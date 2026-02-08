Cosmetici su Amazon: cosa consigliano gli specialisti prima dell'acquisto

Su Amazon si può trovare praticamente di tutto. A volte si naviga sul marketplace alla ricerca di un piccolo mobile o di una custodia per il telefono, e poi ci si ritrova a riempire il carrello di lucidalabbra, creme idratanti colorate e altri prodotti di bellezza sponsorizzati. Tuttavia, bisogna fare attenzione se non si vuole finire con cosmetici contraffatti nella propria trousse. Ecco i consigli dei dermatologi per un acquisto di prodotti di bellezza consapevole e senza rischi.

Questo logo indica il grado di affidabilità

Quando navighi su Amazon, è facile perdersi da una sezione all'altra. Arriviamo sul sito per acquistare un piccolo articolo essenziale e poi usciamo con un carrello pieno di ogni genere di cose. Ma a volte, Amazon è la nostra ultima speranza per trovare un prodotto di bellezza indispensabile , esaurito ovunque. E con sorpresa di tutti, questo ambito Santo Graal della cosmesi non è esaurito su Amazon. Ci affrettiamo ad aggiungerlo al carrello per paura di perderlo di nuovo. Nella fretta e nell'euforia dell'acquisto, non prestiamo attenzione alle clausole scritte in piccolo. E questo è il nostro più grande errore. Possiamo facilmente ritrovarci con prodotti duplicati di dubbia provenienza con liste di ingredienti infinite.

In un video di "prevenzione", la content creator @therealkco elenca questi dettagli cruciali per guidarci nel nostro percorso di acquisto. I suoi consigli non sono inventati; li ha sentiti da un dipendente di Amazon Canada. I prodotti di lusso o quelli di marchi noti hanno il badge "Premium Beauty", che evita spiacevoli sorprese all'apertura della confezione. È un po' come un certificato di autenticità per i gioielli. Puoi essere certo di acquistare cosmetici "ufficiali" e non strane alternative. Questi prodotti sono stati accuratamente esaminati da Amazon prima di essere aggiunti al suo negozio online.

Guarda il mittente e il venditore

Anche in questo caso, si tratta di criteri spesso trascurati, ma che dovrebbero essere presi sul serio. Se il prodotto è venduto e spedito da Amazon, è un buon segno. È meno probabile che si riceva merce contraffatta. Queste informazioni, stampate in piccolo sulla descrizione del prodotto, ne indicano l'attendibilità o meno.

Nomi utente con numeri o nomi eccessivamente lunghi non sono mai un buon segno. Quando hai dubbi sulla legittimità del profilo di un venditore, puoi anche assumerti la responsabilità e vincere la tua pigrizia cercando online i nomi del venditore e del mittente. A volte ti imbatti in aziende "fantasma" o fai scoperte sorprendenti. Puoi anche cliccare sul nome del venditore per vedere il suo settore di competenza. Se elencano praticamente qualsiasi cosa, dalle maniglie delle porte ai correttori idratanti, è meglio starne alla larga.

Il numero di commenti, un indicatore prezioso

Per acquistare cosmetici su Amazon in tutta sicurezza, puoi filtrare i risultati selezionando la casella "In evidenza". Questo semplice trucco ti dà accesso ai migliori prodotti di bellezza, quelli evidenziati nella parte superiore della piattaforma. In questa prima pagina, puoi anche vedere l'etichetta "#1 Best Seller", il che è piuttosto rassicurante. Il fard in polvere NYX, la terra abbronzante Rimmel, il Lip Volume di Kiko Milano o persino la BB cream al ginseng di Erborian: i migliori cosmetici sono a portata di clic.

Ovviamente, come per tutti gli altri prodotti, che si tratti di accessori per l'edilizia o per l'outdoor, più recensioni ci sono, meglio è. Soprattutto se, nonostante più di 1.000 recensioni, la valutazione si aggira intorno al 4. In tal caso, potete acquistarlo senza esitazione.

L'etichetta "Amazon's Choice" non è poi così utile?

Si tratta di una sorta di classifica dei prodotti cosmetici più chiacchierati, un podio degli strumenti di bellezza più alla moda. Non è un test di qualità condotto da esperti. Il badge non viene assegnato perché il prodotto è stato testato e approvato da specialisti del settore. Di solito viene assegnato automaticamente dall'algoritmo di Amazon, senza alcuna revisione umana approfondita del prodotto stesso.

Su cosa si basa esattamente questa etichetta? Recensioni positive dei clienti, una buona valutazione media , un buon rapporto qualità-prezzo, una spedizione veloce e un basso tasso di resi. Tuttavia, sebbene inizialmente ispiri un certo livello di fiducia, in realtà i prodotti che arrivano non sono sottoposti a controlli più rigorosi.

Acquistare cosmetici su Amazon può essere comodo di tanto in tanto. Ma non dovrebbe diventare un'abitudine. Ci sono molti negozi online con forti valori etici e impegno che soddisfano questa esigenza. E almeno sai cosa stai comprando alla fine.