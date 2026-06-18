Le donne africane usano questo ingrediente antichissimo come protezione solare.

Mentre gli scaffali di farmacie e supermercati traboccano di prodotti per la protezione dai raggi UV sotto forma di creme, spray e persino stick, in alcune zone isolate dell'Africa le donne preparano da sole i propri intrugli di protezione solare. Per far fronte al sole cocente che brucia la loro pelle, trovano la loro protezione solare completa nella farmacia a cielo aperto: Madre Natura. Si affidano in particolare a una sostanza di origine vegetale nota per le sue proprietà antiossidanti.

La corteccia di tamarindo, un'alternativa ai tubetti di crema solare

Oggi, gli scaffali dei negozi di cosmetici sono pieni di innumerevoli flaconi che vantano un indice UV, ognuno più convincente dell'altro. Che siano tascabili o formato famiglia, spray o stick, per uso urbano o per il nuoto, le moderne creme solari non hanno nulla a che vedere con le creme solari simili a cerotti di un tempo. Con il loro marketing sofisticato e le promesse sensoriali, trasformano una pratica un tempo obsoleta in un vero e proprio rituale di bellezza. Tuttavia, in alcuni remoti villaggi africani, simili a terre di nessuno, la crema solare è un concetto sconosciuto. Queste zone isolate, dove l'acqua scarseggia, non hanno un solo negozio nel raggio di trenta chilometri.

Gli abitanti, che vivono in capanne fatte di terra e paglia, conducono una vita autosufficiente. In un continente dove il caldo deforma il paesaggio e piega i tetti di lamiera ondulata, si affidano alle meraviglie della natura, che offre numerosi rimedi a chi sa riconoscerli. Per combattere il sole cocente, le donne si spalmano la corteccia di tamarindo sulla pelle d'ebano; la sua consistenza arancione e autoindurente ricorda l'argilla rosa.

L'Indiana Jones di internet, noto come @indianajoseee , ha condiviso questo antico segreto di bellezza con un video dimostrativo. Vero esploratore delle culture malgasce, viaggia in tutto il Madagascar incontrando diversi gruppi etnici, raccogliendo storie, tradizioni e conoscenze ancestrali. In questo tutorial di bellezza improvvisato, filmato sul terreno arido della Big Island, una donna raschia un blocco di ocra con l'acqua, creando un nettare che si mimetizza con il paesaggio circostante. Lo spalma con la punta delle dita sulle parti esposte del corpo, creando uno scudo personalizzato per la sua pelle.

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Una pratica antica convalidata dalla comunità medica

Nota per le sue proprietà antiossidanti, l'azione cicatrizzante e l'effetto antisettico, la corteccia di tamarindo è un ingrediente chiave in molte formule di laboratorio. Viene utilizzata in numerosi prodotti per la cura della pelle in commercio, spesso in combinazione con altri principi attivi. Le popolazioni africane, tuttavia, la utilizzano nella sua forma più pura e grezza. Considerata un dono di Madre Natura, la corteccia di tamarindo agisce in modo simile a un filtro UV.

Sotto il video, che mette in evidenza questa crema solare, un prodotto del cielo e della terra, un medico ne convalida il metodo, offrendo il suo parere di esperto. "Crema solare naturale: agisce come una barriera fisica (uno scudo) che riflette i raggi UV. È un metodo antichissimo utilizzato dalle donne per proteggere la pelle", spiega il dottor Abdulhadi Jfri.

Uno studio pubblicato nel 2024 sul Tropical Journal of Natural Product Research è giunto alla stessa, entusiasmante conclusione, analizzando l'efficacia della pianta contro i raggi solari. Non c'è bisogno di formulazioni complesse o ingredienti biotecnologici all'avanguardia per proteggersi dai carcinomi e da altri tumori della pelle: la natura ha tutto l'essenziale per i nostri prodotti da spiaggia, racchiuso nelle sue foglie.

Anche la pelle scura è soggetta agli effetti dannosi del sole.

È un'idea sbagliata tanto persistente quanto la sabbia nei sandali. Molti credono che la pelle d'ebano abbia un'immunità genetica agli effetti dannosi del sole. Sebbene questo tipo di carnagione non si arrossisca come la pelle di porcellana, che cambia colore dopo pochi minuti senza ombra, non è comunque esente dalla necessità di usare la protezione solare.

Sebbene sia vero che la pelle scura sia più resistente al calore intenso e ai raggi solari altamente infiammabili, non può proteggersi completamente. Per questo motivo esistono creme specificamente formulate per la pelle scura e etichettate come "resistenti alla melanina". Affermare che la pelle scura sia naturalmente immune al sole è un'interpretazione errata che può essere dannosa per il suo benessere.

Nelle regioni più povere, dominate da un sole cocente, le creme solari esistono solo nella loro forma più spartana. Questa scoperta ci insegna che la soluzione ai nostri problemi estivi non si trova sempre sugli scaffali climatizzati. Ci invita a tornare all'essenziale.