Eurovision 2026: questi cantanti potrebbero essere le sorprese di quest'anno.

A pochi giorni dalla finale, in programma il 16 maggio 2026 alla Wiener Stadthalle di Vienna, l'Eurovision sta già generando entusiasmo in tutta Europa. Questa 70ª edizione riunisce 35 paesi per una competizione che continua a crescere in popolarità. E mentre alcuni nomi dominano già le previsioni, altre artiste potrebbero benissimo rimescolare le carte in tavola la sera della finale.

Monroe (Francia): il gioiello che potrebbe cambiare tutto

Classificata al 4° posto sul sito web Eurovisionworld al 9 maggio 2026, la cantante francese Marilyn Monroe è tra le principali candidate alla vittoria. La sua canzone "Regarde!" ha fatto un'ottima impressione fin dalle prime riprese delle prove, tanto che molti dei suoi concorrenti l'hanno elogiata sui social media.

Il cantante finlandese Pete Parkkonen e la rappresentante lettone Atvara sono stati tra coloro che hanno commentato con entusiasmo l'esibizione. La Francia non vince il concorso dal 1977. Dopo il settimo posto di Louane nel 2025, ci si aspetta che Monroe dia nuova linfa alla delegazione francese. Una vittoria sarebbe una vera sorpresa, ma la sua ascesa in classifica rende la possibilità sempre più plausibile.

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Delta Goodrem (Australia): L'esperienza al servizio della "power ballad"

In rappresentanza dell'Australia, Delta Goodrem non è certo una novellina nel panorama musicale. Secondo quanto riportato da Eurovision.com, l'artista nata a Sydney ha firmato il suo primo contratto a soli 15 anni, ha venduto oltre nove milioni di album in tutto il mondo e ha raggiunto la vetta delle classifiche con cinque album e nove singoli nel suo paese. Ex coach di "The Voice Australia" per nove stagioni, ha anche collaborato con Céline Dion e con la cantante, attrice, produttrice e attivista australiano-britannica Olivia Newton-John.

A Vienna, si esibirà con "Eclipse", una power ballad che mette in risalto la sua voce e la sua espressività. Sebbene i bookmaker la collochino al 5° posto con circa il 25% di possibilità di classificarsi tra le prime tre, la sua esperienza sul palco potrebbe permetterle di sorprendere tutti in una finale dove il voto del pubblico rimane altamente imprevedibile.

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Atvara (Lettonia): La rivelazione con un messaggio potente

Vera outsider in questa edizione, Atvara (vero nome Liene Stūrmane) rappresenta la Lettonia dopo aver vinto la selezione nazionale Supernova 2026. Originario di Liepāja, l'artista difenderà il titolo "Ēnā" ("Nell'ombra" in italiano), una canzone intima ispirata alla sua infanzia, segnata da un ambiente familiare difficile.

Attraverso i suoi testi, Atvara esplora il concetto di doppia vita: quella che mostriamo agli altri e quella che portiamo dentro di noi. È un messaggio universale che potrebbe risuonare in tutta Europa. Anche se potrebbe non essere tra le prime cinque secondo i bookmaker, la sua profondità artistica e la sincerità del suo approccio la rendono una seria candidata a sorprendere tutti con il voto del pubblico.

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Tra una stella nascente francese, un artista affermato a livello internazionale e una rivelazione proveniente dai Paesi baltici, l'Eurovision 2026 promette una finale aperta a tutti. Mentre i bookmaker offrono i loro pronostici, la magia del concorso risiede proprio in questi risultati inaspettati che possono cambiare il corso della serata. Sintonizzatevi sabato 16 maggio 2026, in diretta da Vienna su France 2, per scoprire quale di queste voci lascerà il segno nella competizione.