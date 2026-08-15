Questa tecnica permette di dare volume ai capelli fini senza cotonarli.

Ami i capelli voluminosi, ma detesti l'idea di rovinarli per ottenerli? Buone notizie: esiste una semplice tecnica di asciugatura per sollevare le radici senza cotonare. E soprattutto, ricorda che avere capelli fini o piatti non è assolutamente un difetto: il volume è semplicemente un'opzione, se vuoi divertirti con la tua acconciatura.

Il segreto: asciugare le radici nella direzione opposta

I capelli fini tendono a cadere naturalmente nella direzione della crescita, il che può farli apparire più piatti. Per creare movimento, basta assecondare questa tendenza naturale durante l'asciugatura.

Con l'asciugacapelli, dirigete il flusso d'aria calda verso le radici, orientando le ciocche nella direzione opposta a quella in cui crescono di solito.

Muovile all'indietro, poi in avanti o lateralmente, variando le direzioni. L'obiettivo non è forzare la fibra, ma darle temporaneamente un nuovo orientamento.

Una volta asciutte, le radici rimangono leggermente sollevate dal cuoio capelluto e offrono maggiore consistenza.

Il gesto che cambia tutto: l'aria fredda

Questo è probabilmente il passaggio più facile da saltare... eppure, riveste un ruolo cruciale.

Dopo aver asciugato una sezione mantenendo le radici sollevate, impostate la funzione aria fredda per qualche secondo. Questo cambio di temperatura aiuta la fibra a mantenere la forma che aveva durante l'asciugatura.

Puoi anche usare delle piccole mollette piatte per tenere le radici leggermente sollevate mentre si raffreddano, dandoti il tempo di lavorare sul resto dei capelli. Senza questo tempo di raffreddamento, è probabile che le radici tornino rapidamente alla loro posizione naturale e l'effetto volumizzante perderà il suo impatto.

Schiuma o spray: opta per la leggerezza

Per completare questa tecnica, non è necessario utilizzare una moltitudine di prodotti. I capelli fini, in genere, traggono beneficio da texture leggere e ariose, come una mousse leggera o uno spray volumizzante.

Applicare il prodotto sulle radici umide, evitando le lunghezze per non appesantirle. Ne basta una piccola quantità: una quantità di mousse pari a una noce è sufficiente per tutta la chioma.

Il metodo giusto? Iniziate con una piccola quantità di prodotto e aggiungetene altro se necessario. Per i capelli fini, però, "di più" non è necessariamente un vantaggio: un eccesso di prodotto può rapidamente produrre l'effetto opposto a quello desiderato.

Due piccoli consigli per aumentare il sollievo

Puoi anche sperimentare con la riga. Se la porti sempre nello stesso punto, spostala di qualche centimetro. I capelli che sono abituati a cadere in una direzione creeranno naturalmente un po' di resistenza e texture alle radici.

Un'altra opzione è il taglio. Alcune ciocche leggermente più corte sulla parte superiore possono aggiungere movimento e dare l'impressione di una chioma più folta. Per trovare l'opzione giusta, è meglio parlarne con il proprio parrucchiere, in modo che possa adattare il taglio alla texture dei capelli e alle preferenze individuali.

Abitudini che causano la caduta delle radici

Anche con una tecnica di asciugatura ben padroneggiata, certe azioni possono far scomparire rapidamente il risultato.

La prima cosa da evitare è applicare trattamenti ricchi, maschere o prodotti nutrienti direttamente alle radici. Questi possono appesantire la fibra capillare e ostacolare il sollevamento.

Inoltre, cercate di non manipolare continuamente i capelli durante il giorno. Toccandoli ripetutamente, trasferite il sebo e rischiate di tirare le radici contro il cuoio capelluto .

Infine, usate la spazzola solo prima dell'asciugatura. Una volta creato il volume, spazzolare energicamente può appiattire le radici e vanificare parte del lavoro svolto.

E soprattutto, non c'è bisogno di "correggere" i capelli fini.

Avere capelli fini, piatti o sottili non è certo un problema da risolvere. Ogni tipo di capello ha le sue caratteristiche, e i capelli fini possono essere altrettanto belli, eleganti e pieni di personalità quanto i capelli molto spessi. Il volume può semplicemente diventare uno strumento di styling, proprio come una riga diversa, delle onde o un nuovo taglio. Se ti piace l'idea di aggiungere più dimensione, questa tecnica ti permette di farlo delicatamente, senza cotonare o annodare intenzionalmente i capelli.

In pratica, ricorda questi tre passaggi: asciuga le radici in diverse direzioni, fissa l'acconciatura con un getto d'aria fredda e applica il prodotto con parsimonia. Bastano pochi minuti per sperimentare un nuovo modo di portare i capelli, senza cercare di modificarne la texture naturale.