Secondo un nuovo studio, le persone con i capelli rossi potrebbero godere di un vantaggio unico.

Per molto tempo, le persone con i capelli ramati e le lentiggini sono state considerate creature provenienti da un altro pianeta. Ora, tutti invidiano le loro lentiggini e chiedono al parrucchiere una tinta ramata. Oltre a riscattarsi nell'immaginario estetico, si dice che i rossi di capelli possiedano una caratteristica genetica. E pensate un po': a quanto pare, conferirebbe loro una risposta immunitaria più forte a determinate infezioni.

Maggiore resistenza a determinate malattie?

Le rosse sono state a lungo bersaglio di persistenti stereotipi. Troppo pallide, troppo diverse, troppo appariscenti. Questa loro caratteristica fisica unica è stata spesso derisa prima di essere finalmente celebrata sulle passerelle, nelle campagne pubblicitarie di bellezza e persino nelle tendenze del make-up . Dopo aver sopportato critiche così dure, ora stanno ricevendo tutti i riconoscimenti nel mondo della bellezza. Oltre a sfoggiare il colore di capelli più desiderato della stagione, le rosse possiedono anche altre qualità, meno evidenti.

Coloro che oggi definiamo "fortunati", ma che un tempo venivano accusati di stregoneria, potrebbero in realtà possedere dei poteri. Non magici, bensì genetici. Secondo un recente studio , questa caratteristica non sarebbe meramente estetica, ma potrebbe essere legata a determinati vantaggi biologici ereditati dall'evoluzione umana.

Ricercatori dell'Università di Harvard e della Harvard Medical School hanno analizzato il DNA di migliaia di individui vissuti in un arco di tempo di oltre 10.000 anni, nonché quello di popolazioni attuali dell'Eurasia occidentale. Il loro obiettivo: comprendere quali geni si siano gradualmente diffusi nel corso dei secoli a causa della selezione naturale. Tra i tratti che sono diventati più comuni, gli scienziati hanno individuato diverse varianti associate ai capelli rossi e alla pelle chiara.

Ciò che incuriosisce particolarmente i ricercatori è che alcuni di questi geni sembrano essere collegati anche a una maggiore resistenza contro determinate infezioni. I risultati suggeriscono, in particolare, meccanismi genetici che potrebbero offrire una maggiore protezione contro malattie come la lebbra o l'HIV. Questo ovviamente non significa che tutte le persone con i capelli rossi abbiano un'immunità "superiore", né che siano immuni alle malattie. Dimostra però che certi tratti fisici potrebbero essersi conservati perché indirettamente associati a vantaggi biologici utili in determinati ambienti.

Le rosse sono forse baciate dalla natura?

Le persone con i capelli rossi, le controparti umane della coccinella, sono esseri a parte. Mentre nel Medioevo erano associate a calderoni e cappelli a punta, nel XXI secolo sono ambasciatrici di una bellezza singolare, quasi mistica. Secondo questo studio, sembrano essere nate con l'intero "pacchetto della fontana della giovinezza".

Tuttavia, questi risultati incoraggianti vanno considerati con cautela. La scienza rimane prudente nelle sue interpretazioni. I ricercatori sottolineano che i capelli rossi non sono necessariamente diventati più comuni perché rappresentavano di per sé un vantaggio decisivo. In genetica, certi tratti a volte si evolvono "in gruppo", legati ad altre caratteristiche più utili alla sopravvivenza.

Un'ipotesi suggerisce che la pelle chiara sia più efficiente nella produzione di vitamina D nelle regioni con scarsa esposizione alla luce solare. Nelle aree settentrionali, dove gli inverni sono lunghi e la luce del sole è scarsa, questo adattamento potrebbe aver favorito determinate popolazioni. I capelli rossi sarebbero quindi un effetto visibile di una più ampia predisposizione genetica.

Tuttavia, nonostante la loro pelle altamente reattiva e traslucida, le persone con i capelli rossi presentano alcune vulnerabilità cutanee. Sebbene possano avere un sistema immunitario naturalmente ottimizzato, è importante ricordare che tollerano male il sole. Sono più vulnerabili alle radiazioni UV . Secondo un altro studio pubblicato sulla rivista Nature Communications , le persone con i capelli rossi sono predisposte ai tumori della pelle, in particolare al melanoma.

Uno studio per trasformare i complessi in forza interiore

Per anni, essere una persona con i capelli rossi ha spesso significato crescere subendo commenti offensivi, soprannomi umilianti o la sensazione di essere "anormali". Quasi tutte le persone con i capelli rossi, a un certo punto della loro vita, hanno desiderato cancellare questo tratto distintivo e camuffare i loro capelli rossi lucenti con tinte più neutre. Molte hanno imparato a odiare quello che, in realtà, era il loro fascino unico. Oggi, questo studio getta una luce quasi simbolica sull'argomento. Ciò che è stato a lungo considerato un difetto potrebbe, in realtà, essere la prova di una ricchezza genetica complessa e affascinante.

In definitiva, questa ricerca racconta una storia che va oltre l'evoluzione biologica. Ci ricorda che le caratteristiche fisiche che si discostano dalla norma spesso rivelano una storia molto più profonda dei semplici canoni di bellezza imposti da una particolare epoca. I capelli rossi non sono solo un colore raro. Sono la traccia visibile di un lungo adattamento umano, plasmato dal clima, dalle malattie, dalle migrazioni e dal tempo.

E forse questo studio ci aiuta anche a guardare alle differenze in modo diverso. Non più come anomalie da correggere, ma come eredità preziose, custodi di una storia che la scienza sta solo ora iniziando a comprendere.