Pelle scura: i criteri che contano davvero nella scelta di una crema solare

"Hai la pelle scura, non hai bisogno della crema solare." "Sei nero, non ti scotterai mai." Questi innumerevoli luoghi comuni che riemergono ogni estate lasciano intendere che le persone con la pelle scura possano fare a meno dell'immancabile tubetto di crema solare. Eppure, Bob Marley aveva la pelle color caramello, e questo non gli ha impedito di morire di melanoma. Le persone con la pelle scura potrebbero non conoscere la sensazione di bruciore che si prova anche di notte, ma devono proteggersi come tutti gli altri, con qualche piccola differenza.

Le tonalità di pelle scura, a lungo escluse dal mercato

Nell'immaginario collettivo, la pelle scura possiede una protezione divina contro il sole, come se avesse un superpotere inciso nel derma. Mentre la pelle color crema o di porcellana sviluppa macchie vermiglie sul corpo alla minima esposizione senza protezione, la pelle bruna sembra impermeabile ai raggi cocenti. Non mostra segni di fastidio dopo lunghe passeggiate all'ombra o giornate trascorse a rilassarsi su una sdraio. Tuttavia, anche se non presenta segni visibili e non necessita di rimedi casalinghi a base di yogurt per lenire la pelle scottata, il sole non è del tutto innocuo.

È meno aggressivo, ma può comunque causare danni. Le carnagioni più scure possiedono una sorta di scudo UV naturale e sono più resistenti alle temperature estive insopportabili e alle sessioni di abbronzatura sulla sabbia rovente. La ragione di questa resistenza dermatologica è principalmente scientifica. I melanociti, le cellule che determinano la pigmentazione della pelle, assorbono tra il 50% e il 70% in meno di radiazioni ultraviolette.

"Sebbene i meccanismi di difesa intrinseci della pelle scura contro il sole siano migliori di quelli della pelle chiara, ciò non significa che non ci si debba proteggere", avverte la dermatologa Dr.ssa Marina Alexandre in un'intervista a Femme Actuelle . Il problema: per molti anni, le creme solari sono state formulate sulla base della pelle bianca. Erano quindi completamente inefficaci sulla pelle scura e ogni applicazione risultava inutile. Questa situazione è stata lamentata anche dal dermatologo Adewole Adamson, professore presso la Facoltà di Medicina dell'Università del Texas a Austin. Egli ha sottolineato il problema dell'approccio "taglia unica" alle creme solari. Fortunatamente, i raggi solari si sono evoluti e le creme solari hanno fatto progressi verso formulazioni più inclusive.

Maggiore protezione dal sole, certo, ma anche rischi.

Presentata come una benedizione, il simbolo visivo di una vacanza riuscita e anche un'attraente caratteristica estetica, l'abbronzatura è in realtà un meccanismo di difesa della pelle. Erede delle vacanze al mare e dei lunghi tuffi nelle acque cristalline, l'abbronzatura rimane un ideale di bellezza intramontabile, sinonimo di "buona salute". E le persone con la pelle scura, che non hanno bisogno di esporsi al sole o di abusare dell'olio di Monoi per ottenere un colorito abbronzato, suscitano ammirazione collettiva.

Tuttavia, queste tonalità di pelle, che superano il marrone nello spettro cromatico, sono ingannevoli. Anche se non avvertono quella sensazione di formicolio che silenziosamente dice "stai all'ombra", ne subiscono comunque le conseguenze. "I melanomi possono comparire in determinate aree come i palmi delle mani e le piante dei piedi, che sono meno pigmentate", spiega la specialista. Ci ricorda inoltre che la pelle scura è sensibile ai raggi UVA, responsabili anche di una significativa depigmentazione. Da qui l'importanza di sensibilizzare, a prescindere dal tipo di pelle.

Le regole d'oro per scegliere una crema solare adatta

Se hai la pelle scura, non limitarti a scegliere la prima crema solare che trovi al supermercato o a lasciarti sedurre dalle confezioni tropicali perfette per Instagram. Per un'estate senza preoccupazioni e un'esposizione al sole sicura, ecco il profilo ideale per una protezione solare di qualità:

Un indice compreso tra 15 e 30. Non abbastanza potente per le pelli chiare, è piuttosto efficace sui fototipi cutanei 4-5-6.

Un formato spray o in gel è preferibile alla classica crema biancastra, che lascia segni ancora più evidenti a causa del contrasto con la pelle. È inoltre più adatto alle esigenze delle pelli grasse.

Formule non comedogene che non aumentano la produzione di sebo.

Preferibilmente, creme arricchite con vitamina C per prevenire problemi di pigmentazione e la comparsa di macchie.

Mentre molti giovani evitano la protezione solare per abbronzarsi e passare da una carnagione chiara a una scura, è urgente che la protezione solare diventi un elemento essenziale della loro routine. Anche le persone con la pelle scura, raramente prese di mira dalle campagne di sensibilizzazione, hanno bisogno di questo scudo protettivo.