Perché conservare i campioncini di prodotti di bellezza per troppo tempo non è una buona idea

Cura
Émilie Laurent
échantillons pas bon de garder
@thegirlycaree / Instagram

Borse da toilette stracolme, cassetti del bagno stracolmi, campioncini omaggio delle profumerie accuratamente conservati "per dopo"... i campioncini di prodotti di bellezza tendono ad accumularsi più velocemente dei prodotti a grandezza naturale. Li conserviamo per un viaggio imminente, un'occasione speciale o semplicemente perché sono "troppo belli per buttarli via". Eppure, questa collezione di miniature non è così innocua come sembra.

Questi piccoli formati che conserviamo senza mai utilizzare

I campioncini sono ovunque. Sono inclusi negli ordini online, accompagnano gli acquisti nelle profumerie e riempiono i calendari dell'Avvento di bellezza. Il loro principale vantaggio è semplice: permettono di scoprire un prodotto senza dover acquistare la versione a grandezza naturale.

Il problema è che si accumulano rapidamente. Molti finiscono dimenticati in fondo a un armadio per mesi, persino anni. Un siero provato una sola volta, un profumo in miniatura riservato a una vacanza ipotetica, o una crema idratante tenuta "per ogni evenienza": questi piccoli formati diventano spesso oggetti che accumuliamo più di quanto usiamo. Li collezioniamo come altri collezionano francobolli o i piccoli gingilli che si trovano nelle galettes des rois (torte dei re).

Prodotti che non durano per sempre

Poiché sono di piccole dimensioni, a volte tendiamo a credere che i campioncini siano esenti dalle normali regole di conservazione dei cosmetici. Tuttavia, contengono gli stessi principi attivi dei prodotti normali e sono soggetti alle stesse esigenze di conservazione.

Con il passare del tempo, le formule possono perdere la loro efficacia. Gli antiossidanti, la vitamina C e alcuni ingredienti ritenuti utili per la salute della pelle sono particolarmente sensibili all'aria, al calore e alla luce. Anche le fragranze possono cambiare e sviluppare un profumo diverso da quello originale.

Una volta aperti, i campioni sono ancora più vulnerabili. Le loro piccole dimensioni spesso implicano un imballaggio meno protettivo e una maggiore esposizione all'ossigeno a ogni utilizzo.

Il problema del packaging in miniatura

A differenza delle bottiglie più grandi, i formati mini sono spesso difficili da riciclare. Le loro piccole dimensioni complicano il lavoro dei centri di smistamento, che a volte faticano a identificarli correttamente. "In pratica, tutti i piccoli contenitori come i campioncini e i formati da viaggio non sono riciclabili. Anche se sono realizzati con le plastiche più riciclabili, non vengono quasi mai riciclati", aggiunge Mark Falinski, scienziato specializzato in sviluppo sostenibile, in un'intervista alla rivista POPSUGAR .

Il risultato: anche se realizzati con materiali teoricamente riciclabili, molti articoli sfuggono ai canali di riciclo e finiscono nei rifiuti indifferenziati. Questa realtà riguarda tubetti, mini flaconi di profumo, vasetti di crema e bustine monodose.

I riflessi giusti da adottare

Non c'è bisogno di bandire completamente i campioncini di bellezza. Rimangono utili per provare una formula prima di acquistarla o per viaggiare leggeri. Per evitare che si accumulino inutilmente:

  • usali subito dopo averli ricevuti;
  • Conservateli al riparo da fonti di calore e umidità;
  • Controlla la data di scadenza o la durata di utilizzo dopo l'apertura;
  • Portali con te nei weekend o nei viaggi;
  • Regalate a un parente quelli che non vi vanno bene prima che scadano;
  • Per trasportare i tuoi prodotti abituali, opta per contenitori da viaggio riutilizzabili.

Sulle pagine di POPSUGAR, l'esperta propone un'alternativa logica per viaggiare leggeri: i contenitori riutilizzabili. Perché, ovviamente, non si può nutrire la pelle per una settimana con un campioncino di crema idratante. È praticamente una dose monouso.

È meglio usarli che collezionarli.

I campioncini sono fatti per essere testati, non per essere lasciati a impolverarsi in un cassetto. Per quanto comodi possano essere, la loro qualità e il loro valore non migliorano con il tempo. Al contrario, più si aspetta, più è probabile che perdano la loro efficacia e che si contribuisca involontariamente allo spreco. La prossima volta che una mini crema o un profumo finto finisce nella vostra borsa, consideratelo un prodotto da usare subito piuttosto che un tesoro da conservare.

Inoltre, da quando è entrato in vigore un decreto nel 2024, i negozi di cosmetici non sono più tenuti a distribuire campioncini a ogni cassa. Chi li desidera deve richiederli. Una misura simbolica per limitare gli sprechi.

Émilie Laurent
Émilie Laurent
Un'artigiana delle parole, mi destreggio tra i vari espedienti stilistici e perfeziono quotidianamente l'arte delle battute femministe. Nel corso dei miei articoli, il mio stile di scrittura vagamente romantico vi riserva delle sorprese davvero accattivanti. Mi diverto a dipanare questioni complesse, come una moderna Sherlock Holmes. Minoranze di genere, uguaglianza, diversità corporea... Giornalista sempre sul filo del rasoio, mi immergo a capofitto in argomenti che accendono il dibattito. Stacanovista, la mia tastiera è spesso messa a dura prova.
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