Ogni anno, Halloween ispira milioni di persone in tutto il mondo a trasformare il proprio aspetto. Tra tutti i possibili costumi, il trucco da vampiro per le donne rimane un must.

Si basa su tre pilastri essenziali: un incarnato pallido e livido , occhi truccati con un smokey eye nei toni del nero e del rosso, e labbra scure e intense.

Che tu sia un principiante o un esperto, questo tutorial ti guiderà passo dopo passo verso un risultato davvero sensazionale.

Ancora meglio, questo look si adatta a tutte le corporature ed è disponibile in una versione raffinata e glamour o in una versione gotica e drammatica, a seconda dei desideri.

Quali materiali sono necessari per realizzare un trucco da vampira per donna?

Prima di iniziare, è fondamentale procurarsi i prodotti giusti. Un fondotinta leggero e a lunga tenuta , un primer opacizzante e una cipria bianca o traslucida costituiscono la base dell'incarnato.

Aggiungi un illuminante argentato o dorato per creare un contrasto sorprendente con la tonalità chiara desiderata.

Per gli occhi, optate per ombretti altamente pigmentati nei toni del nero, del rosso e del bordeaux, oltre a un ombretto in crema nero per creare un effetto smokey eyes.

Matita per sopracciglia, correttore, matite eyeliner nere e rosse, eyeliner liquido bianco e nero e pittura bianca per il corpo completano questo arsenale.

Un mascara nero volumizzante e ciglia finte garantiscono uno sguardo intenso e misterioso.

Per le labbra, si consiglia di utilizzare una matita per labbra color rosso bordeaux , un rossetto scuro e, facoltativamente, un gloss.

Accessori come sangue finto, lenti a contatto colorate e spray fissante completano il look.

Pennelli per sfumare, pennelli per eyeliner e pennelli piatti per un lavoro preciso e professionale.

Ombretti neri, rossi e bordeaux altamente pigmentati per un effetto occhi intenso.

Fondotinta leggero, primer opacizzante e cipria traslucida per un incarnato pallido impeccabile

Lenti a contatto colorate, sangue finto e zanne per un tocco finale spaventoso.

La qualità dei pennelli è fondamentale per il risultato finale. Un buon pennello da sfumatura trasforma uno smokey eye mal riuscito in una creazione sofisticata.

Come preparare e realizzare un incarnato da vampiro?

Una buona base è il fondamento di ogni outfit di successo. Per prima cosa, applica un primer opacizzante per levigare la pelle, minimizzare i pori e garantire un aspetto impeccabile per tutta la sera.

Questa fase preparatoria fa tutta la differenza.

Successivamente, scegli un fondotinta di una o due tonalità più chiaro del tuo incarnato naturale. Applicalo uniformemente su viso e collo con un pennello o una spugnetta.

La cipria traslucida o bianca opacizza poi il tutto e accentua l'effetto porcellana livida così caratteristico del look vampiresco.

Il contouring gioca un ruolo centrale in questa trasformazione. Usa una tonalità molto scura per scavare il viso e simulare un aspetto inquietante, da non morto.

Applica la cipria per il contouring sull'attaccatura dei capelli, sotto gli zigomi mentre fai la bocca a beccuccio e intorno al ponte del naso. Un bronzer freddo scolpisce gli zigomi con tonalità seducenti.

Infine, un illuminante argento o oro applicato sugli zigomi, sul ponte del naso e sull'arco di Cupido crea un contrasto luminoso con il pallore generale dell'incarnato.

Come creare un trucco occhi da vampiro intenso e scuro?

Crea un trucco occhi smokey color carbone

Inizia disegnando sopracciglia folte e definite con una matita o una polvere. Applica poi il correttore sotto l'arcata sopraccigliare con un pennello piatto e, infine, applica una base sulla palpebra.

Questo passaggio garantisce una tenuta perfetta dell'ombretto.

Applica un ombretto in crema nero su tutta la palpebra e sfumalo con cura. Intensifica questo effetto smokey eye con ombretti altamente pigmentati nei toni del nero, prugna, bordeaux o viola nell'angolo esterno dell'occhio.

Applica un ombretto rosso sfumato per ampliare l'effetto, poi un ombretto rosso scuro sotto l'occhio. Questo look intenso e scolpito è il segno distintivo di un vampiro.

Completa il look con linee e volumi

Delinea la rima ciliare inferiore con una matita nera per un accattivante effetto alone . Applica l'eyeliner rosso sotto l'occhio, poi una linea più spessa di eyeliner nero verso l'angolo esterno. Crea una linea di eyeliner allungata e decisa sopra l'occhio.

Un tocco di ombretto argentato nell'angolo interno dell'occhio aggiunge un misterioso luccichio. Diverse passate di mascara nero volumizzante e ciglia finte completano questo look drammatico e incredibilmente sensazionale.

Come applicare il trucco sulle labbra e disegnare le lacrime di un vampiro?

Le labbra da vampiro iniziano con un contouring preciso. Usa una matita per labbra rosso bordeaux , delineando leggermente il contorno per ingrandirlo, quindi riempi l'intera area per massimizzare la tenuta del rossetto. Questo dettaglio fa la differenza.

Successivamente, applica due strati di rossetto bordeaux scuro, prugna o nero con un pennello per un risultato ultra-pigmentato e perfettamente coprente. Un gloss al centro delle labbra crea un effetto glamour e volumizzante, molto seducente.

Il sangue finto agli angoli della bocca intensifica l'aspetto spaventoso e drammatico del costume.

Per creare le lacrime da vampiro , disegna delle linee nette sotto gli occhi con una matita per labbra . Poi ripassale con un pennellino per eyeliner nero, usando un movimento volutamente irregolare.

Questa imperfezione calcolata rende il risultato davvero inquietante.

Quali accessori e dettagli possono valorizzare il look da vampira per le donne?

Le lenti a contatto colorate trasformano radicalmente il tuo look. Disponibili in rosso o nero, in versione giornaliera o mensile , donano un aspetto accattivante, irreale e ultraterreno.

Secondo uno studio pubblicato nel 2023 dall'Associazione francese degli optometristi, circa il 15% di chi indossa lenti a contatto colorate le sceglie appositamente per Halloween.

Inseriteli per ultimi, con le mani pulite e asciutte, senza toccare il trucco.

Lo spray fissante, applicato a 30 cm dal viso , mantiene il trucco impeccabile per tutta la notte. Zanne da vampiro, orecchini gotici e una collana completano questo sofisticato travestimento.

Questo look da vampira si adatta a tutte le corporature, oscillando liberamente tra eleganza glamour e oscurità gotica a seconda dell'occasione e dello stile desiderato.