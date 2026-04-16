Il 31 ottobre si avvicina e la voglia di trasformarsi sta contagiando tutti. Da creature terrificanti a look glamour e sicuri di sé, il trucco di Halloween per le donne offre un'ampia gamma di possibilità.

A prescindere dal tipo di fisico o dall'esperienza nel campo della bellezza, tutti possono trovare ispirazione. Abbiamo raccolto per voi tutorial facili da seguire , adatti a tutti i gusti e a tutte le forme del corpo.

Consigli sui prodotti, istruzioni chiare e dieci idee concrete: tutto è pronto per brillare quella sera.

Come scegliere il trucco per Halloween?

Scegliere il trucco di Halloween giusto inizia con l'individuare l'atmosfera desiderata. Le tonalità chiare e gli ombretti scuri come il nero, il grigio o il marrone rimangono la base per questo tipo di trucco.

Il rosso e il bordeaux richiamano direttamente il colore del sangue, elemento essenziale per un risultato convincente.

Tuttavia, un costume di Halloween non deve necessariamente essere spaventoso. Un look che sia allo stesso tempo glamour e terrificante è perfettamente possibile.

Glitter scuro, ciglia finte voluminose o un illuminante applicato al momento giusto possono trasformare qualsiasi trucco in una creazione spettacolare.

Trarre ispirazione dal cinema è un ottimo approccio. I film horror sono ricchi di idee iconiche per il trucco che possono essere ricreate.

Per chi è più connesso, i blog e i tutorial fai-da-te offrono decine di look di trucco veloci da copiare, accessibili anche ai principianti.

I prodotti essenziali per un trucco di Halloween perfetto

Prima di iniziare, procurarsi i prodotti giusti fa tutta la differenza. Il sangue finto è essenziale: potete prepararlo voi stessi con sciroppo di granatina e amido di mais, oppure acquistarlo già pronto.

Le lenti a contatto bianche esaltano immediatamente il look da zombie o da strega.

Il lattice liquido permette di creare cicatrici ultra-realistiche in pochi minuti. Per chi preferisce evitare un trucco completo, i tatuaggi temporanei Calavera offrono un'alternativa festosa e originale.

Per quanto riguarda i prodotti base, un eyeliner nero , una matita bianca, ombretti scuri e un illuminante dorato sono sufficienti per realizzare molti look.

Uno spray fissante assicura che il trucco duri tutta la sera.

E la buona notizia è: lo scheletro glamour , ad esempio, può essere realizzato utilizzando solo prodotti comuni.

Tutorial trucco di Halloween: l'incarnato perfetto da cui partire

Un buon incarnato è la base di ogni look riuscito. Inizia applicando un primer su tutto il viso per prolungare la durata del trucco.

Successivamente, uniforma l'incarnato con un fondotinta liquido, utilizzando un pennello o una spugnetta per il trucco, per un finish liscio.

Applica il correttore sulla palpebra inferiore per attenuare i segni di stanchezza. Opacizza con una cipria in polvere per fissare il prodotto ed evitare che si accumuli nelle pieghe.

In seguito, scolpite il viso applicando il bronzer a forma di "3" , dalla fronte alla mascella, passando per l'incavo dello zigomo.

Un tocco di fard sulle guance dona un accenno di vitalità, anche a un incarnato volutamente pallido. Completa il trucco con uno spray fissante per mantenerlo impeccabile tutta la notte.

Tutorial di trucco di Halloween: trucco occhi

Gli occhi definiscono l'intero look. Per prima cosa, pettina le sopracciglia verso l'alto con un gel trasparente per intensificare lo sguardo .

Applica una matita nera nell'angolo esterno dell'occhio e sfumala con un pennello a sfera per creare una base sfumata.

Applica un ombretto nero sopra per intensificare l'effetto. Poi traccia una linea sottile di eyeliner lungo l'attaccatura delle ciglia superiori per definire lo sguardo. L'effetto occhi di gatto si ottiene applicando un ombretto nero nell'angolo interno dell'occhio.

Applica una matita color bordeaux sulla rima inferiore dell'occhio, sfumandola verso l'attaccatura delle ciglia per un look definito e intenso. Completa il trucco con il mascara per dare volume e lunghezza alle ciglia.

Tutorial di trucco di Halloween: la bocca insanguinata

La bocca completa il travestimento. Per prima cosa, disegna il contorno delle labbra con una matita rossa , poi riempi l'interno prima di applicare un rossetto liquido della stessa tonalità.

