Questo cosmetico star dell'estate sta dividendo gli specialisti

Sebbene le extension per ciglia dominino molti look e sostituiscano il mascara tradizionale, le puriste del make-up continuano a preferire i mascara colorati. Forse anche tu sei affezionata a questo accessorio, che inevitabilmente ti provoca qualche smorfia davanti allo specchio. In estate, probabilmente opti per alternative waterproof per evitare le occhiaie. Cattive notizie: questo tipo di mascara, che dovrebbe resistere a nuoto, sudore e calore, non è poi così miracoloso come sembra.

Mascara waterproof: un nemico da bandire dalla trousse?

Con l'aumento graduale delle temperature che preannuncia un'altra estate torrida, potresti voler sostituire il tuo mascara abituale con una formula waterproof per mantenere le ciglia intatte nonostante gli schizzi di acqua salata, il calore dei barbecue o dei falò e le passeggiate a 35°C. Questi mascara waterproof sono essenziali quando il clima si fa tropicale. Con questo strato nero impermeabile, potrai dedicarti alle tue attività estive senza rischiare di sembrare un panda.

Per molti, il mascara waterproof è praticamente l'invenzione del secolo. Se potessero tenere un solo prodotto di bellezza essenziale per l'estate , probabilmente sarebbe questo mascara multiuso. Tuttavia, questo strumento di bellezza "perfetto per l'estate", così amato da chi desidera apparire al meglio, ha anche i suoi svantaggi. Certo, vi ha servito bene e vi ha salvato dalle temute sbavature durante le feste in piscina e le lunghe giornate al mare. Ma il mascara waterproof non è del tutto privo di difetti.

Una breve analisi del mascara waterproof: contiene cere, polimeri filmogeni e siliconi idrofobici che rivestono le ciglia con una pellicola resistente all'acqua, al calore e al sudore. Questa micro-barriera è ciò che gli permette di durare per tutta l'estate. Spesso, il mascara waterproof è rinforzato con polivinilpirrolidone, un nome scientifico quasi impronunciabile che identifica un ingrediente cancerogeno derivato da benzene e mercurio. Sebbene questo mascara apparentemente rivoluzionario renda il trucco sicuro, mette a rischio gli occhi. Irritazione, secchezza oculare, ostruzione delle ghiandole sebacee: la dottoressa Alexa Hecht elenca i suoi effetti dannosi sulle pagine di Femme Actuelle .

Quali precauzioni bisogna prendere per utilizzarlo senza danneggiare gli occhi?

Al di là dei suoi ingredienti discutibili, spesso l'antitesi della bellezza "verde e consapevole", il mascara waterproof è tenace. È progettato per resistere a qualsiasi prova, compresa la rimozione del trucco. È impossibile rimuoverlo solo con un dischetto di cotone e uno struccante . Bisogna provare più volte per ottenere una superficie perfettamente liscia. E, logicamente, più si strofina, più si indeboliscono le ciglia.

Dovremmo quindi rinunciare a questo prodotto indispensabile per l'estate? Non necessariamente. Il medico consiglia di distanziarne l'uso per dare un po' di tregua agli occhi. Per godersi questo mascara a lunga tenuta senza subirne le conseguenze mentre ci si rilassa su lettini prendisole sotto le palme, è meglio optare per formule biologiche con elenchi di ingredienti brevi e chiari. Alcune evitano i derivati del petrolio a favore di ingredienti naturali come il burro di karité, le cere vegetali o la vitamina E.

Mantenere le ciglia al naturale: un messaggio che manca in estate.

L'estate è notoriamente una stagione difficile per truccarsi. Eppure, sui social media, le nuove muse, intrappolate in questi schermi pixelati, non si fanno problemi a sfoggiare creme colorate, lucidalabbra rosati e ombretti glitterati, persino sulla sabbia rovente. Portano le loro trousse fino a bordo piscina per ritoccare il trucco tra un tuffo e l'altro. E persino quelle che sembrano avere un "incarnato radioso naturale" in realtà sono andate in bagno per ottenere quell'aspetto splendente.

Tuttavia, i dermatologi sono categorici: truccarsi in spiaggia o con un caldo insopportabile non è una grande idea. Sebbene il mascara waterproof sia certamente utile per eventi importanti, non dovrebbe essere considerato un requisito indispensabile, ma piuttosto una scelta pratica. E se l'estate ci insegna qualcosa, è probabilmente a semplificare le nostre routine, anziché a renderle più elaborate a tutti i costi.

E se la vera libertà estiva consistesse semplicemente nel guardarsi allo specchio senza pretese, senza cercare di mantenere un'immagine? Lasciare che il proprio viso viva in pace significa offrirgli ciò che l'estate promette di essere più prezioso: un po' di delicatezza, naturalezza e il diritto di essere se stessi, senza alcuno sforzo particolare.