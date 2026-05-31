Le labbra con effetto "soft focus" si stanno affermando come la nuova ossessione beauty del 2026.

Trucco
Fabienne Ba.
@bypaigefinley / Instagram

Le tendenze beauty sono in continua evoluzione. Nel 2026, le labbra ultra-definite lasceranno il posto a un look più morbido, naturale e leggermente volumizzato. Questa tecnica, soprannominata "soft focus lips", sta già conquistando appassionate di make-up e celebrità.

Cosa sono le "labbra sfocate"?

Conosciuto anche come "labbra sfumate", il trucco "soft focus" si basa su un'idea semplice: ammorbidire i contorni per creare un effetto di labbra più piene in modo naturale. Addio alle linee perfettamente delineate e ai bordi ultra-definiti. Il colore è più concentrato al centro delle labbra, sfumando poi verso l'esterno per un risultato omogeneo e armonioso.

L'obiettivo? Ottenere labbra visivamente più piene con un effetto morbido e luminoso che dia l'impressione che il trucco si sia fissato naturalmente durante la giornata. Questo approccio si inserisce in una tendenza più ampia che ora privilegia texture leggere, finish naturali e un colorito sano e radioso.

Visualizza questo post su Instagram

Un post condiviso da Jomana Jaafar (@joumana_jfr)

La tendenza labbra che sta conquistando tutto il mondo

Il motivo per cui le "labbra effetto soft focus" stanno attirando così tanta attenzione è che sono già onnipresenti sui red carpet e sui social media. Numerose celebrità, come la modella e imprenditrice americana Hailey Bieber, la cantautrice Dua Lipa, l'attrice e produttrice americana Zendaya e la personalità televisiva americana Kim Kardashian, hanno adottato questo look leggermente sfocato.

Gli esperti di bellezza lo considerano addirittura uno dei principali tratti distintivi del make-up del 2026. Il principio attrae per il suo perfetto equilibrio tra sofisticatezza e naturalezza: il risultato appare curato senza mai risultare "troppo rigido".

Come ottenere l'effetto labbra sfumate?

  • Il primo passo è prendersi cura delle labbra. Labbra ben idratate permettono al colore di sfumarsi più facilmente e di ottenere un risultato uniforme.
  • Successivamente, applica il tuo rossetto o la tua tonalità preferita al centro delle labbra.
  • Premete delicatamente le cialde l'una contro l'altra, quindi sfumate il prodotto verso i bordi con un dito o un pennello. Il segreto sta in questa sfumatura graduale: il colore dovrebbe essere più intenso al centro e più chiaro ai bordi.
  • Se usi una matita, scegli una tonalità naturale e sfumala subito per evitare linee visibili.
  • Per accentuare il rilievo, un tocco di correttore intorno alla bocca o una spruzzata di balsamo al centro delle labbra possono aggiungere ulteriore tridimensionalità.

Le texture migliori per interpretare al meglio la tendenza

I rossetti opachi cremosi e le formule liquide sono particolarmente adatti a questo effetto. Facili da applicare, permettono di creare una splendida sfumatura senza sforzo. Per quanto riguarda i colori, le tonalità delicate sono di gran moda: rosa cipria, color pesca o tonalità vicine al colore naturale delle labbra. Il risultato è fresco, luminoso e valorizzante, qualunque sia la forma delle labbra.

Una tendenza... ma mai un obbligo

Sebbene le "labbra effetto soft focus" incarnino perfettamente lo spirito beauty del 2026, non ci sono ovviamente regole da seguire. Le tendenze sono principalmente fonti di ispirazione. Potresti amare il trucco e voler provare questo nuovo effetto, oppure potresti preferire un rossetto più grafico o optare per un look completamente naturale. Potresti anche amare truccarti tutto l'anno, o al contrario, mettere da parte la trousse durante l'estate. Ogni desiderio è legittimo.

In fondo, il miglior trucco è quello in cui ti senti bene, libera di sperimentare... o di non cambiare nulla.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Sono Fabienne, scrittrice per il sito web The Body Optimist. Sono appassionata del potere delle donne nel mondo e della loro capacità di cambiarlo. Credo che le donne abbiano una voce unica e importante da offrire e mi sento motivata a fare la mia parte per promuovere l'uguaglianza. Faccio del mio meglio per sostenere iniziative che incoraggiano le donne a farsi sentire e a farsi sentire.
Article précédent
Maquillage femme automne : tendances et couleurs

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Questo cosmetico star dell'estate sta dividendo gli specialisti

Sebbene le extension per ciglia dominino molti look e sostituiscano il mascara tradizionale, le puriste del make-up continuano...

"Impossibile distogliere lo sguardo": una tendenza del make-up sta conquistando gli utenti di internet.

E se il viola diventasse il colore protagonista del tuo prossimo look di make-up? Su Instagram, un look...

Questi tatuaggi scintillanti sfoggiati da Zara Larsson potrebbero diventare il trend beauty dell'estate 2026.

Farfalle scintillanti svolazzano su una schiena baciata dal sole e si posano sulla parte superiore del corpo. Questo...

"Pedicure al sapone": questa tecnica di cura dei piedi di tendenza che sta facendo scalpore

Dopo le unghie effetto gelatina, una nuova tendenza beauty sta catturando l'attenzione di tutti: la pedicure al sapone....

Rossetto rosso: perché la scienza dice che ti rende "più attraente"

Il rossetto rosso ha resistito alla prova del tempo senza perdere il suo fascino, ma al di là...

"Unghie effetto gelatina": la tendenza che dona un tocco di freschezza alle unghie.

Dopo le "unghie smaltate" e le "unghie effetto latte", nel 2026 emerge una nuova ossessione beauty: le "unghie...