Secondo uno studio, queste note olfattive sono le preferite dalle donne.

E se il tuo naso avesse i suoi profumi preferiti? Uno studio condotto all'Imperial College di Londra ha esaminato le fragranze più apprezzate dai consumatori. Il risultato: tre principali famiglie olfattive si sono distinte, con una grande sorpresa riguardo alle combinazioni che hanno fatto davvero la differenza.

Uno studio che analizza i profumi più popolari

Per comprendere cosa renda attraente una fragranza, i ricercatori Vaiva Vasiliauskaite e Tim Evans hanno adottato un metodo piuttosto originale. Invece di chiedere ai partecipanti quali note preferissero, hanno analizzato migliaia di recensioni lasciate da utenti donne su profumi femminili. Hanno poi incrociato queste valutazioni con la composizione dettagliata delle fragranze per identificare gli ingredienti e gli accordi statisticamente associati alle valutazioni più alte. Questo approccio ha permesso loro di osservare le preferenze attraverso l'esperienza reale, anziché basarsi semplicemente su opinioni auto-dichiarate.

Il trio che si distingue dalla massa

In particolare, emergono tre famiglie olfattive: floreali, muschiate e vanigliate. Queste note sono associate a una percezione più positiva delle fragranze, ma il significato dello studio non si esaurisce qui. I ricercatori suggeriscono che queste note non siano attraenti solo per le loro qualità intrinseche, ma possano anche agire da amplificatori, esaltando gli altri ingredienti del profumo. La vaniglia, ad esempio, può conferire una sfaccettatura calda e avvolgente a una composizione, mentre le note floreali possono aggiungere profondità e dimensione. Il muschio, dal canto suo, contribuisce spesso a creare una sensazione morbida e armoniosa.

Il segreto? Osare creare combinazioni inaspettate.

Forse la scoperta più interessante risiede altrove. Alcune note molto popolari, come la lavanda o il geranio, compaiono regolarmente nei profumi più apprezzati. Tuttavia, sono alcune combinazioni meno ovvie a sembrare più strettamente legate alle composizioni più rinomate. Tra queste, i ricercatori evidenziano in particolare l'abbinamento del gelsomino con la menta, o del muschio con il vetiver e la vaniglia.

Questo dimostra che in profumeria, i duetti e gli accordi possono riservare piacevoli sorprese. Una nota familiare può diventare molto più originale quando incontra una sfaccettatura inaspettata. La familiarità è attraente, ma la combinazione può creare quel qualcosa in più che rende una fragranza memorabile.

Non fermarti a una sola nota

Hai un debole per la vaniglia? Questo non significa necessariamente che ti piaceranno tutti i profumi che la contengono. Lo stesso vale per il gelsomino, il muschio o le note legnose. Per trovare una fragranza adatta a te, è meglio esaminare l'intera composizione e, soprattutto, come le diverse note interagiscono tra loro.

La vaniglia abbinata a note legnose, fresche o floreali creerà un'impressione completamente diversa. E soprattutto, lasciate che la fragranza si evolva sulla vostra pelle. Un profumo può rivelare nuove sfaccettature dopo pochi minuti, per poi cambiare nuovamente nel corso delle ore. Anche la vostra pelle, i vostri ricordi e la vostra sensibilità olfattiva giocano un ruolo importante.

Un profumo non ha genere

Sebbene lo studio faccia riferimento a "profumi femminili", questa è semplicemente la categoria analizzata dai ricercatori, non una regola da seguire. Non esistono note riservate esclusivamente a donne o uomini. Puoi indossare vaniglia, vetiver, muschio, rosa, lavanda o qualsiasi altra nota ti piaccia, indipendentemente dal tuo genere. Le classificazioni "per lei" e "per lui" sono dettate principalmente dalle tendenze di mercato e dal marketing. In definitiva, il criterio migliore è il tuo: se una fragranza ti piace e ti fa sentire bene, è perfetta per te.

In definitiva, questo studio mette in luce una splendida verità: i profumi più amati non si basano necessariamente su una singola nota dominante, ma sul sottile equilibrio tra diversi ingredienti. Fiori, muschio e vaniglia sembrano partire avvantaggiati, ma il naso rimane il giudice supremo.