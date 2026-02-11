Search here...

Per San Valentino, questa "manicure romantica" sta facendo furore sui social media.

Trucco
Léa Michel
@itsallthingspay/TikTok

Le unghie a pois stanno spopolando su TikTok e Instagram con l'avvicinarsi di San Valentino 2026, con le ricerche in forte crescita. Questa manicure retrò-romantica, giocosa e facile da realizzare, conquista grazie al suo look vintage chic e alle infinite varianti.

Perché le unghie a pois sono così popolari

Questa tendenza, che emergerà nell'autunno del 2025, trasforma i classici pois in motivi a cuore o micro-pois per un'atmosfera decisamente romantica. Su uno sfondo color carne, rosa cipria o rosso passione, i piccoli pois evocano i cuori tradizionali senza scadere nel kitsch. Su TikTok, l'hashtag ha accumulato centinaia di milioni di visualizzazioni: tutorial fai da te che utilizzano le forcine come strumento per il punting, o versioni professionali da salone con smalto in gel. Celebrità come Sabrina Carpenter e Dua Lipa stanno aumentando il passaparola con le french manicure a pois.

@itsallthingspay mix & match pois per San Valentino 🍷💞🏹🐞 #SanValentino #unghiediSanValentino #unghieapois #ispirazioneunghie #nuoveunghie Ultimo treno per Londra - Electric Light Orchestra

Idee per una manicure irresistibile per San Valentino

Ecco alcune varianti da copiare per brillare il 14 febbraio:

  • Polka Heart Nails: i pois sono sostituiti da mini cuori rossi su una base color carne: romantici e alla moda.
  • Pois rossi e bianchi: unghie rosse con pois bianchi o french manicure punteggiata per un effetto pin-up retrò.
  • Coquette Dots: pois neri su french manicure bianca, con fiocchi 3D o paillettes per un tocco femminile.
  • Micro-punti minimalisti: piccoli puntini su rosa cipria o ciliegia moka, per un look quotidiano sofisticato.

Come farli in casa

Materiali semplici: base beige/rosa, smalto a contrasto (rosso, bianco, nero), strumento per puntini o stuzzicadenti, top coat opaco o lucido. Applicare due strati di base, creare i puntini irregolari e sigillare. Tempo di posa: 20 minuti. In salone, optare per il gel per una tenuta di 3 settimane.

Dite addio ai cuori giganti: le unghie a pois portano un romanticismo fresco, versatile e virale. Perfette per dichiarare il vostro amore fino alla punta delle dita, dimostrano che l'amore si celebra con stile e un tocco di audacia retrò.

Léa Michel
Léa Michel
Appassionata di skincare, moda e cinema, dedico il mio tempo a esplorare le ultime tendenze e a condividere consigli stimolanti per sentirsi bene nella propria pelle. Per me, la bellezza risiede nell'autenticità e nel benessere, ed è questo che mi motiva a offrire consigli pratici per coniugare stile, cura della pelle e realizzazione personale.
Article précédent
Il suo rossetto lo ricava da frutta e verdura.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Il suo rossetto lo ricava da frutta e verdura.

Perché comprare cosmetici in un negozio quando puoi prepararli tu stessa in cucina? Questa content creator non si...

Cosmetici su Amazon: cosa consigliano gli specialisti prima dell'acquisto

Su Amazon si può trovare praticamente di tutto. A volte si naviga sul marketplace alla ricerca di un...

La tendenza "Slavic Face": cosa rivela sugli attuali standard di bellezza

Zigomi alti, sguardo totalizzante ma minaccioso, un viso curato ma inavvicinabile. Tutti vogliono emulare le ragazze slave e...

Adottata da molte celebrità, questa tendenza di bellezza è destinata a diventare una tendenza importante nel 2026.

Nel 2026, la bellezza prende una nuova piega: meno perfezione ricercata, più autenticità radiosa. Le lentiggini, naturali o...

Questo dettaglio nell'applicazione del fard fa tutta la differenza dopo i 60 anni.

Il fard è una delle tecniche di trucco più semplici... ma anche più efficaci. A qualsiasi età, può...

Dite addio al fard: questo piccolo accessorio marocchino illumina all'istante l'incarnato

Per aggiungere colore agli zigomi e scaldare l'incarnato, probabilmente usi i famosi blush. Ma presto dovrai mettere via...

© 2025 The Body Optimist