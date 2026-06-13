Secondo uno studio, nel cinema le donne over 60 sono meno rappresentate degli animali.

Nel cinema, le donne anziane sono diventate più rare degli animali parlanti? È proprio questo che dimostra, parola per parola, un nuovo studio britannico con conclusioni inequivocabili, che dice molto sul ruolo che l'industria continua a riservare alle donne dopo i 60 anni.

Cinque film su cento: la rivelazione statistica

Lo studio , condotto dalla campagna contro l'ageismo Age Without Limits e dal Centre for Ageing Better, in collaborazione con la University of West London Film School, ha esaminato i 100 film con i maggiori incassi usciti nel Regno Unito nel 2023, 2024 e 2025.

Il verdetto: solo cinque di queste produzioni avevano come protagonista un'attrice di oltre 60 anni. Nel frattempo, venti film presentavano un animale parlante al centro della trama, e sei avevano come protagonista un attore di nome Chris (Chris Pratt, Chris Hemsworth, Chris Pine o Christian Friedel), come riportato da Variety . In altre parole, nei blockbuster attuali, è quattro volte più probabile vedere un personaggio animale antropomorfo nel ruolo principale rispetto a un'attrice di oltre 60 anni.

Tre anni, cento successi, una conclusione innegabile

Le eccezioni sono rare ma degne di nota: Jennifer Saunders in Allelujah, Nia Vardalos in Il mio grosso grasso matrimonio greco 3, Diane Keaton in Book Club: The Next Chapter, Demi Moore, pluripremiata (Golden Globe, SAG Award, Critics' Choice Award, ma snobbata agli Oscar del 2025 a favore di Mikey Madison per The Substance), e Jamie Lee Curtis in Freakier Friday. Solo cinque attrici a rappresentare metà della popolazione.

E questo fenomeno non è nuovo. Già nel 2023, lo studio "Cast Aside" , condotto dallo stesso Centro per un Invecchiamento Migliore su quasi 50 film di successo usciti dal 2010, aveva dimostrato che le donne di età pari o superiore a 65 anni erano rappresentate in misura tre volte inferiore rispetto agli uomini della stessa età. Questo squilibrio non è quindi un fenomeno recente: fa parte di una tendenza strutturale di lunga data, pienamente accettata dall'industria cinematografica.

Quando esistono, si tratta di ruoli caricaturali e muti.

Ma il problema non si limita alle attrici protagoniste. Quando appaiono sullo schermo, le donne più anziane sono nella stragrande maggioranza dei casi relegate a ruoli secondari. Lo studio le descrive , senza mezzi termini, come "passive, patetiche, ridicolizzate perché non si comportano in modo adeguato alla loro età e spesso estranee alla trama principale".

In termini di dialoghi, l'osservazione è altrettanto sorprendente: i personaggi femminili over 50 parlano il 14% in meno rispetto alle loro controparti maschili della stessa età. Oltre a non avere una presenza visiva significativa, sono private anche della possibilità di parlare. Questa duplice marginalizzazione trasforma lo schermo in uno specchio angusto, dove solo pochi volti – giovani, femminili o maschili, ma certamente non troppo anziani nel caso delle donne – hanno voce.

Un settore che "licenzia" attrici anche a soli 40 anni

Questa esclusione non è un segreto: le attrici stesse la denunciano da anni. "C'è un consenso nel settore sul fatto che, una volta che sei un'attrice, intorno ai 40 anni, la tua carriera è finita", ha già riassunto Nicole Kidman. Geena Davis, fondatrice del Geena Davis Institute on Gender in Media, ha confermato in un'intervista a CBS News : "La situazione è molto diversa per le attrici over 50 rispetto agli attori della stessa età".

Il contrasto è stridente. Mentre gli uomini anziani continuano a essere scelti per ruoli da eroi, amanti o mentori, spesso al fianco di partner significativamente più giovani, le donne vengono relegate ai margini. Come se l'invecchiamento femminile rimanesse, nell'inconscio cinematografico, un difetto estetico da nascondere.

"Dove sono le nostre storie?": La rivolta delle attrici

Di fronte a questi dati, diverse voci si stanno levando all'interno dell'industria cinematografica. A guidare la protesta è Emma Thompson, 67 anni, premio Oscar e convinta sostenitrice della campagna. "Le donne rappresentano metà della popolazione e stiamo invecchiando. Quindi, dove sono le nostre storie?", si chiede l'attrice britannica nella sua dichiarazione.

E ha continuato, in un testo che ha avuto ampia diffusione: “Più invecchiamo, più diventiamo interessanti. Voglio vedere più film incentrati su donne mature: siamo affascinanti, ci identifichiamo con loro ed è ora che veniamo messe al centro della storia. Le donne mature non hanno bisogno del permesso di esistere sullo schermo. Esistono già nel mondo; sta al cinema mettersi al passo.”

Questo manifesto riecheggia implicitamente quelli di altre figure dell'industria cinematografica, a cominciare da Demi Moore, il cui ruolo di spicco in The Substance di Coralie Fargeat denunciava proprio l'abbandono delle attrici dopo una certa età. Una voce a lungo messa a tacere, che finalmente sembra trovare la sua voce.

Un pubblico esigente, un'economia cieca

L'aspetto più paradossale di questa cancellazione è che va contro le aspettative del pubblico. Secondo un sondaggio parallelo condotto su 4.000 persone, un intervistato su tre ritiene che non ci siano abbastanza film con protagoniste femminili over 60, una percentuale che sale al 39% tra le donne. Una persona su sei afferma addirittura che sarebbe più propensa ad andare al cinema se la protagonista fosse una donna più anziana.

La disparità è tanto più evidente se si considera che nel Regno Unito quasi un quinto degli spettatori ha più di 55 anni. "La rappresentazione di attrici più anziane nei ruoli principali è talmente sproporzionata rispetto al pubblico cinematografico più anziano che questa mancanza è, francamente, offensiva", afferma la dottoressa Carole Easton, direttrice del Centre for Ageing Better. Offensiva, quindi, e anche economicamente assurda.

Al di là del cinema, un segnale inviato all'intera società.

La domanda fondamentale rimane: cosa rivela questa invisibilità, al di là del mondo del cinema? "Non rappresentando in modo accurato le persone anziane, e in particolare le donne anziane, l'industria cinematografica contribuisce attivamente all'emarginazione degli anziani nella società", avverte Harriet Bailiss, co-responsabile della campagna. "Non c'è da stupirsi che tante donne affermino di sentirsi invisibili con l'avanzare dell'età, quando non si vedono mai riflesse sullo schermo".

Perché il cinema non si limita a rappresentare il mondo: lo plasma. Con ogni film che sceglie di affiancare un'eroina di 25 anni a un eroe di 60, viene rievocato un intero immaginario collettivo, che ci insegna, scena dopo scena, che le donne sono apprezzate principalmente per la loro giovinezza e che per loro invecchiare equivale a svanire. Questa finzione produce in definitiva effetti molto reali, sul posto di lavoro, nella vita sociale e persino nell'autostima delle donne che invecchiano.

In un momento in cui la diversità sta finalmente assumendo un ruolo centrale, l'ageismo, soprattutto quando colpisce le donne, rimane un punto cieco nell'industria cinematografica. Sottolineando che un animale parlante ha ora più probabilità di una donna sessantenne di ottenere un ruolo da protagonista, questo studio pone una domanda semplice ma urgente: per quanto tempo ancora il cinema continuerà a fingere di non vedere metà del suo pubblico? Le attrici hanno già iniziato a far sentire la propria voce. Resta da vedere se l'industria sarà finalmente pronta ad ascoltare.