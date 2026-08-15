Questa tecnica permette di dare volume ai capelli fini senza cotonarli.

Ami i capelli voluminosi, ma detesti l'idea di rovinarli per ottenerli? Buone notizie: esiste una semplice tecnica di asciugatura per sollevare le radici senza cotonare. E soprattutto, ricorda che avere capelli fini o piatti non è assolutamente un difetto: il volume è semplicemente un'opzione, se vuoi divertirti con la tua acconciatura.
Il segreto: asciugare le radici nella direzione opposta
I capelli fini tendono a cadere naturalmente nella direzione della crescita, il che può farli apparire più piatti. Per creare movimento, basta assecondare questa tendenza naturale durante l'asciugatura.
- Con l'asciugacapelli, dirigete il flusso d'aria calda verso le radici, orientando le ciocche nella direzione opposta a quella in cui crescono di solito.
- Muovile all'indietro, poi in avanti o lateralmente, variando le direzioni. L'obiettivo non è forzare la fibra, ma darle temporaneamente un nuovo orientamento.
- Una volta asciutte, le radici rimangono leggermente sollevate dal cuoio capelluto e offrono maggiore consistenza.
Il gesto che cambia tutto: l'aria fredda
Questo è probabilmente il passaggio più facile da saltare... eppure, riveste un ruolo cruciale.
- Dopo aver asciugato una sezione mantenendo le radici sollevate, impostate la funzione aria fredda per qualche secondo. Questo cambio di temperatura aiuta la fibra a mantenere la forma che aveva durante l'asciugatura.
- Puoi anche usare delle piccole mollette piatte per tenere le radici leggermente sollevate mentre si raffreddano, dandoti il tempo di lavorare sul resto dei capelli. Senza questo tempo di raffreddamento, è probabile che le radici tornino rapidamente alla loro posizione naturale e l'effetto volumizzante perderà il suo impatto.
Schiuma o spray: opta per la leggerezza
Per completare questa tecnica, non è necessario utilizzare una moltitudine di prodotti. I capelli fini, in genere, traggono beneficio da texture leggere e ariose, come una mousse leggera o uno spray volumizzante.
- Applicare il prodotto sulle radici umide, evitando le lunghezze per non appesantirle. Ne basta una piccola quantità: una quantità di mousse pari a una noce è sufficiente per tutta la chioma.
- Il metodo giusto? Iniziate con una piccola quantità di prodotto e aggiungetene altro se necessario. Per i capelli fini, però, "di più" non è necessariamente un vantaggio: un eccesso di prodotto può rapidamente produrre l'effetto opposto a quello desiderato.
Due piccoli consigli per aumentare il sollievo
Puoi anche sperimentare con la riga. Se la porti sempre nello stesso punto, spostala di qualche centimetro. I capelli che sono abituati a cadere in una direzione creeranno naturalmente un po' di resistenza e texture alle radici.
Un'altra opzione è il taglio. Alcune ciocche leggermente più corte sulla parte superiore possono aggiungere movimento e dare l'impressione di una chioma più folta. Per trovare l'opzione giusta, è meglio parlarne con il proprio parrucchiere, in modo che possa adattare il taglio alla texture dei capelli e alle preferenze individuali.
Abitudini che causano la caduta delle radici
Anche con una tecnica di asciugatura ben padroneggiata, certe azioni possono far scomparire rapidamente il risultato.
- La prima cosa da evitare è applicare trattamenti ricchi, maschere o prodotti nutrienti direttamente alle radici. Questi possono appesantire la fibra capillare e ostacolare il sollevamento.
- Inoltre, cercate di non manipolare continuamente i capelli durante il giorno. Toccandoli ripetutamente, trasferite il sebo e rischiate di tirare le radici contro il cuoio capelluto .
- Infine, usate la spazzola solo prima dell'asciugatura. Una volta creato il volume, spazzolare energicamente può appiattire le radici e vanificare parte del lavoro svolto.
E soprattutto, non c'è bisogno di "correggere" i capelli fini.
Avere capelli fini, piatti o sottili non è certo un problema da risolvere. Ogni tipo di capello ha le sue caratteristiche, e i capelli fini possono essere altrettanto belli, eleganti e pieni di personalità quanto i capelli molto spessi. Il volume può semplicemente diventare uno strumento di styling, proprio come una riga diversa, delle onde o un nuovo taglio. Se ti piace l'idea di aggiungere più dimensione, questa tecnica ti permette di farlo delicatamente, senza cotonare o annodare intenzionalmente i capelli.
In pratica, ricorda questi tre passaggi: asciuga le radici in diverse direzioni, fissa l'acconciatura con un getto d'aria fredda e applica il prodotto con parsimonia. Bastano pochi minuti per sperimentare un nuovo modo di portare i capelli, senza cercare di modificarne la texture naturale.