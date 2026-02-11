Per San Valentino, questa "manicure romantica" sta facendo furore sui social media.

Le unghie a pois stanno spopolando su TikTok e Instagram con l'avvicinarsi di San Valentino 2026, con le ricerche in forte crescita. Questa manicure retrò-romantica, giocosa e facile da realizzare, conquista grazie al suo look vintage chic e alle infinite varianti.

Perché le unghie a pois sono così popolari

Questa tendenza, che emergerà nell'autunno del 2025, trasforma i classici pois in motivi a cuore o micro-pois per un'atmosfera decisamente romantica. Su uno sfondo color carne, rosa cipria o rosso passione, i piccoli pois evocano i cuori tradizionali senza scadere nel kitsch. Su TikTok, l'hashtag ha accumulato centinaia di milioni di visualizzazioni: tutorial fai da te che utilizzano le forcine come strumento per il punting, o versioni professionali da salone con smalto in gel. Celebrità come Sabrina Carpenter e Dua Lipa stanno aumentando il passaparola con le french manicure a pois.

Idee per una manicure irresistibile per San Valentino

Ecco alcune varianti da copiare per brillare il 14 febbraio:

Polka Heart Nails: i pois sono sostituiti da mini cuori rossi su una base color carne: romantici e alla moda.

Pois rossi e bianchi: unghie rosse con pois bianchi o french manicure punteggiata per un effetto pin-up retrò.

Coquette Dots: pois neri su french manicure bianca, con fiocchi 3D o paillettes per un tocco femminile.

Micro-punti minimalisti: piccoli puntini su rosa cipria o ciliegia moka, per un look quotidiano sofisticato.

Come farli in casa

Materiali semplici: base beige/rosa, smalto a contrasto (rosso, bianco, nero), strumento per puntini o stuzzicadenti, top coat opaco o lucido. Applicare due strati di base, creare i puntini irregolari e sigillare. Tempo di posa: 20 minuti. In salone, optare per il gel per una tenuta di 3 settimane.

Dite addio ai cuori giganti: le unghie a pois portano un romanticismo fresco, versatile e virale. Perfette per dichiarare il vostro amore fino alla punta delle dita, dimostrano che l'amore si celebra con stile e un tocco di audacia retrò.