Le labbra con effetto "soft focus" si stanno affermando come la nuova ossessione beauty del 2026.

Le tendenze beauty sono in continua evoluzione. Nel 2026, le labbra ultra-definite lasceranno il posto a un look più morbido, naturale e leggermente volumizzato. Questa tecnica, soprannominata "soft focus lips", sta già conquistando appassionate di make-up e celebrità.

Cosa sono le "labbra sfocate"?

Conosciuto anche come "labbra sfumate", il trucco "soft focus" si basa su un'idea semplice: ammorbidire i contorni per creare un effetto di labbra più piene in modo naturale. Addio alle linee perfettamente delineate e ai bordi ultra-definiti. Il colore è più concentrato al centro delle labbra, sfumando poi verso l'esterno per un risultato omogeneo e armonioso.

L'obiettivo? Ottenere labbra visivamente più piene con un effetto morbido e luminoso che dia l'impressione che il trucco si sia fissato naturalmente durante la giornata. Questo approccio si inserisce in una tendenza più ampia che ora privilegia texture leggere, finish naturali e un colorito sano e radioso.

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La tendenza labbra che sta conquistando tutto il mondo

Il motivo per cui le "labbra effetto soft focus" stanno attirando così tanta attenzione è che sono già onnipresenti sui red carpet e sui social media. Numerose celebrità, come la modella e imprenditrice americana Hailey Bieber, la cantautrice Dua Lipa, l'attrice e produttrice americana Zendaya e la personalità televisiva americana Kim Kardashian, hanno adottato questo look leggermente sfocato.

Gli esperti di bellezza lo considerano addirittura uno dei principali tratti distintivi del make-up del 2026. Il principio attrae per il suo perfetto equilibrio tra sofisticatezza e naturalezza: il risultato appare curato senza mai risultare "troppo rigido".

Come ottenere l'effetto labbra sfumate?

Il primo passo è prendersi cura delle labbra. Labbra ben idratate permettono al colore di sfumarsi più facilmente e di ottenere un risultato uniforme.

Successivamente, applica il tuo rossetto o la tua tonalità preferita al centro delle labbra.

Premete delicatamente le cialde l'una contro l'altra, quindi sfumate il prodotto verso i bordi con un dito o un pennello. Il segreto sta in questa sfumatura graduale: il colore dovrebbe essere più intenso al centro e più chiaro ai bordi.

Se usi una matita, scegli una tonalità naturale e sfumala subito per evitare linee visibili.

Per accentuare il rilievo, un tocco di correttore intorno alla bocca o una spruzzata di balsamo al centro delle labbra possono aggiungere ulteriore tridimensionalità.

Le texture migliori per interpretare al meglio la tendenza

I rossetti opachi cremosi e le formule liquide sono particolarmente adatti a questo effetto. Facili da applicare, permettono di creare una splendida sfumatura senza sforzo. Per quanto riguarda i colori, le tonalità delicate sono di gran moda: rosa cipria, color pesca o tonalità vicine al colore naturale delle labbra. Il risultato è fresco, luminoso e valorizzante, qualunque sia la forma delle labbra.

Una tendenza... ma mai un obbligo

Sebbene le "labbra effetto soft focus" incarnino perfettamente lo spirito beauty del 2026, non ci sono ovviamente regole da seguire. Le tendenze sono principalmente fonti di ispirazione. Potresti amare il trucco e voler provare questo nuovo effetto, oppure potresti preferire un rossetto più grafico o optare per un look completamente naturale. Potresti anche amare truccarti tutto l'anno, o al contrario, mettere da parte la trousse durante l'estate. Ogni desiderio è legittimo.

In fondo, il miglior trucco è quello in cui ti senti bene, libera di sperimentare... o di non cambiare nulla.