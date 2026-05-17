Dalla cantante Rosalía a Madonna, perché l'estetica da suora affascina le pop star?

Per la durata di una copertina di un album o di un video musicale, le cantanti indossano l'abito della suora e aderiscono religiosamente a questa estetica cattolica con i suoi codici di immacolatezza. Rosalía, Madonna, Lily Allen e Lana Del Rey si sono tutte calate nei panni di questa donna devota, appropriandosi di questo stile sacro. Trasformate in ritratti viventi del cattolicesimo, portano la suora fuori dalle mura del monastero e ne fanno un segno distintivo artistico. Da dove nasce questo fascino per l'abbigliamento ecclesiastico?

Quando le star lodano l'estetica cattolica

Nel suo ultimo album, "Lux", la cantante Rosalía indossa un velo che lascia intravedere appena i suoi splendidi capelli color ebano. Avvolta in una sorta di crisalide bianca, dà l'impressione di essere rinata. Dopo aver sfoggiato le corna del diavolo e reinterpretato tutti i peccati dei testi biblici in "Motomami", si trasforma in una buona samaritana. È come se la grazia l'avesse miracolosamente toccata. Per rimanere coerente con questa divina direzione artistica, in totale distacco dal suo precedente EP, ha anche infuso purezza nei testi e nella voce, traendo ispirazione dalla musica classica.

Prima di lei, molti altri grandi nomi della musica l'avevano preceduta in quest'arte redentrice. Madonna ha lanciato questo movimento estetico di santità portando la suora fuori dal suo chiostro. Lady Gaga ha seguito lo stesso percorso di penitenza e l'ha imitata nel suo video "Alejandro", combinando una veste integrale con scarpe con plateau futuristiche. Rihanna, tuttavia, ha offerto una versione completamente diversa sulla copertina della rivista Interview, con una croce tatuata sulla guancia e un lucidalabbra elegante che stonava con il modesto abito della suora. Nel frattempo, Lana Del Rey, fedele al suo stile malinconico e alla sua estetica vintage, ha trattato questi codici universali con maggiore cautela, assumendo la personalità di un'icona religiosa.

La "suora" è diventata quasi una celebrità riluttante, un'icona di stile, una figura di ispirazione. Se da un lato ci ha fatto venire i brividi ne "La suora", dall'altro occupa un posto di rilievo nell'immaginario collettivo. Eppure, queste star non sono state improvvisamente toccate dallo Spirito Santo. Questa curiosa fascinazione per le donne che dedicano la loro vita a Dio non è il risultato di una rivelazione divina. La spiegazione è ben più concreta.

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Ciò che questa sacra scelta stilistica rivela sullo sfondo

La "suora", così spesso sfruttata nei film horror, non è solo un costume che gli appassionati del genere indossano a Capodanno. Appare regolarmente in un mondo che è l'antitesi della modestia, dell'austerità e del silenzio. Riadattata come elemento creativo, la "brava suora" non è semplicemente l'incarnazione della purezza. Sebbene le star possano sfruttarne l'estetica, nonostante il rischio di blasfemia, non tutte condividono le stesse intenzioni.

La suora incarna una moltitudine di simboli e valori. In definitiva, evoca un intero lessico: obbedienza, devozione sconfinata, castità, ma anche umiltà e carità. È, di fatto, l'antitesi delle pop star, che vivono sotto i riflettori mentre lei prega nell'ombra dei monasteri. Apre la bocca solo per ricevere la comunione, mentre le pop star la usano per denunciare e gridare ciò che i loro cuori reprimono. Ancor più suggestivo: lei si annulla laddove gli artisti di oggi cercano di lasciare un'impressione duratura. Alcune star si affidano a questa immagine altamente visiva e unificante per raccontare meglio le proprie esperienze personali e rafforzare l'effetto di contrasto. Lo scopo di questa manovra? Provocare un potente shock estetico.

L'abbigliamento religioso funziona come un linguaggio visivo immediatamente comprensibile. Condensa concetti contraddittori in un unico sguardo: innocenza e trasgressione, ritiro dal mondo e totale esposizione. Questo lo rende uno strumento ideale per la cultura pop. Rosalía, Madonna e Sabrina Carpenter non si limitano a plagiare un codice di abbigliamento modesto. Estraggono la "suora" dal suo contesto tradizionale per fini spettacolari. "Ciò che le star amano fare è rendere tutto sovversivo", spiega Clément Laré, giornalista specializzato in moda e cultura pop per Madame Figaro .

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Un'interpretazione diversa da un artista all'altro

Per alcuni, l'estetica della suora serve principalmente a creare tensione narrativa. Rosalía, ad esempio, gioca spesso sui cicli di trasformazione: dal sacro al profano, dal peccato alla redenzione, come se ogni album fosse una tappa di metamorfosi. L'abito religioso diventa quindi un segno di passaggio, quasi un costume rituale che segnala una "rinascita" artistica.

Per altri, la questione è più provocatoria e storica. Madonna ha compreso fin da subito il potere dei simboli cattolici nella cultura occidentale. Sovvertendoli, cerca non solo di scioccare, ma anche di mettere in discussione l'autorità morale, il controllo sul corpo femminile e il ruolo della religione nella cultura pop. L'abito della suora diventa uno strumento critico, quasi politico.

Con un approccio più estetico e malinconico, Lana Del Rey utilizza questi codici come frammenti di immaginario americano ed europeo: vetrate, veli, contemplazione. Per lei, la figura religiosa non è necessariamente sovversiva, ma piuttosto nostalgica, come uno sfondo mentale che evoca un'idea idealizzata e ormai perduta di purezza.

In breve, la suora affascina la musica pop perché è una perfetta figura di contraddizione: silenziosa, eppure visivamente molto espressiva; modesta, eppure immediatamente riconoscibile. E in un mondo in cui tutto deve essere visto e notato, questo contrasto la rende una fonte inesauribile di ispirazione.