carattere e brio.

Sui social media, questo nuovo modo di decorare i tatuaggi si inserisce in una tendenza più ampia: la personalizzazione. I corpi stanno diventando tele creative dove ogni dettaglio conta. Un tatuaggio non è più statico nella sua forma iniziale; si evolve in base ai desideri, alle stagioni e agli stati d'animo. Bastano pochi riflessi metallici su un fiore, un tocco olografico su una linea sottile o una sfumatura di colore su un vecchio disegno per dargli una seconda vita.

Paillettes, l'elemento essenziale dell'estate

I glitter, un tempo ingenuamente considerati polvere di fata nella nostra giovinezza, non hanno più bisogno di una scusa speciale per giustificare la loro presenza. Vanno ben oltre i contorni dei tatuaggi e sfidano le rigide regole dell'estetica "pulita". Vengono aggiunti al lucidalabbra per un finish più radioso, creano punti luce intorno agli occhi e vengono applicati generosamente sulla pelle baciata dal sole. I glitter sono come un grazioso incantesimo che le donne lanciano su se stesse per aumentare la propria autostima e sentirsi belle allo specchio.

Finiture metalliche, pigmenti riflettenti ed effetti scintillanti stanno conquistando palette di trucchi, accessori e persino la body art. La pelle diventa una tela in movimento, capace di catturare la luce e raccontare una storia diversa a ogni movimento. Grazie a questi prodotti make-up innovativi, l'ordinario acquista un tocco speciale.

I glitter non sono più sinonimo di eccesso o stravaganza: rappresentano un ritorno a una bellezza più espressiva e meno standardizzata.