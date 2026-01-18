Unghie che cambiano a ogni tuo capriccio? La finzione diventa realtà

Se siete cresciuti negli anni '90, probabilmente ricordate quegli smalti termosensibili che cambiavano colore se esposti alla luce del sole o all'acqua. Ebbene, questa è un'innovazione beauty di tutt'altro genere. Un marchio ha lanciato delle unghie intelligenti che potete personalizzare in pochi clic e adattare al vostro umore o al vostro outfit. Un gadget degno di fantascienza che presto arriverà nel vostro bagno.

Un'altra impresa della beauty-tech

Immagina un mondo in cui puoi cambiare la tua manicure a piacimento senza andare in un salone di bellezza. Un mondo in cui questo passatempo di bellezza non è un compito ingrato o una perdita di tempo, ma una semplice formalità. Un universo parallelo in cui puoi sfoggiare unghie camaleonti, personalizzabili con pochi clic. No, non è la nuova sceneggiatura di Black Mirror, né la sceneggiatura di una storia di bellezza distopica. È la realtà: la tecnologia si sta facendo strada nelle nostre routine di bellezza, promettendo di semplificare le cose. Ma siamo davvero pronte a delegare questo delicato lavoro all'intelligenza artificiale e ad abbandonare la nostra onicotecnica?

Dopo le unghie finte, quelle pronte all'uso che competono con design sempre più elaborati e gli anelli per unghie, ornamenti rimovibili, ecco le unghie intelligenti! Questa è l'inventiva della startup iPolish, che ha presentato la sua invenzione al Consumer Electronics Show (CES) 2026 di Las Vegas. Queste unghie superano qualsiasi cosa abbiamo mai sperimentato. Smalti che si staccano per un effetto pelle di serpente e top coat olografici sono un gioco da ragazzi in confronto.

Non c'è bisogno di smalto o pennellate per trasformare le unghie. La tecnologia di iPolish è rivoluzionaria: permette di cambiare il colore delle unghie senza usare solventi. Ma come funziona? Queste unghie, che assomigliano a normali tip, sono arricchite con nanopolimeri elettroforetici. Vendute con una "bacchetta magica" – o meglio, un dispositivo connesso – si trasformano tramite un'app mobile.

Unghie finte digitali per una manicure personalizzata

Queste unghie di nuova generazione, che superano i nostri sogni più sfrenati e realizzano la fantasia della manicure veloce, soddisfano questo fervente desiderio di individualità. Possono essere ritoccate a distanza, senza sforzo e senza rischiare un esaurimento nervoso. Perché diciamocelo: applicare lo smalto è un esercizio di pazienza in cui ogni errore significa ricominciare tutto da capo.

Un video dimostrativo ci offre un'immagine più chiara delle infinite possibilità di questo dispositivo. La giovane donna che lo indossa seleziona un colore dall'ampia palette e sceglie una tonalità che si adatta al suo umore del momento. Prende in mano il suo fantastico gadget e, davanti ai nostri occhi, ancora poco abituati a simili giochi di prestigio, le sue unghie si trasformano dal verde all'arancione. In dieci secondi, ha realizzato ciò che a noi richiede un'ora. Questo trattamento di bellezza on-demand è senza precedenti. E le onicotecniche sono già preoccupate.

Una creazione futuristica che divide le opinioni

Queste unghie futuristiche, che potrebbero essere state parte del costume di Trinity o frutto dell'ingegno di un regista visionario, sono disponibili per il preordine prima della loro uscita ufficiale a giugno. Il prezzo per una manicure istantanea e personalizzabile? Un kit che include 24 unghie in 12 misure standard, la bacchetta magica e un cavo di ricarica USB-C costa 95 dollari.

Sebbene queste unghie connesse siano ancora in fase di sviluppo e non corrispondano esattamente al lavoro meticoloso delle onicotecniche professioniste, annunciano una nuova era di bellezza: più immediata e assistita. Nell'era delle maschere a LED e degli specchi parlanti , stanno generando entusiasmo e scetticismo. "Sono molto curiosa di provarle", esclama una. "È interessante per le persone allergiche allo smalto", aggiunge un'altra. Tuttavia, alcune si lamentano del risultato finale, trovandolo un po' troppo grezzo per essere veramente apprezzato.

Queste unghie high-tech, compatibili con i nostri stili di vita frenetici, non sono universalmente apprezzate. Sono troppo all'avanguardia per le beauty addicted, che vedono la manicure come un'arte, non come un compito facile e veloce.