Per festeggiare il nuovo anno, questo look trucco potrebbe essere il tuo migliore alleato

Trucco
Tatiana Richard
@paulina_kurkowska/TikTok

Le tendenze trucco per le feste 2025 celebrano i toni freddi e metallici, con un grande ritorno del grigio glitterato e dell'argento. Queste tonalità ghiacciate sono perfette per creare una palpebra scintillante, ideale per una festa di Capodanno che brilla e cattura la luce. La tendenza di questa stagione è abbinare questo trucco scintillante a uno smokey eye intenso, aggiungendo un tocco sofisticato e audace.

I toni freddi, grandi protagonisti della stagione

Quest'inverno, le tonalità fredde regnano sovrane: grigio, argento, blu ghiaccio e lavanda satinato impreziosiscono le palpebre. I glitter ravvivano queste tonalità, aggiungendo brillantezza e glamour. Il trucco grigio glitterato è disponibile sia in texture sottili che in pezzi grandi e luminosi, per un effetto festivo personalizzato.

Lo smokey eye profondo, intensità controllata

Per completare questi colori, lo smokey eye rimane un caposaldo dell'eleganza. Quest'anno, lo smokey eye si afferma nelle sue versioni più intense e dorate, giocando sulla sfumatura dal grigio scuro a tonalità più accese al centro della palpebra. Il tutto si abbina perfettamente a glitter argentati applicati sulla palpebra mobile o nell'angolo interno dell'occhio, per uno sguardo accattivante.

Consigli per un trucco di Capodanno di successo

  • Inizia con uno strato di base o un primer per assicurarti che i glitter rimangano al loro posto.
  • Applica un ombretto grigio scuro o antracite sfumato per creare profondità.
  • Posizionare delicatamente i glitter argentati sulla palpebra mobile o sulla parte centrale.
  • Completa il tutto con una riga di eyeliner nero o grigio antracite per mettere in risalto gli occhi.
  • Aggiungi un mascara volumizzante per migliorare l'effetto sulle ciglia.
@paulina_kurkowska Idea trucco per Capodanno 🪩🥂 (1/4) | vota questo look da 0 a 10 🥹 __________ @mesauda Palette ombretti Bare Harmony „Deep Smokey” @Lancôme Le Stylo Waterproof 01 „Noir Intense” @lancomeofficial Palette ombretti Hypnôse „Smokey chic” @NYX Cosmetics Polska Glitter Primer @House of Lashes yumi lashes #newyearmakeup #partymakeup #silvermakeup #lancomepoland #makeup ♬ suono originale - lolayounggg

Per il Capodanno 2025, osate un trucco che unisce festosità, tendenza e raffinatezza: il grigio brillante è il colore chiave, esaltato da uno smokey eye profondo e luminoso. Questo look invernale è ideale per chi vuole far brillare i propri occhi, rimanendo elegante e di tendenza con i toni freddi che dominano questa stagione.

Come scrittrice, esploro la bellezza, la moda e la psicologia con sensibilità e curiosità. Mi piace comprendere le emozioni che proviamo e dare voce a chi ci aiuta a comprendere meglio noi stessi. Nei miei articoli, mi sforzo di colmare il divario tra la conoscenza scientifica e le nostre esperienze quotidiane.
