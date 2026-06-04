Dove conservare la crema solare a casa? Il semplice consiglio di un medico.

Cura
Émilie Laurent
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AnnaTarazevich/Pexels

Durante tutta l'estate, la crema solare viaggia tanto quanto voi. Passa ore nel bagagliaio dell'auto, praticamente una sauna, e giace sulla sabbia rovente mentre fate il bagno. Quando non è nella borsa da spiaggia, probabilmente la lasciate da qualche parte in casa, ben in vista. Eppure, il luogo in cui la conservate può influenzarne l'efficacia.

Il luogo in cui conservi la crema solare è importante

La crema solare ti accompagna in tutte le tue avventure estive, dalla sdraio in giardino agli scogli a picco sul mare, fino alle tovaglie per i tuoi pranzi all'aperto. A volte, però, può capitare di dimenticarla sul sedile posteriore dell'auto, che si trasforma in una vera e propria sauna, oppure, nella fretta di tuffarsi in acqua, di versarla distrattamente sull'asciugamano, e il contenitore inizia subito a bollire. Anche se questo nettare protettivo è pensato per resistere alle giornate torride e al caldo estivo, è meglio non sfidare la sorte.

E quando non si è fuori casa, si tende a riporre i prodotti per la cura del corpo in modo piuttosto disordinato, senza pensarci troppo. Magari la crema solare si trova insieme agli altri prodotti essenziali nell'armadietto dei medicinali, oppure sul ripiano del bagno , tra la crema idratante e lo spazzolino da denti. Tuttavia, secondo un medico britannico che gestisce uno studio di chirurgia estetica, questa collocazione apparentemente logica non è la più adatta.

Sebbene sia consigliabile conservare i profumi al riparo dalla luce per preservarne la fragranza ed evitare che si deteriorino, per le creme solari la situazione è leggermente diversa. Il bagno è un ambiente umido a causa del vapore della doccia. Il livello di umidità in questa stanza allarmerebbe gli esperti del settore edile. "Ciò significa che il prodotto potrebbe non proteggere più efficacemente dai danni alla pelle", avvertono sul Daily Mail.

Le raccomandazioni del medico per conservarlo correttamente

Secondo l'esperto, se conservi la crema solare in bagno alla luce del giorno, la sua efficacia diminuirà e non sarà in grado di proteggere adeguatamente la pelle. In altre parole, l'applicazione della crema solare potrebbe risultare inefficace. Affinché la crema solare agisca come uno scudo per la pelle, è meglio conservarla in un luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore e dalla luce solare diretta.

La dottoressa Isabelle Gallay, dermatologa intervistata da Doctissimo , ha un'opinione meno definitiva sull'argomento. Precisa le osservazioni della sua collega e sottolinea che le creme solari sono, per loro natura, progettate per resistere ai pomeriggi afosi in spiaggia, alle escursioni in climi desertici e all'esposizione al sole senza ombrellone. "Per me, non c'è alcun problema a tenere la crema solare in bagno. Sono prodotti pensati per resistere al calore e per essere portati all'aperto!", spiega. Tuttavia, questo non significa che non si debbano seguire alcune buone pratiche, come riporre il tubetto in una borsa all'ombra o addirittura in una borsa termica.

Le altre regole di buona prassi, troppo spesso minimizzate

La dermatologa, dal canto suo, sottolinea l'importanza di controllare la data di scadenza della crema solare. Secondo lei, è meglio rinnovare la crema solare ogni stagione, anche se il tubetto dell'anno scorso è ancora mezzo pieno. "Un tubetto o uno spray aperto è stato esposto all'ossigeno, alla luce e al calore, che degradano le molecole protettive. Quindi non è una buona idea. Nella migliore delle ipotesi, la crema avrà perso la sua efficacia; nella peggiore, potrebbe addirittura diventare tossica", ha spiegato. Per ricordare la data della prima apertura, si può tranquillamente scriverla sulla confezione con un pennarello.

Oltre alla corretta conservazione, il dermatologo ci ricorda anche una regola cruciale e spesso trascurata: la quantità applicata. Molte persone usano la crema solare come un siero prezioso, applicandone solo qualche goccia simbolica su viso o spalle. Tuttavia, una crema solare con SPF 50 applicata con parsimonia non offre più la protezione che merita. Per ottenere il livello di protezione pubblicizzato sulla confezione, è necessario applicarne una quantità generosa e coprire uniformemente tutte le zone esposte, comprese quelle che spesso dimentichiamo.

Un altro passaggio fondamentale: riapplicare la crema solare. Spalmarla accuratamente alle 9 del mattino prima di uscire di casa non garantisce protezione fino al tramonto. Tra sudore, nuoto, sfregamento con l'asciugamano e ore trascorse all'aperto, l'efficacia della crema solare diminuisce. Gli esperti raccomandano generalmente di riapplicarla ogni due ore e dopo ogni bagno, anche con una formula cosiddetta "resistente all'acqua".

La crema solare è un valido alleato, non uno scudo invincibile. È fondamentale seguire le istruzioni e le raccomandazioni mediche per ottenere un'abbronzatura graduale ed evitare di competere con gli spiedini bruciacchiati sul barbecue.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
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