Come proteggere i capelli dal calore di piastre e arricciacapelli?

Doppie punte, lunghezze rovinate, capelli opachi: gli effetti degli strumenti per lo styling a caldo possono gradualmente lasciare il segno. La buona notizia è che è possibile minimizzare questi danni continuando a sfoggiare le proprie acconciature preferite. E soprattutto, non è necessario lisciare i capelli per sentirsi belle: portarli al naturale è altrettanto valido.

Perché il calore indebolisce i capelli?

Il calore agisce direttamente sulla cheratina, la proteina che costituisce la fibra capillare. Se è troppo intenso o ripetuto, può alterarne la struttura e indebolire la cuticola, lo strato protettivo sulla superficie del capello. Di conseguenza, i capelli possono perdere lucentezza, diventare più secchi, assorbire meno efficacemente i trattamenti e spezzarsi più facilmente.

A differenza della pelle, le fibre capillari danneggiate non si rigenerano: una volta che il danno è fatto, solo tagliarlo può eliminarlo. Questo non significa che dobbiate bandire piastre e arricciacapelli. L'idea è piuttosto quella di adottare alcune buone abitudini per prendervi cura dei vostri capelli.

Il protettore termico: il tuo miglior alleato

Se c'è un passaggio che non dovete assolutamente saltare, è questo. Il termoprotettore crea una sottile pellicola intorno alla fibra capillare per distribuire meglio il calore e limitare la perdita improvvisa di idratazione. A seconda della sua consistenza, può essere utilizzato su capelli tamponati o asciutti. In ogni caso, applicatelo principalmente su lunghezze e punte, che sono più vulnerabili rispetto alle radici.

Un dettaglio è particolarmente importante: i capelli devono essere completamente asciutti prima di utilizzare una piastra o un ferro arricciacapelli. Qualsiasi traccia di umidità residua nella fibra capillare può trasformarsi in vapore sotto l'effetto del calore, indebolendola dall'interno.

Non è necessario portare la temperatura al massimo

Una temperatura più alta non significa necessariamente maggiore efficacia. Al contrario, un calore eccessivo aumenta inutilmente i danni termici. Per capelli fini o colorati, una temperatura intorno ai 150°C è generalmente sufficiente. I capelli spessi o molto ricci potrebbero richiedere circa 180°C. In ogni caso, evitate di superare i 200°C: il beneficio in termini di tenuta della piega si riduce con l'aumentare dell'esposizione al calore. Pertanto, optate per un apparecchio con regolazione della temperatura. Questo vi permetterà di adattarla al vostro tipo di capelli, anziché sottoporli sistematicamente al calore massimo.

Un passaggio vale più di tre

Hai la tendenza a ripassare più volte sulla stessa ciocca di capelli per ottenere un risultato perfettamente liscio? Ecco, questo è proprio ciò che dovresti evitare. Lavora su piccole ciocche e fai un solo passaggio lento e controllato, invece di tanti passaggi veloci. Per organizzarti al meglio, dividi i capelli in quattro sezioni prima di iniziare. Questo metodo permette un maggiore controllo e limita il tempo di esposizione di ogni sezione al calore.

E se lasciassi i tuoi capelli al naturale?

Questo è probabilmente il consiglio più semplice... e più efficace. Il modo migliore per proteggere i capelli dal calore è ancora quello di non usarlo. Non c'è bisogno di lisciare i capelli per essere alla moda. Capelli ricci, mossi, crespi, con texture particolari o semplicemente naturali meritano esattamente la stessa attenzione e considerazione. La tua texture naturale non deve essere corretta per conformarsi a uno standard.

Se ami i tuoi capelli così come sono, lasciali stare. E se a volte ti piace una piega liscia, capelli lisci o belle onde, considerala semplicemente un'opzione, non una necessità. Tra una piega e l'altra, valuta acconciature senza calore: una treccia, uno chignon morbido o l'asciugatura all'aria. Puoi anche usare lo shampoo secco per prolungare la durata della piega ed evitare di ricorrere subito alla piastra.

In definitiva, ricorda questo: non hai nulla da dimostrare con i tuoi capelli. Portarli al naturale, cambiare acconciatura a piacimento o usare la piastra occasionalmente: tutto ciò è perfettamente compatibile con un rapporto positivo con i tuoi capelli. L'obiettivo non è ottenere capelli "perfetti", ma prendersi cura dei capelli che si hanno e sentirsi bene con se stessi.