Adatta il suo trucco al daltonismo del suo partner: un approccio inclusivo che solleva interrogativi.

Con un fard verde e un contorno labbra blu, il suo trucco sembra quasi da clown a prima vista. Eppure, il suo compagno non vede un look da carnevale, ma una donna perfettamente curata. In una relazione con un uomo daltonico che non vede il mondo con gli stessi colori, questa beauty addict ha invertito il trucco degli occhi per il suo amato.

Il trucco dal punto di vista di una persona daltonica

Gli zigomi sono spolverati di cipria verde, le labbra sono adornate di azzurro ghiaccio e gli occhi sono truccati con i colori dell'arcobaleno. La sua estetica multicolore non è il riflesso di un hashtag di tendenza o un segno di follia creativa. È un bellissimo gioco di contrasti, appositamente progettato per la vista del suo partner daltonico. Questa artista, che eccelle nell'arte cosmetica e dipinge non su tela, ma sulla pelle, adorna il suo viso mettendosi nei panni del suo partner, che vive con un filtro permanente sugli occhi.

Inoltre, il suo trucco, che senza ulteriori spiegazioni sembra un marchio di fabbrica fiabesco o una firma da passerella, dà l'illusione di vedere attraverso una telecamera termica. Evoca anche i dipinti altamente pigmentati dell'era surrealista. Mentre questo trucco appare insolito, persino fantastico, agli occhi abituati a carnagioni nude e guance rosee, è del tutto ordinario e appare "neutro" agli occhi daltonici.

Naturalmente, poiché la percezione dei colori non è la stessa, essere daltonici non significa vedere il mondo in bianco e nero, ma piuttosto vederlo con una tavolozza leggermente diversa. E con poche pennellate, questa vanity stylist, @liladrogo , ci mostra com'è il mondo delle persone daltoniche, una condizione che colpisce l'8% degli uomini.

Guarda questo post su Instagram Un post condiviso da Lila Drogo (@liladrogo)

Sensibilizzare sul daltonismo attraverso l'arte del trucco

Guance verdi? Gli appaiono rosee. Labbra blu ghiaccio? Assumono una tonalità calda che riesce a vedere più chiaramente. Colori vivaci sugli occhi? Un trucco visivo studiato per creare, nel suo campo visivo, un trucco armonioso.

Adattare il trucco in modo che il partner possa apprezzarne appieno le sfumature significa riconoscere la sua realtà sensoriale. Il trucco è spesso presentato come un atto personale, un modo per esprimere la propria individualità. In questo caso, diventa anche un ponte tra due percezioni del mondo. Un modo per dire: "Voglio vedere attraverso i tuoi occhi".

Il daltonismo non è solo un divertente aneddoto sui calzini spaiati; è un modo diverso di percepire il mondo, le emozioni e le sfumature. Attraverso l'arte del trucco, rende visibile l'invisibile. Ogni giorno, le persone daltoniche devono adattarsi costantemente al nostro ambiente e al nostro linguaggio visivo. Anche se gli spazi urbani sono sempre più grigi, ci sono ancora segnali stradali e pittogrammi da decifrare. Oltre a dichiarare il suo amore con qualche matita e un trucco personalizzato, questa content creator trasmette un messaggio potente sull'accettazione della diversità.

Un nuovo modo di pensare alla bellezza

Questa mossa solleva anche una domanda più ampia: cosa succederebbe se l'industria della bellezza integrasse meglio il problema del daltonismo? Le palette potrebbero essere testate in base a diverse percezioni visive. Le app di trucco potrebbero offrire filtri che simulano la visione dei daltonici.

Oggi, la maggior parte delle campagne e delle tendenze sono concepite per una visione "standardizzata" del colore. Eppure, milioni di persone vedono il mondo in modo diverso. Questo video, senza alcuna pretesa attivista, mette in luce una realtà spesso trascurata.

È un gesto romantico che vale più di tutte le rose del mondo, ma anche un'interpretazione più bella, espressiva e realistica del daltonismo. Il trucco, spesso accusato di banalizzare l'aspetto esteriore, diventa uno strumento per veicolare altre realtà sensoriali. L'appassionato di bellezza non risponde quindi a una tendenza, ma a un urgente bisogno di rappresentazione (e di colore).