Meglio optare per un rosso mattone piuttosto che per un rosso acceso: questa tonalità imita molto meglio il colore reale del sangue.

Successivamente, disegna una finta goccia di sangue che scende dal labbro inferiore, utilizzando la stessa tecnica di disegno.

Questo dettaglio trasforma istantaneamente un semplice rossetto in un effetto drammatico e credibile .

Completa il trucco con un gloss trasparente sulle labbra e sopra la goccia di sangue per un effetto lucido e d'impatto. Questo piccolo dettaglio fa la differenza tra un look ordinario e un trucco davvero spettacolare.

10 idee facili per il trucco di Halloween

Ecco dieci look per tutti i gusti, dai più dark ai più glamour:

Il vampiro: intenso e seducente, accessibile fin dal primo assaggio. Mercoledì Addams: minimalista e rilassante, ideale per i principianti. La vittima della chirurgia estetica: creativa e anticonvenzionale, due possibili versioni. La zucca: colorata e festosa, perfetta per una serata informale. La sposa di Frankenstein: un classico teatrale, sempre efficace. La bambola da ventriloquo: ispirata ad Annabelle, particolarmente inquietante. Il clown: emblematico e versatile, capace di passare dal comico al terrificante. Lo scheletro glamour: elegante e spaventoso allo stesso tempo, senza l'utilizzo di prodotti speciali. La reginetta del ballo zombie: ispirata al film Carrie, glamour e sanguinosa. Lo spaventapasseri: rustico e originale, facile da completare con un costume.

Tutorial dettagliati: come creare questi 10 look di trucco per Halloween passo dopo passo

Il trucco da vampiro si basa su uno smokey eye pronunciato, occhiaie scure color bordeaux, linee sottili che imitano le vene, una bocca rosso scuro e un rivolo di sangue che cola dalle labbra.

Per interpretare Mercoledì Addams è necessaria una carnagione pallida, un ombretto grigio per accentuare le occhiaie e un rossetto nero corvino.

La vittima della chirurgia estetica si presenta in due versioni: lineamenti definiti e delineati con l'eyeliner prima dell'operazione, oppure un disastro post-operatorio con segni rossi e sangue.

L'effetto zucca si ottiene con trucco arancione sul viso , occhi truccati con lo smokey eye, strisce verticali nere, naso e labbra anneriti e una bocca che simula una cucitura disegnata a matita.

La sposa di Frankenstein richiede ombretto verde, cicatrici disegnate con eyeliner bianco e nero e rossetto nero.

Per realizzare la bambola da ventriloquo servono una matita bianca nell'occhio, rossetto rosso, lentiggini disegnate con una matita marrone, fard rosa, lunghe ciglia nere disegnate sotto l'occhio e linee nere che scendono verso il mento.

Il look da clown si basa su un naso rosso e rotondo, triangoli neri sopra le sopracciglia e una bocca rossa e larga. Il look da scheletro glamour utilizza sottili linee nere intorno alla bocca, fard nero negli incavi delle guance, un osso del naso disegnato e un illuminante dorato.

La reginetta del ballo zombie inizia con un trucco glamour, a cui si aggiungono gocce di sangue e mascara colato. Lo spaventapasseri combina occhi truccati con smokey eyes, linee nere sul naso, fard arancione e un costume rustico.

Qual è l'origine di Halloween?

Halloween trae le sue radici da una festa celtica di origine irlandese : Samhain, una celebrazione del dio della morte. Nel calendario celtico, il 31 ottobre segnava l'ultimo giorno dell'anno. In quella notte, il confine tra i vivi e i morti si dissolveva.

Per allontanare gli spiriti, i Celti indossavano costumi spaventosi e accendevano fuochi. Questo rituale è l'antenato lontano dei nostri travestimenti moderni.

Nel XIX secolo, gli irlandesi portarono questa tradizione negli Stati Uniti durante la loro massiccia ondata migratoria.

La festa si è evoluta in Halloween , che è stata gradualmente adottata da molti paesi. Nuove tradizioni hanno arricchito la celebrazione: il "dolcetto o scherzetto", la decorazione delle zucche intagliate e, naturalmente, il trucco elaborato che conosciamo oggi.

Una storia secolare che ancora oggi ispira i nostri look più creativi ogni autunno.