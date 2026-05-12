Shakira firma l'inno ufficiale dei Mondiali di calcio del 2026.

Sedici anni dopo "Waka Waka", Shakira torna per i Mondiali. La cantante colombiana ha recentemente presentato "Dai Dai", l'inno ufficiale del torneo del 2026, in collaborazione con il gigante nigeriano dell'Afrobeats Burna Boy. E le prime reazioni sono all'altezza dell'evento.

"Dai Dai" - il significato del titolo

"Dai Dai" deriva dall'espressione italiana che significa "dai, dai" o "andiamo", un incoraggiamento, un coro da stadio e una celebrazione collettiva. Il ritornello stesso trasmette questa intenzione multilingue: "Dai, dai, andiamo, dale, ale, andiamo" – dall'italiano allo spagnolo all'inglese, tutto in un unico movimento fluido. Il brano fonde ritmi caraibici, pop latino e afrobeats: un mix pensato per gli stadi, le fan zone e le playlist estive.

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Il teaser è stato girato al Maracanã

Il teaser, pubblicato il 7 maggio 2026, è stato girato allo stadio Maracanã di Rio de Janeiro, pochi giorni dopo lo storico concerto di Shakira davanti a 2 milioni di persone sulla spiaggia di Copacabana. Nel video di circa un minuto, Shakira balla sul campo dello stadio indossando una gonna blu elettrico e un top giallo brillante, tenendo in mano il pallone ufficiale della "Trionda".

Le ballerine che la circondano indossano colori ispirati alle nazioni partecipanti. Il video si apre con quattro palloncini – uno per ciascuna delle quattro Coppe del Mondo legate a Shakira: 2006, 2010, 2014 e 2026 – e si conclude con fuochi d'artificio e una ripresa aerea dello stadio con la scritta "We are ready" .

1,9 milioni di "mi piace" in meno di 24 ore

Pubblicato congiuntamente da Shakira, Burna Boy e FIFA su Instagram, il video ha totalizzato 1,9 milioni di like in meno di 24 ore. Le reazioni sui social media sono state immediate e travolgenti. Alcuni utenti si sono chiesti se la canzone potesse competere con il fenomeno di "Waka Waka", ormai intoccabile nell'immaginario collettivo. Altri, al contrario, ritengono che Shakira rimanga l'artista ideale per incarnare lo spirito universale e festoso del calcio.

L'unico artista ad aver partecipato a quattro edizioni della Coppa del Mondo.

Shakira è ora l'unica artista nella storia ad essere presente in brani legati a quattro diverse edizioni della Coppa del Mondo. "Waka Waka" rimane uno dei suoi più grandi successi con oltre 4 miliardi di visualizzazioni su YouTube e un Guinness World Record come canzone ufficiale della Coppa del Mondo più ascoltata in streaming su Spotify. L'uscita mondiale di "Dai Dai" è prevista per il 14 maggio 2026, quattro settimane prima dell'inizio del torneo, l'11 giugno.

Un secondo titolo dopo "Lighter", criticato

"Dai Dai" è il secondo brano estratto dall'album ufficiale della FIFA per i Mondiali del 2026. In precedenza, il primo singolo pubblicato era stato "Lighter", scritto a quattro mani dal cantante, rapper, cantautore e musicista americano Jelly Roll e dalla cantautrice messicana Carín León, ma aveva suscitato notevoli critiche da parte del pubblico. Quest'anno, la FIFA ha deciso di pubblicare un album con diverse tracce anziché un singolo brano ufficiale, una novità rispetto alle edizioni precedenti.

"Dai Dai" – dai, dai – è esattamente ciò che Shakira sta dicendo al mondo con questo ritorno. Sedici anni dopo aver impresso "Waka Waka" nella memoria collettiva, è tornata con Burna Boy per scrivere il prossimo capitolo. Ora resta da vedere se gli stadi di tutto il mondo canteranno questo ritornello con lo stesso fervore con cui lo fecero le dune di Johannesburg nel 2010.