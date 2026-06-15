Attribuite a lungo agli uomini, queste opere furono in realtà firmate da donne.

Per secoli, le donne hanno creato, composto, scritto e innovato senza sempre ricevere il riconoscimento che meritavano. I loro talenti sono stati talvolta minimizzati, le loro firme cancellate o sostituite da quelle di uomini più facilmente accettati all'epoca. Oggi, gli storici stanno riesaminando queste narrazioni per dare a queste pioniere il posto che meritano.

Judith Leyster, la stella che la storia aveva dimenticato.

Nel XVII secolo, la pittrice olandese Judith Leyster si affermò in un mondo prevalentemente maschile. Prima donna ammessa alla corporazione dei pittori di Haarlem, creò scene vivaci popolate da musicisti e gente comune. Eppure, dopo la sua morte, il suo nome cadde nell'oblio. Per oltre due secoli, i suoi dipinti furono attribuiti al marito o al celebre Frans Hals. Solo alla fine del XIX secolo uno storico riscoprì il suo monogramma, nascosto sotto una firma contraffatta. Gradualmente, Judith Leyster sta finalmente riconquistando il posto che le spetta nella storia dell'arte.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FRANCE 24 (@france24)

Quando un dipinto cambia autore... e prospettiva

Il caso di Marie-Denise Villers è altrettanto rivelatore. All'inizio del XX secolo, un elegante ritratto esposto al Metropolitan Museum of Art di New York fu attribuito a Jacques-Louis David. Questa prestigiosa attribuzione contribuì alla sua fama. Tuttavia, approfondite ricerche condotte decenni dopo ribaltarono questa certezza: il dipinto era in realtà firmato da Marie-Denise Villers. Questa rivalutazione solleva un interrogativo affascinante: quante talentuose artiste rimangono nell'ombra, celate dietro nomi maschili?

Artemisia Gentileschi, un riconoscimento in continua evoluzione

Ancora oggi, il lavoro di identificazione continua. Diverse opere a lungo considerate anonime sono state recentemente attribuite ad Artemisia Gentileschi, figura di spicco della pittura barocca italiana. A lungo definita unicamente dalla sua discendenza paterna, è ora riconosciuta per la forza della sua opera e per il suo stile singolare. Queste scoperte ci ricordano che la storia dell'arte non è statica: si evolve con il progredire della ricerca.

Spartiti musicali eseguiti sotto un altro nome

La cancellazione delle donne non si limitò agli studi di pittura. La compositrice Fanny Mendelssohn, autrice di centinaia di opere, vide diversi suoi Lieder pubblicati a nome del fratello Felix. L'aneddoto è emblematico: durante una conversazione con la regina Vittoria, Felix fu costretto ad ammettere che un brano particolarmente apprezzato dalla sovrana non era opera sua, bensì di sua sorella. Fanny pubblicò a suo nome solo alla fine della sua vita.

Da romanzieri a scienziati, lo stesso schema

In ambito letterario, Charlotte, Emily e Anne Brontë scelsero pseudonimi maschili per le loro opere pubblicate. Mary Ann Evans divenne "George Eliot", mentre la pubblicazione anonima di Frankenstein alimentò a lungo speculazioni, attribuendo il romanzo a "Percy Shelley" anziché a Mary Shelley. Anche le scienze non furono immuni da questo fenomeno. Rosalind Franklin svolse un ruolo cruciale nella comprensione della struttura del DNA, mentre Lise Meitner contribuì alla scoperta della fissione nucleare senza ricevere lo stesso riconoscimento di alcuni suoi colleghi uomini.

Queste riattribuzioni vanno ben oltre la semplice correzione di un errore d'archivio. Ci permettono di comprendere meglio la ricchezza del contributo delle donne in tutti i campi della creatività e del sapere. Restituire i nomi di Judith Leyster, Marie-Denise Villers, Artemisia Gentileschi e Fanny Mendelssohn arricchisce la nostra memoria collettiva. La storia culturale non trae beneficio dalla cancellazione delle voci; fiorisce quando riflette la piena diversità dei talenti che l'hanno plasmata.