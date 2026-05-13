All'età di 41 anni, la cantante Delta Goodrem rappresenterà l'Australia all'Eurovision 2026.

Un anno fa, Delta Goodrem dichiarò : "Certo che parteciperei all'Eurovision. Lo adoro!". Un anno dopo, l'accordo è concluso. La cantante australiana rappresenterà il suo paese a Vienna all'Eurovision 2026 e le probabilità sono a suo favore.

Un annuncio ufficiale

Il 1° marzo 2026, SBS, l'emittente ufficiale australiana, ha annunciato, tramite una selezione interna, che Delta Goodrem avrebbe rappresentato l'Australia all'Eurovision Song Contest 2026 a Vienna con la sua canzone "Eclipse". Il brano è stato scritto da Delta Goodrem insieme a Ferras AlQaisi, Jonas Myrin e Michael Fatkin. Questa selezione interna, senza voto del pubblico, è prassi consolidata per l'Australia sin dal suo debutto al concorso nel 2015.

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"Eclissi" - una messa in scena che riflette l'universo

In una dichiarazione rilasciata dopo le prime prove alla Wiener Stadthalle, Delta Goodrem ha descritto la sua visione artistica: "Esibirmi sul palco dell'Eurovision è qualcosa che sento profondamente nel cuore, portando l'Australia con me in ogni nota e in ogni momento. Volevo che la scenografia si muovesse come l'universo stesso, abbracciando luce e ombra, delicatezza e forza". Ha inoltre insistito per indossare creazioni di stilisti australiani, incorporando al contempo l'eleganza di Vienna, la città ospitante.

Un artista con un curriculum di tutto rispetto.

Delta Goodrem è una delle artiste australiane di maggior successo della sua generazione. Ha firmato il suo primo contratto discografico a 15 anni, ha venduto oltre 9 milioni di album in tutto il mondo e ha raggiunto la vetta delle classifiche con cinque album e nove singoli in Australia. Ha inoltre collaborato con artisti del calibro di Céline Dion, la cantante australiano-britannica Olivia Newton-John, il cantante jazz e pop tradizionale americano Tony Bennett e il cantautore americano Michael Bolton. In Australia, l'Eurovision Song Contest del 2025 ha registrato un record di ascolti, con 2,21 milioni di telespettatori.

Un sogno espresso ben prima della selezione

In un'intervista al The Sun nella primavera del 2025, Delta Goodrem espresse il suo entusiasmo per la competizione: "Certo che parteciperei all'Eurovision. Lo adoro! Ho già delle idee su cosa farei se partecipassi, questo è sicuro". Descrisse una vera e propria ossessione: "Sono volata a Londra e ho guardato alcune semifinali. Adoro la creatività che c'è dietro. Si scoprono talenti incredibili". La sua selezione da parte di SBS ha quindi coronato un'aspirazione chiaramente espressa.

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Un serio contendente alla vittoria

Jess Carniel, ricercatrice sull'Eurovision e professoressa associata presso l'Università del Queensland meridionale, considera Delta Goodrem una seria contendente: "Goodrem ha una solida base di fan in Europa, e questo è un vantaggio considerevole in una competizione in cui il voto del pubblico rimane cruciale". Delta Goodrem si esibirà per undicesima nella seconda semifinale del concorso, trasmessa in diretta il 15 maggio 2026 alle 5 del mattino (ora australiana).

L'Australia all'Eurovision: una storia di lunga data

Dal suo debutto ufficiale nel 2015, l'Australia ha inviato alcuni dei suoi artisti più importanti sul palco dell'Eurovision: Guy Sebastian, Dami Im (arrivato secondo nel 2016), Kate Miller-Heidke, Montaigne, Electric Fields e Go-Jo nel 2025. La partecipazione australiana viene negoziata annualmente con l'Unione Europea di Radiodiffusione (UER), di cui SBS è membro associato da oltre 30 anni. Delta Goodrem si inserisce in questa tradizione, ma con un profilo internazionale più consolidato rispetto a molti dei suoi predecessori.

Delta Goodrem a Vienna, "Eclipse" nelle orecchie di 166 milioni di telespettatori: l'Australia potrebbe aver inviato la sua concorrente più esperta di sempre. Se la cantante dovesse vincere il 15 maggio, entrerebbe nella storia del concorso. E ha già dimostrato di saper scrivere grandi capitoli.