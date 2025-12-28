Search here...

Senza Brigitte Bardot, questo dessert non sarebbe mai diventato famoso

Nutrizione
Naila T.
Photo : "La tarte Tropézienne"

È morbido, si scioglie in bocca, delicatamente dolce... eppure, avrebbe potuto rimanere un semplice ricordo d'infanzia, tramandato nella cucina di una famiglia dell'Europa orientale. Ma questo senza contare l'incontro inaspettato con Brigitte Bardot, scomparsa il 28 dicembre 2025 nel cuore di Saint-Tropez. Uno sguardo alla deliziosa storia di un dessert diventato un classico di culto.

Le riprese di un film, un'attrice e una scoperta

Siamo a metà degli anni '50. Il sole riscalda le strade di Saint-Tropez e la piccola località balneare sta vivendo i suoi primi brividi di celebrità. Brigitte Bardot, all'epoca ancora relativamente sconosciuta, sta girando " E Dio creò la donna ", il film che cambierà per sempre la sua vita e quella del villaggio.

Tra una ripresa e l'altra, la giovane attrice si aggira curiosa e spinge la porta di una panetteria-pasticceria gestita da un certo Alexandre Micka, un polacco trasferitosi da poco nel Sud. Le offre una brioche generosamente farcita con una leggera crema alla vaniglia , ispirata alla ricetta della nonna.

Amore a prima vista con un debole per i dolci

Brigitte Bardot la assaggia. La adora. Ne parla. E questa dolce delizia avrà un nome: la Tarte de Saint-Tropez. O più precisamente: la Tarte Tropézienne . Un omaggio alla città che l'ha accolta... e alle riprese del film che l'avrebbero resa un'icona.

Grazie a lei, il dessert emerse dall'oscurità, affascinando la troupe cinematografica, i curiosi e poi i turisti. Alexandre Micka registrò il marchio nel 1955. Il successo fu fulmineo. La Tarte Tropézienne divenne un punto fermo del Sud della Francia, della Costa Azzurra e poi della gastronomia francese.

Un dolce diventato simbolo

Ancora oggi, questa brioche ripiena di crema evoca immediatamente il glamour degli anni '60, le estati di Saint-Tropez e l'eleganza spensierata di un'epoca passata. Non ha mai lasciato le vetrine delle pasticcerie del sud della Francia e continua a ispirare numerose varianti.

Ma ciò che spesso si dimentica è che senza il gusto e l'estro di Brigitte Bardot, questa ricetta di famiglia sarebbe rimasta un segreto. È bastato un morso per trasformarla in una leggenda.

